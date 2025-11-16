Το… «coming soon» του μπασκετικού Αρη

Κλείσιμο

Οσο αφορά την περίπτωση του Φορμπς έπεσα ολοκληρωτικά έξω καθώς, επί της ουσίας, κόπηκε από την αποστολή.Σχετικά με την έκβαση του αγώνα και πάλι δεν δικαιώθηκα, καθώς ο Παναθηναϊκός κέρδισε, σε μια μάχη που, ωστόσο, κρίθηκε στο τελευταίο δίλεπτο.Τον ρόλο του Φορμπς, στην πρόβλεψη περί νίκης των «κιτρινόμαυρων» με 9/9 εύστοχα τρίποντα… κάποιου παίκτη, πήγε να τον παίξει ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ο οποίος μετρούσε 6/9 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο αλλά για κάποιον απροσδιόριστο λόγο δεν επιχείρησε ούτε ένα σουτ έξω από τη γραμμή των 6,75 στην επανάληψη.Ο Αρης κυριάρχησε στο 2ο δεκάλεπτο πετυχαίνοντας 10/13 τρίποντα και ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο με +10 πόντους (41-51).Πρακτικά ήταν απίθανο οι «κιτρινόμαυροι» να διατηρήσουν τόσο υψηλά ποσοστά ευστοχίας στα μακρινά σουτ και στο δεύτερο ημίχρονο - κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πράξη.Οι «πράσινοι» ανέβασαν τα επίπεδα ενέργειας τους στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο, πήραν και τα -ας τα πούμε έτσι- «σφυρίγματα έδρας» και τελικά κέρδισαν με 82-77.Για τον Αρη η σημερινή εμφάνιση στo Telecom Centre Athens, σε ένα ματς υψηλών απαιτήσεων, με διαχρονικό χαρακτήρα ντέρμπι, ήταν το «coming soon» για το υπόλοιπο της σεζόν αλλά και το μέλλον.Η αλλαγή προπονητή, η έλευση του Νουά και το ανέβασμα σημαντικών παικτών (Μήτρου-Λονγκ, Ινοχ κλπ) έχουν βελτιώσει αισθητά την εικόνα της ομάδας. Η περίπτωση του Φορμπς είναι η μοναδική που εξακολουθεί να προβληματίζει.Και οι διαιτητές στο μπάσκετ, δυστυχώς, εξακολουθούν να προβληματίζουν.Σήμερα γίναμε μάρτυρες ενός… καταπληκτικού περιστατικού όταν ο Χουάντσο έκανε ένα φάουλ… καλής έντασης στον Μήτρου-Λόνγκ, για να σταματήσει την επίθεση του Αρη, σήκωσε το χέρι του αποδεχόμενος την παράβαση που έκανε, αλλά οι διαιτητές υπέδειξαν… παίζετε!Στην εξέλιξη ο Μήτρου-Λόνγκ ευστόχησε σε τρίποντο οπότε ο Χουάντσο πήγε και διαμαρτυρήθηκε έντονα στους ρέφερι επειδή φοβήθηκαν να υποδείξουν ένα απλό φάουλ κατά των «πρασίνων». Και δεν ήταν η μοναδική φάση στην οποία πήραν απόφαση δείχνοντας «φόβο».Πλέον ο Αρης θα κληθεί να κάνει το 2/2, αρχικά την ερχόμενη Τρίτη παίζοντας εκτός έδρας με τη Νεπτούνας και στη συνέχεια το Σάββατο υποδεχόμενος τον Προμηθέα.*Το blog είμαι αφιερωμένο στη μνήμη του εμβληματικού οπαδού του Αρη, Δημήτρη Κουβέλα, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή το περασμένο Σάββατο.