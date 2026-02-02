Οι δοκιμές του Ράφα, η ετοιμότητα του Αντίνο και ο ημιτελικός με τον ΠΑΟΚ

Την προηγούμενη Πέμπτη, στο ΟΑΚΑ, παίζοντας με μισή ομάδα, βρέθηκε με παίκτη παραπάνω από το 14’. Και κατάφερε τουλάχιστον να μην ηττηθεί από την ανώτερη ποιοτικά Ρόμα, η οποία είχε έρθει στην Αθήνα χωρίς σέντερ φορ. Την Κυριακή στη Λεωφόρο το πράγμα έμοιαζε ζόρικο για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Κηφισιά που είχε μπει φουριόζα στο β’ ημίχρονο, αλλά η απροσεξία του Πέτκοφ στο 62’ έφερε τους Πράσινους και πάλι με παίκτη παραπάνω! Κι επειδή η Κηφισιά δεν είναι Ρόμα, δέχθηκε δύο ακόμα γκολ και έφυγε με τριάρα στην πλάτη. Συνεπώς, οι θεοί του ποδοσφαίρου δείχνουν να τον… συμπαθούν λίγο περισσότερο τον Παναθηναϊκό αυτές τις μέρες. Σαν να θέλουν να τον βοηθήσουν στα απίστευτα μεταγραφικά ζόρια που τραβάει τις τελευταίες εβδομάδες...Είναι φανερό πλέον ότι ο Μπενίτεθ δοκιμάζει στα ματς πρωταθλήματος (όχι στα ντέρμπι) πρόσωπα ή και μηχανισμούς που έχει στο νου του ενόψει των επόμενων αγώνων, στο Κύπελλο ή στο Europa League. Την Κυριακή, επί παραδείγματι, χρησιμοποίησε ως βασικό και μάλιστα στη θέση του αμυντικού μέσου, τον Σωτήρη Κοντούρη, στον οποίο δεν είχε δώσει ούτε λεπτό συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια και αφού ο νεαρός είχε επανέλθει από τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε. Εδειξε «ψαρωμένος» στο πρώτο μέρος, «μεγάλωσε» στο β’ ημίχρονο και ειδικά μετά το 62’. Και έβαλε στον προπονητή το δίλημμα ενόψει του ημιτελικού της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο: Κάτρης ή Κοντούρης βασικός στη θέση του («υποχρεωτικού») πιτσιρικά της αρχικής ενδεκάδας; Ελα ντε…Δοκίμασε και τον Σαντίνο Αντίνο ως βασικό, με ελάχιστες προπονήσεις. Μια χαρά στο α’ μέρος ο Αργεντινός εξτρέμ: ταχύς, τολμηρός, διεισδυτικός, δυνατός. Όχι κάτι εντυπωσιακό, αλλά έδειξε πώς γρήγορα θα είναι απολύτως έτοιμος! Δοκίμασε ο Μπενίτεθ και τον Ρενάτο Σάντσες βασικό, πάλι ως «μέσα αριστερά». Κι όχι μόνο αυτό: τον άφησε για 93 λεπτά στο γήπεδο, παρά την ελάχιστη προσφορά του! Απίθανο, μα αληθινό! Αφησε στον πάγκο τον Μπακασέτα, άφησε στον πάγκο τον Πάλμερ – Μπράουν για να βάλει τον Γεντβάι (!!!), γενικώς δοκιμάζει.Από τη μια πλευρά, ορθώς πράττει. Διότι δεν είναι καλοκαίρι με φιλικά. Και διότι ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ δύσκολα θα καταφέρει να καλύψει τη διαφορά που έχει ο Λεβαδειακός, παρά το βαρύ πρόγραμμα της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Και διότι – κακά τα ψέματα – αν προκριθεί στον τελικό Κυπέλλου θα είναι φαβορί για την κούπα και για το καλύτερο «ευρωπαϊκό» εισιτήριο που μπορεί να πάρει (play offs Europa League, συνεπώς σίγουρα στη League Stage του Conference League). Από την άλλη πλευρά, τα ρίσκα που παίρνει δεν έχουν μέτρο και ίσως αυτό να το πληρώσει σε κάποια ματς ο Παναθηναϊκός.Την Τετάρτη, πάντως, εναντίον του ΠΑΟΚ, ρίσκα δεν πρόκειται να πάρει ο διάσημος Ισπανός. Παίκτες φεύγουν, ακόμα περισσότεροι έρχονται, αλλά σ’ αυτόν τον ημιτελικό, στον οποίο πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τρεις στόπερ, όπως σε όλα τα πολύ δύσκολα παιχνίδια των τελευταίων 45 ημερών, θα κληθεί να καταθέσει την αστείρευτη πείρα των νοκ άουτ αγώνων, ως κληρονομιά αμέτρητων τεράστιων αναμετρήσεων σε πολύ πιο «βαριές» διοργανώσεις από το Κύπελλο Ελλάδας, σε πολύ πιο «βαριά» παιχνίδια από ένα… Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.Αν αποκλείουμε εκπλήξεις και σ’ αυτό το παιχνίδι; Όχι βέβαια! Μπορεί να βάλει βασικό ακόμα και τον 36χρονο Μούσα Σισοκό, τον οποίο απέκτησε άρον – άρον ο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του Τσιριβέγια κι ενώ η υπόθεση του Ετιέν Καμαρά ήταν ακόμα «ανοιχτή». Και καλά έκανε, εφόσον το συμβόλαιό του είναι για 6 μήνες + 1 χρόνο. Προφανώς, όμως, η αναβάθμιση που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή του είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που έπρεπε να γίνει αν περιοριστεί στις προσθήκες του διάσημου Γάλλου και του ταλαντούχου Κοντούρη. Ειδικά αν ρίξει κάποιος μια ματιά στο ρόστερ των χαφ των ανταγωνιστών του.Ας δούμε τι θα γίνει μέχρι το σφύριγμα λήξης της μεταγραφικής περιόδου, την Παρασκευή και τα ξαναλέμε για την ενίσχυση του Τριφυλλιού στο χειμερινό ταμείο…