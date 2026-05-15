Σφοδρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την κουνιάδα της Κεφαλά: «Είστε αισχρή», «είσαι φασίστας»

«Είστε αισχρή» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης και κατέθεσε τη δήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας

«Στήσατε ψευδοεργατικό»





Νέος γύρος: «Τέτοιος άνδρας είστε…»



«Βγείτε έξω να πιείτε νερό, να ηρεμήσετε»

Φράση που έφερε την αντίδραση του προέδρου της Βουλής και της έκανε παρατήρηση ενώ σημείωσε πως στα θεωρεία υπάρχουν παιδιά του δημοτικού και απαιτεί να διατηρηθεί ένα επίπεδο στην συνεδρίαση.Η κ. Κωνσταντοπούλου τότε επανέλαβε τη φράση της.Όταν τελικά κατάφερε να μιλήσει ο κ. Γεωργιάδης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπενθυμίζοντας πως η. Καρακίτσου εκτός από πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας είναι και νυν κουνιάδα της κ. Κεφαλά.Οι αντιδράσεις από την κ.Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκαν με την επισήμανση στον κ.Γεωργιάδη πως «Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα!».«Ως πρώην υπουργός Εργασίας σας διαβεβαιώ ότι οι καταγγελίες ενός εργαζόμενου δεν είναι όπως παλιά, οι ισχυρισμοί του ενός έναντι του άλλου. Όπου πάντα η κ. Κωνσταντοπούλου θα έλεγε ότι ο εργαζόμενος έχει πάντα δίκιο στην καταγγελία και όχι η επιχείρηση. Πλέον έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής. Στην ΕΡΓΑΝΗ απεδείχθη ότι η συγκεκριμένη κυρία Καρακίτσου είναι εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας, δηλωμένη στην ΕΡΓΑΝΗ» απάντησε ο κ. Γεωργιάδης στα όσα είπε η κ.Κωνσταντοπούλου.Απευθυνόμενος στην κ.Κεφαλά σημείωσε πως τα όσα είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την κουνιάδα της του προκαλούν αηδία.«Μου προκαλεί αηδία, πρόκειται περί αίσχους.είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τόνισε στην κ.Κεφαλά πως θα έπρεπε να υπερασπιστεί την τιμή και υπόληψη της κουνιάδας της.Στην συνέχεια κατέθεσε στα πρακτικά έγγραφο από την ΑΑΔΕ, τη δήλωση της φορολογίας όπου η Πλεύση Ελευθερίας έχει δηλώσει το 2025 πως έχει πληρώσει στην κ. Καρακίτσου 24,462 ευρώ.«Καλώ την Επιθεώρηση Εργασίας να τελειώσει επιτέλους τον έλεγχο και να αποφασίσει η ανεξάρτητη αρχή αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Διότι έχει γίνει η καταγγελία από την εργαζόμενη πάνω από δύο μήνες» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.Στην συνέχεια το λόγο πήρε ξανά η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία απάντησε: «Στήσατε ψευδοεργατικό από πρόσωπο που είχε παύσει να είναι εργαζόμενη. Πήρε χαριστικά κάποια ένσημα που πρέπει να της ζητηθούν και πίσω. Αντί να είναι ευγνώμων σύμπραξε μαζί σας. Έχετε μάθει να κόβετε και να ράβετε τις διαδικασίες στα μέτρα σας».Το σκηνικό έντασης επαναλήφθηκε λίγες ώρες αργότερα με την κα Κωνσταντοπούλου να ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας και να εξαπολύει νέα επίθεση στον κ. Γεωργιάδη. «Ο άνθρωπος και ο άντρας φαίνεται από το να είναι σε θέση να τηρήσει το λόγο του και τους κανόνες. Τόσο αποτυχημένος είστε, σας πατάνε κουμπιά για να ολοκληρώσετε μια ομιλία μέσα από διαρκείς παρατάσεις. Τέτοιος πολιτικός και τέτοιος άντρας είστε που έχετε ανάγκη από αυτή τη διαδικασία», είπε απευθυνόμενη στον Υπουργό Υγείας με τον κ. Γεωργιάδη να αποχωρεί από την αίθουσαΣτην συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε τα βέλη της στην πρόσφατα παραιτηθείσα από το κόμμα Ελένη Καραγεωργοπούλου, κατηγορώντας την πως λειτουργεί ως «δεκανίκι» της ΝΔ.Ησυχάστε και βγείτε έξω! Παραδώστε την κλεμμένη έδρα! Αρκετά! Με τους κλέφτες συμπράττετε! Φωνάξτε, δείξτε ποια είστε» είπε μεταξύ άλλων με τον κοινοβουλετυτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο να σχολιάζει μεγαλοφώνως:Η επεισοδιακή συνεδεδρίαση έκλεισε με την καταληκτική τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να μην πυροδοτήσει νέα αντιπαράθεση ωστόσο αντιδρώντας στις συνεχείς διακοπές και προκλήσεις από την κα Κωνσταντοπούλου είπε: «Έχετε εξευτελίσει το νομοσχέδιο του υπουργείου, τους ασθενείς, τους ιατρούς! Αφήστε με να μιλήσω… Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ και ελέησόν με!».Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για τη δευτερολογία του, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε να φωνάζει με τον Υπουργό Υγείας να αδυνατεί να ξεκινήσει την τοποθέτησή του. Μετά από παρατήρηση του προεδρείου στην κ.Κωνσταντοπούλου και παρότρυνση να βγει εκτός της αίθουσας ο κ.Γεωργιάδης ξεκίνησε την τοποθέτησή του.Όσο όμως μιλούσε, η κ.Κωνσταντοπούλου φώναζε και κατηγορούσε εκ νέου τον κ. Γεωργιάδη ως «».«κ.Πρόεδρε σας ζητώ προστασία! Προσπαθώ να συγκρατηθώ! Πόσο να αντέξω; Προστατεύστε με! Ας βγει έξω αν δεν αντέχει.της είπε αγανακτισμένος ο κ.Γεωργιάδης.Σε μια προσπάθεια ακόμα που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης να συνεχίσει την τοποθέτησή του, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε στην ίδια στάση.«Έχει εξευτελίσει τη διαδικασία η κ. Κωνσταντοπούλου. Σταματήστε! Έλεος!» αγανάκτησε ο κ.Γεωργιάδης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του φωνάζει πως είναι υπέρ του Αχιλλέα Μπέου.«Είμαι υπέρ του Μπέου όπως το 70% του κόσμου του Βόλου» της απάντησε ο κ.Γεωργιάδης και συνέχισε την τοποθέτησή του δίνοντας απάντηση στα ερωτήματα που του είχαν τεθεί λίγη ώρα νωρίτερα.Νωρίτερα η κ. Κωνσταντοπούλου είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής όπου κατήγγειλε «φασιστική και αντιδημοκρατική επίθεση» σε βάρος της μιλώντας για «απειλές σωματικές», «χτυπήματα στα έδρανα» και «ιταμές προσβολές» από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πήρε το λόγο και απάντησε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας κατηγορώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι «καθημερινά καταλύει τη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου» και θυμίζοντας τητης στη Βουλή. «Δεν ανεχόμαστε τις ύβρεις από εκείνη που καθημερινά κακοποιούσε συνεργάτες και εργαζομένους», είπε χαρακτηριστικά.Η κ.Κωνσταντοπούλου τότε φώναξε από τα έδρανα πως ο κ.Μαρκόπουλος είναι οΗ έκφραση αυτή προκάλεσε για άλλη μια φορά την παρέμβαση του προεδρείου, που ζήτησε να μη χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.