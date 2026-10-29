Άρης: Παπασαραφιανός και Χαρούπας έδειξαν πως αξίζουν να μπουν στο rotation

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Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε έξι αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που εμπιστεύεται στο πρωτάθλημα, με την οποία ο Άρης μετράει τρεις σερί νίκες κόντρα σε Βόλο, Κηφισιά και Ατρόμητο.Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» χρησιμοποίησε τον Χαρούπα ως αριστερό μπακ και τον Παπασαραφιανό ως δεξιό εξτρέμ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο πλαίσιο του κανονισμού για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο Κύπελλο.Ο Άρης δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι και στα πρώτα λεπτά παρουσίασε προβλήματα αμυντικής συνοχής. Ο Ράφα Μιρ και ο Ντέλε Μπασιρού δεν ανταποκρίθηκαν όπως θα έπρεπε στα ανασταλτικά τους καθήκοντα, με αποτέλεσμα ο Λούζα να βρει… απεριόριστο χώρο στον άξονα και να βγάλει την κάθετη πάσα για τον Κοντούρη, ο οποίος έκανε το 1-0 στο 9', στην πρώτη ευκαιρία των γηπεδούχων.Ακολούθησε ένα ημίωρο ποδοσφαιρικής… κακοτεχνίας από τις δύο ομάδες. Στο 39', μάλιστα, ο Άρης γλίτωσε το 2-0 από κεφαλιά του Πελίστρι, με τον Λούζα να πραγματοποιεί και πάλι ανενόχλητος σέντρα από τον άξονα.Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Άρης ισορρόπησε, κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε τρεις ευκαιρίες με τους Παπασαραφιανό, Χαρούπα και Μιρ.Σημαντικότερη ήταν η τελευταία, όταν ο Ισπανός φορ λειτούργησε εγωιστικά, επιλέγοντας να σουτάρει έξω από τη μεγάλη περιοχή, ενώ είχε τη δυνατότητα να πασάρει στον αμαρκάριστο Γένσεν.Ο Άρης ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε τελικά το γκολ της ισοφάρισης στο 65', όταν ο Γκαρέ έκλεψε την μπάλα από τον Τσιριβέγια στον άξονα. Ο Παπασαραφιανός έβγαλε την ασίστ και ο Καντεβέρε πλάσαρε σε άδειο τέρμα για το 1-1.Το παιχνίδι έδειχνε ότι θα ολοκληρωθεί ισόπαλο, ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο, η κόπωση των αμυντικών του Άρη και η έλλειψη καθαρού μυαλού αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες.Το 2-1 των «πράσινων» ξεκίνησε από το κλέψιμο του Γένσεν στον Λούζα, σε μια φάση στην οποία ο Άρης θα μπορούσε να βγει στην αντεπίθεση. Στη συνέχεια, όμως, ο Κουαμέ βρέθηκε απομονωμένος στα πλάγια και έκανε λάθος πάσα, με αποτέλεσμα η φάση να καταλήξει στο γκολ του Ραστόντερ.Το ουσιαστικό κέρδος του Άρη από το χθεσινό παιχνίδι ήταν οι δύο Έλληνες πιτσιρικάδες, ο Παπασαραφιανός και ο Χαρούπας, οι οποίοι έδειξαν ότι μπορούν να έχουν ρόλο στο rotation και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.Ο Παπασαραφιανός, γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου 2009, έπαιξε στα 17 του σαν… 30άρης, συμμετέχοντας καθοριστικά στο γκολ της ισοφάρισης και απειλώντας σε άλλες δύο περιπτώσεις:Στο 45'+1': Επιχείρησε σουτ, αναγκάζοντας τον Πένια να αποκρούσει.