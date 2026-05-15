Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.
Ισπανία: Η νέα δύναμη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας
Κινεζικοί κολοσσοί όπως οι Chery, Geely, Leapmotor και CATL στρέφονται μαζικά προς την Ισπανία για παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπαταριών, σε μια εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Τα τελευταία χρόνια, η χώρα δε λειτουργεί πλέον μόνο ως παραδοσιακή βάση παραγωγής για ευρωπαϊκές μάρκες, αλλά εξελίσσεται σε στρατηγικό κέντρο για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπαταριών και τεχνολογιών νέας γενιάς. Και αυτό αρχίζει να προκαλεί ανησυχία ακόμη και στη Γερμανία, η οποία εδώ και δεκαετίες κυριαρχεί στην αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.
Την ίδια στιγμή, η CATL, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών στον κόσμο, προχωρά σε επενδύσεις παραγωγής στην Ισπανία μέσω συνεργασιών με τη Stellantis, ενώ η Leapmotor ετοιμάζεται επίσης να αποκτήσει παραγωγική βάση στη χώρα.
Στο τραπέζι βρίσκονται και ακόμη μεγαλύτερα σχέδια. Η Geely φέρεται να εξετάζει παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων στη Βαλένθια, ενώ η SAIC, μητρική της MG, συζητά τη δημιουργία μονάδας συναρμολόγησης στη Γαλικία. Παράλληλα, η BYD εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας δικής της μονάδας παραγωγής στην Ισπανία.
Η μεγάλη εικόνα δείχνει πως οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δε θέλουν πλέον απλώς να εξάγουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Θέλουν να κατασκευάζουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας τους δασμούς, βελτιώνοντας την εικόνα τους και αποκτώντας πρόσβαση σε ένα ώριμο βιομηχανικό οικοσύστημα.
Η Ισπανία προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Το κόστος εργασίας παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τη Γερμανία, οι υποδομές logistics είναι ιδιαίτερα ισχυρές, ενώ η χώρα διαθέτει λιμάνια, διαθέσιμες βιομηχανικές εκτάσεις και σημαντική εμπειρία στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Αντίθετα, η Γερμανία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις. Το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι αυξημένες μισθολογικές δαπάνες και η επιβράδυνση της οικονομίας δυσκολεύουν την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας. Παράλληλα, αρκετές γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες βλέπουν πλέον την Κίνα όχι μόνο ως αγορά αλλά και ως ισχυρό ανταγωνιστή στην ηλεκτροκίνηση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr