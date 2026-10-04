Αρης: Το «ξύλο» στην Καρδίτσα θα το θυμάται για να μην το ξαναζήσει

21/28

Κλείσιμο

Η ήττα από μια ομάδα με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ και σαφώς μικρότερη προοπτική πλήγωσε το πρεστίζ των «κιτρινόμαυρων», ωστόσο δεν αποτέλεσε από μόνη της το βασικό στοιχείο προβληματισμού. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή ήταν που πείραξε άπαντες μέσα στην ομάδα, και ειδικά τον Βασίλη Σπανούλη.Ο προπονητής του Αρη έκανε λόγο για «μπασκετικό χάος» μετά το 12-22 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, παραδεχόμενος πως οι παίκτες του στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της αναμέτρησης δέχτηκαν «μπασκετικό ξύλο» από τους αντιπάλους τους.«Μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά επήλθε ένα χάος, λες και οι παίκτες μας ξέχασαν να παίζουν μπάσκετ. Η ομάδα σταμάτησε να λειτουργεί. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι είμαστε νέα ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.Πράγματι, ο Αρης μπήκε καλά στο παιχνίδι και παίζοντας ουσιαστικά εντός έδρας -καθώς οι οπαδοί του έκαναν κατάληψη στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης»- προηγήθηκε με 10 πόντους στο 11’. Εδειχνε να έχει αδιαπραγμάτευτα το πάνω χέρι, παρά το γεγονός πως είχε ήδη υποπέσει σε 6 λάθη.Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Οι παίκτες επέδειξαν αλαζονική συμπεριφορά, τα λάθη αυξήθηκαν (21 συνολικά σε όλο το ματς), η αστοχία στα τρίποντα ήταν συνεχής (5/22, ποσοστό 23%) και η εικόνα στις βολές εξόχως εκνευριστική (, ποσοστό 81%ι).Οταν η ομάδα του βρέθηκε στο -10, ο κόουτς των γηπεδούχων, Νίκος Παπανικολόπουλος, πήρε τάιμ άουτ λέγοντας στους παίκτες του: «Ηρεμήστε, δεν παίζετε και με την… Μπαρτσελόνα». Από εκείνο το σημείο, οι γηπεδούχοι άρχισαν να εκμεταλλεύονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα λάθη-δώρα των «κιτρινόμαυρων» και με πρώτα βιολιά τους Φράνσις, ΜακΡέι και Γκίγκα «ξυλοφόρτωσαν» μπασκετικά τον Αρη, φτάνοντας στο τελικό 74-68.Ο Σπανούλης δεν κρύφτηκε μετά το ματς. Αντίθετα, ανέλαβε αυτοπροσώπως την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του, παράλληλα όμως έθεσε τα δικά του όρια: «Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα. Είναι ντροπή. Ηρθε εδώ κόσμος να σε χειροκροτήσει, πλήρωσε εισιτήριο κι εσύ παρουσιάζεσαι συγκεντρωμένος μόνο για δέκα λεπτά. Πρέπει να είσαι πεινασμένος, διψασμένος, και όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν θα συνεχίσει. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που πρέπει μέσα από τις δυσκολίες. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά είναι θέμα φιλοσοφίας».Ο σελέμπριτι-συγγραφέας Μαρκ Μάνσον έχει γράψει το εξής: «Τα περισσότερα προβλήματα γίνονται πιο δύσκολα όταν προσθέτεις πανικό, αποφυγή ή περιττή πολυπλοκότητα. Ξεκαθάρισε τι πραγματικά συμβαίνει, επικοινώνησε νωρίτερα και δούλεψε με την πραγματικότητα, αντί να σπαταλάς ενέργεια εύχοντας τα πράγματα να ήταν διαφορετικά».Δεν γνωρίζω αν τον έχει μελετήσει ο Βασίλης Σπανούλης, ωστόσο η διαχείριση που φαίνεται να έχει ξεκινήσει από χθες μου δίνει την εντύπωση πως βασίζεται ακριβώς σε αυτό το πνεύμα.