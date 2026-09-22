Δεν λειτουργούν τα φανάρια στη συμβολή των οδών Α. Φραντζή και Ιππώνακτος στον Νέο Κόσμο
ΕΛΛΑΔΑ
Νέος Κόσμος Φανάρια

Δεν λειτουργούν τα φανάρια στη συμβολή των οδών Α. Φραντζή και Ιππώνακτος στον Νέο Κόσμο

Εκτός λειτουργίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος

Δεν λειτουργούν τα φανάρια στη συμβολή των οδών Α. Φραντζή και Ιππώνακτος στον Νέο Κόσμο
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Δεν λειτουργούν φανάρια στην περιοχή του Νέου Κόσμου και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Α. Φραντζή και Ιππώνακτος. 

Στην περιοχή σημειώθηκε νωρίτερα τροχαίο ατύχημα και η πρόσκρουση του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη. Τα φανάρια είναι εκτός λειτουργίας και στο σημείο υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
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