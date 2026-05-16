Σοβαρές ζημιές στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, αποκολλήθηκαν πάνελ από τους ισχυρούς ανέμους

Ισχυροί άνεμοι σημειώθηκαν στην Κέρκυρα με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της εξωτερικής επένδυσης του πύργου της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου να αποκολληθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Πρόκειται για παλαιά συνθετικά πάνελ και ασφαλτόπανα, τα οποία παρασύρθηκαν από τον αέρα, με ορισμένα εξ αυτών να καταλήγουν ακόμη και στο οδόστρωμα.Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη του Δήμου, προκειμένου να απομακρύνουν τα υλικά και να ασφαλίσουν τα τμήματα της επένδυσης που παραμένουν στη θέση τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας αποκόλλησης σε περίπτωση περαιτέρω ενίσχυσης των ανέμων. Για το περιστατικό τοποθετήθηκε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, κάνοντας λόγο για ένα νέο σοβαρό πρόβλημα στην υπερκατασκευή της οροφής του θεάτρου.Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την αποκόλληση της παλαιάς και σαθρής επικάλυψης των τοιχωμάτων, η οποία μετρά 50 έτη. Παράλληλα, υπογράμμισε την άμεση κινητοποίηση των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που επιχείρησαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Τροχαία.Για την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης των υλικών, κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μαντζάρου.Πηγή: ertnews