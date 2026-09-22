Ισχυρή καταιγίδα σάρωσε την Κέρκυρα: Πλημμύρισαν σπίτια, φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία και προβλήματα σε πτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Κέρκυρα Πλημμύρες

Ισχυρή καταιγίδα σάρωσε την Κέρκυρα: Πλημμύρισαν σπίτια, φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία και προβλήματα σε πτήσεις

Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της - Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί

Ισχυρή καταιγίδα σάρωσε την Κέρκυρα: Πλημμύρισαν σπίτια, φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία και προβλήματα σε πτήσεις
Κακοκαιρία έπληξε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) την Κέρκυρα, με κεραυνούς και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε εξαιτίας πυρκαγιάς στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Φωτιά σε πολυκατοικία στο Κανόνι από πτώση κεραυνού

«Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης ενώ προχώρησε και σε κοπή δέντρου που εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

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