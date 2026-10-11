Η αποστομωτική απάντηση του Άρη μετά το «ατύχημα» στην Καρδίτσα

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο χθεσινό Άρης-ΑΕΚ στο Παλέ, σε πηγαδάκι που κάναμε με καλό φίλο και συνάδελφο, αμφότεροι προφανώς υπό την επήρεια… μπασκετικής μέθης από την απόδοση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, του είπα πως η ένταση με την οποία οι παίκτες του Άρη διεκδικούσαν την μπάλα από τους αντιπάλους τους μού θύμισε την ορμή των σκυλιών (greyhounds τα αποκαλούν οι Βρετανοί) όταν απελευθερώνονται από τα κουτιά εκκίνησης στις κυνοδρομίες





Σίγουρα, υπάρχει μια… λογοτεχνική υπερβολή στον παραλληλισμό ανάμεσα στον Σαίξπηρ, τον Ερρίκο Ε΄, τα συμπαθέστατα greyhounds και την άμυνα που έπαιξαν χθες οι παίκτες του Άρη, αλλά πιστεύω πως καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.







Στην τέταρτη περίοδο, το επιμέρους σκορ ήταν 24-23, αλλά οι βολές έφτασαν στο αφύσικο, για τα δεδομένα της αναμέτρησης, 18-31 υπέρ της ΑΕΚ.



Ο Άρης περιόρισε το σκοράρισμα της Ένωσης στους 35 πόντους στα πρώτα 30 λεπτά και αυτό είναι ένα γεγονός που μάλλον δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης, είτε… λογοτεχνικής είτε μπασκετικής.







Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δυσκολεύονταν να περάσουν ακόμη και το κέντρο.



Στην επίθεση, ο Άρης έχει βρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο πρόσωπο του Ρόμπινσον-Ερλ. Ο Αμερικανός πέτυχε 15 πόντους συνολικά και πήρε 6 ριμπάουντ, σημειώνοντας 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, σχεδόν όσους πέτυχε συνολικά η ΑΕΚ στο ίδιο διάστημα.



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Ωστόσο, χθες ήταν η βραδιά του Ματ Μόργκαν, ο οποίος ουσιαστικά «συστήθηκε» στον κόσμο του Άρη και όχι μόνο.



Ο πρώην παίκτης της Μπολόνια έφτασε τους 25 πόντους, με 6/9 εύστοχα τρίποντα, παρότι είχε ξεκινήσει με 0/2.



Στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν, με Λε Μαν, Καρδίτσα και Μπούργος, είχε σημειώσει συνολικά 27 πόντους, με 5/21 τρίποντα.



Αργότερα, κάνοντας μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ανακάλυψα πως ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στο έργο του «Ερρίκος ο Ε΄», έχει αποδώσει στον Άγγλο βασιλιά τη φράση «I see you stand like greyhounds in the slips, straining upon the start. The game’s afoot!» («Σας βλέπω να στέκεστε σαν λαγωνικά στις θέσεις εκκίνησης, να τεντώνεστε με ανυπομονησία πριν από το ξεκίνημα. Το παιχνίδι αρχίζει!»), με την οποία ο Ερρίκος απευθύνεται στους στρατιώτες του λίγο πριν από τη μάχη του Αζενκούρ, καθώς τους προετοιμάζει για την έφοδό τους.Σίγουρα, υπάρχει μια… λογοτεχνική υπερβολή στον παραλληλισμό ανάμεσα στον Σαίξπηρ, τον Ερρίκο Ε΄, τα συμπαθέστατα greyhounds και την άμυνα που έπαιξαν χθες οι παίκτες του Άρη, αλλά πιστεύω πως καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.Η διακύμανση του σκορ στις τρεις πρώτες περιόδους στο χθεσινό παιχνίδι είναι κατατοπιστική και περιγράψει επακριβώς την αμυντική… μανία των παικτών του Σπανούλη: 23-10, 19-11, 22-14.Στην τέταρτη περίοδο, το επιμέρους σκορ ήταν 24-23, αλλά οι βολές έφτασαν στο αφύσικο, για τα δεδομένα της αναμέτρησης, 18-31 υπέρ της ΑΕΚ.Ο Άρης περιόρισε το σκοράρισμα της Ένωσης στους 35 πόντους στα πρώτα 30 λεπτά και αυτό είναι ένα γεγονός που μάλλον δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης, είτε… λογοτεχνικής είτε μπασκετικής.Η αμυντική προσήλωση των παικτών του Σπανούλη εξουδετέρωσε κάθε επιθετικό πλάνο που είχε σχεδιάσει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Οι παίκτες του αδυνατούσαν να οργανώσουν επιθέσεις και να βγάλουν συνεργασίες.Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δυσκολεύονταν να περάσουν ακόμη και το κέντρο.Στην επίθεση, ο Άρης έχει βρει ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο πρόσωπο του Ρόμπινσον-Ερλ. Ο Αμερικανός πέτυχε 15 πόντους συνολικά και πήρε 6 ριμπάουντ, σημειώνοντας 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, σχεδόν όσους πέτυχε συνολικά η ΑΕΚ στο ίδιο διάστημα.Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφτασε τους 10 πόντους, σκοράροντας με καρφώματα ή κοντά στο καλάθι (5/6 δίποντα, 83,3%), αλλά οι διαιτητές ήταν υπερβολικά αυστηροί μαζί του και τον έβγαλαν νωρίς από το παιχνίδι με πέντε φάουλ.Ωστόσο, χθες ήταν η βραδιά του Ματ Μόργκαν, ο οποίος ουσιαστικά «συστήθηκε» στον κόσμο του Άρη και όχι μόνο.Ο πρώην παίκτης της Μπολόνια έφτασε τους 25 πόντους, με 6/9 εύστοχα τρίποντα, παρότι είχε ξεκινήσει με 0/2.Στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν, με Λε Μαν, Καρδίτσα και Μπούργος, είχε σημειώσει συνολικά 27 πόντους, με 5/21 τρίποντα.

Επομένως, το χθεσινό του «ξεκλείδωμα» ήταν κάτι που είχε ανάγκη.



Ο Άρης, μετά το «ατύχημα» στην Καρδίτσα την περασμένη εβδομάδα, απάντησε αποστομωτικά και στα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν, με Μπούργος και ΑΕΚ.

Έπαιξε σαν ομάδα του Σπανούλη: ένταση στην άμυνα, σκοράρισμα σχεδόν από όλο το ρόστερ και έλεγχος του ρυθμού.



Το ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι πως, μέσα στις δύο ημέρες που μεσολάβησαν από το μεσοβδόμαδο ματς με την Μπούργος μέχρι το χθεσινό παιχνίδι, ο Άρης διεύρυνε το διάστημα κυριαρχίας του από τις δύο περιόδους που είχε απέναντι στους Ισπανούς σε σχεδόν ολόκληρη την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.



Το 88-58 είναι εντυπωσιακό, αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία του Άρη δεν ήταν η διαφορά των 30 πόντων.



Το σημαντικότερο όλων ήταν ότι επέβαλε την αγωνιστική του ταυτότητα από την πρώτη περίοδο και για σχεδόν ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.



Το επόμενο βήμα για την ομάδα του Σπανούλη θα είναι να επαναλάβει τις αγωνιστικές συνθήκες που οδήγησαν στη χθεσινή «τριαντάρα» σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, με συνέπεια και σε βάθος χρόνου.



Φαίνεται πως έχουν μπει οι βάσεις για να το καταφέρει.

11.10.2026, 12:39