Μαρινάκης στο συνέδριο της ΝΔ: «Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, το “εμείς” και όχι το “εγώ”»
Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και πολιτικής συνέχειας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά, στη διαχρονική πορεία της παράταξης αλλά και στις επόμενες πολιτικές μάχες.
Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η ιστορική διαδρομή της ΝΔ και οι επιτυχίες της κυβέρνησης δημιουργούν αυξημένες ευθύνες για το μέλλον. «Αυτή η πολύτιμη παρακαταθήκη από το χθες, αλλά και οι επιτυχίες του σήμερα, μας υποχρεώνουν να μην υποτιμήσουμε τις προκλήσεις του αύριο για μια Νέα Δημοκρατία που θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να εμπνέει το σύνολο της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που στήριξαν την παράταξη στις δύσκολες περιόδους, σημειώνοντας πως η σημερινή δικαίωση των ιδεών της ΝΔ ανήκει σε όλους εκείνους «που δεν έφυγαν ποτέ» και παρέμειναν δίπλα στο κόμμα χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη νέα γενιά, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία του 2030 οφείλει να δώσει χώρο και εκπροσώπηση στους νέους ανθρώπους.
«Οι νέοι ζητούν έργα και όχι λόγια. Δεν θέλουν εγκαίνια με μουσαμάδες, αλλά παραδόσεις έργων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι νέοι εργαζόμενοι θέλουν να εκπροσωπούνται από ανθρώπους που γνωρίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας και της εργασίας.
Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανανέωση της παράταξης, λέγοντας ότι «άνοιξε τις πόρτες του κόμματος και έδωσε ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα».
Σε ιδιαίτερα συμβολικό τόνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον πυρσό της ΝΔ, λέγοντας πως «ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, οι αγωνίες της κοινωνίας, το “εμείς” και όχι το “εγώ”».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε και το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου, τονίζοντας ότι το συνέδριο σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης πολιτικής εκστρατείας ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.
«Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο στην προεκλογική περίοδο. Το συνέδριο αυτό θα είναι η απαρχή μιας εκστρατείας όπου θα μιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε, καταλήγοντας πως στόχος είναι «να είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία».
