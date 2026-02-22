O τρομερός Τετέι «σημαιοφόρος» και στην Κρήτη, «οδηγός» για... Europa League

Οσοι έχουν συνεργαστεί επί χρόνια με τον Ανδρέα Τετέι στην Κηφισιά, ξέρουν πολύ καλά ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα «παίκτη ψυχολογίας». Καλό και κακό αυτό. Δείγμα ανωριμότητας από τη μια πλευρά, αλλά... αν αρχίσει να τα «κολλάει», ποιος τον πιάνει! Μετά, λοιπόν, από το one man show εναντίον της Βικτόρια Πλζεν την προηγούμενη Πέμπτη, ο 24χρονος φορ σμπαράλιασε και την άμυνα του ΟΦΗ, νικώντας ουσιαστικά μόνος του την κρητική ομάδα και διατηρώντας ακέραιες και... αυξημένες τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για κατάκτηση της τέταρτης θέσης και ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου στο Europa League έναντι του Λεβαδειακού.Ο «οδοστρωτήρας» Τετέι στην πραγματικότητα χρειάζεται μόνο σωστή τροφοδοσία. Τις μάχες του θα τις πάρει μόνος του. Τίποτα άλλο δεν θέλει εκτός από πάσες της προκοπής για να μην χρειάζεται να κάνει τον... Λουκάκου, περνώντας δυο - τρεις παίκτες. Πήρε μια εξαίσια σέντρα από τον Κυριακόπουλο την Πέμπτη, γυριστή κεφαλιά άπιαστη στην απέναντι γωνία, 1-1. Πήρε μια υπέροχη λόμπα από τον Ντάβιντε Καλάμπρια στο Παγκρήτιο, έβαλε «πλάτη» πανεύκολα τον δύσμοιρο Κρίζμανιτς, «κρέμασε» με λόμπα τον βιαστικό Χριστογεώργο, 0-1 στο 6'. Και συνέχισε ακάθεκτος ως δημιουργός!Στο 15' από πολύ ωραία κίνηση του Τετέι που έκανε διαγώνια πάσα στον Παντελίδη, ο διεθνής εξτρέμ πλάσαρε άσχημα και ο Χριστογεώργος αποσόβησε το 0-2. Στο 31' από βολέ του Λαφόν, ο Τετέι νίκησε τον Λαμπρόπουλο στον αέρα, η μπάλα έφτασε στον Παντελίδη που πάσαρε ωραία στον Αντίνο, ο οποίος έχασε χρόνο με κακό κοντρόλ, μαζί και την ευκαιρία για δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Στο 38' από δική του ατομική προσπάθεια στη δεξιά πτέρυγα, πάσαρε στον Αντίνο, ο οποίος αντί να αφήσει την μπάλα εντός περιοχής στον αμαρκάριστο Κυριακόπουλο, σούταρε πάνω σε σώματα κι έχασε μια επιπλέον ευκαιρία. Στο 58', σε αντεπίθεση πάλι από δεξιά, πάσαρε στον Κοντούρη ο οποίος με τακουνάκι σέρβιρε στον Αντίνο, ο οποίος αμαρκάριστος εντός περιοχής πλάσαρε... πολύ άουτ! Τι άλλο να κάνει;Ενα γκολ πέτυχε, τέσσερις ευκαιρίες δημιούργησε, τελικά ο Παναθηναϊκός βρήκε το δεύτερο γκολ στο 98' με πασιφανές πέναλτι (του Νους στον Τσέριν) το οποίο ο κάκιστος χθες Κατσικογιάννης δεν είδε (!!!) και χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR, ενώ ήδη είχε σφυρίξει τη λήξη ενεός πανεύκολου διαιτητικά παιχνιδιού: τρομερά πράγματα...Ο Μπενίτεθ επέμεινε στο 3-4-3 αφήνοντας στον πάγκο όλους τους δημιουργικούς χαφ του (Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Σάντσες) και προτιμώντας τους Σιώπη – Κοντούρη. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να φτάσει ευκολότερα στη νίκη αν οι δυο εξτρέμ του και κυρίως ο Αντίνο είχαν καλύτερες αποφάσεις στην τελική προσπάθεια. Πήρε πάρα πολύ καλή απόδοση από τον (μοιραίο την προηγούμενη Πέμπτη) Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος απέτρεψε την ισοφάριση (πολλοί περίμεναν τη χρησιμοποίηση του Τσάβες...), πήρε πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον πληθωρικό αμυντικά και επιθετικά Καλάμπρια, πήρε πολλά τρεξίματα από τον Σιώπη και υπέροχο τακτικά ματς από τον Κοντούρη, ήταν σταθεροί οι Ινγκασον – Γεντβάι.Αντιθέτως, αδύναμος κρίκος του Τριφυλλιού ήταν ο πάρα πολύ αργός Ερνάντεθ, τον οποίο «σημάδεψε» ο ΟΦΗ με Νους ή και Φούντα κατά διαστήματα, ενώ από τις αλλαγές αξιοσημείωτη ήταν η καλή εμφάνιση του πάντα παραγωγικού και μαχητικού Ζαρουρί, ο οποίος δεν έδειξε καθόλου επηρεασμένος από το... Ραμαζάνι. Ο Ταμπόρδα σε πολύ βαρύ τερέν (έβρεχε καταρρακτωδώς μετά το 60') δεν φάνηκε καθόλου, ο Κάτρης βοήθησε, λίγα πράγματα από Σφιντέρσκι και Τσέριν...Πήρε το τρίποντο, έμεινε ζωντανός στη μάχη για την... τέταρτη θέση, έκανε και «οικονομία» ο Παναθηναϊκός ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία. Μπακασέτας, Τζούρισιτς και Σάντσες δεν έπαιξαν ούτε ένα λεπτό, Τουμπά και Πάλμερ – Μπράουν έμειναν στην Αθήνα, Σφιντέρσκι και Τσέριν έπαιξαν για λίγα λεπτά. Τελικά, μάλλον ο Τετέι είναι ο πιο επιβαρυμένος για την Πέμπτη!