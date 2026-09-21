Το νέο Mitsubishi L200 έρχεται στην Ευρώπη

Στη γερμανική αγορά, το ιαπωνικό pickup διατίθεται με εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού την

, που διαθέτει σύστημα κλιματισμού, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, σύστημα ευστάθειας τρέιλερ, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, αλλά και πόρτα χώρου φόρτωσης που κλειδώνει, καθώς και ρεζέρβα κανονικού μεγέθους.

Στον τομέα των διαστάσεων, τοέχει μήκος 5,32 μέτρα, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι 22,8 εκατοστά. Οέχει, και ηανέρχεται στα, στην περίπτωση που το τρέιλερ εφοδιάζεται με φρένα.

Η πιο πλούσια έκδοση Diamant Top έχει επιπλέον έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών με Android Auto και Apple CarPlay, LED φώτα, έλεγχο τυφλού σημείου, διατήρηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, περιμετρικές κάμερες 360 μοιρών, επενδύσεις από τεχνητό δέρμα, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, σκαλοπάτια, φιμέ τζάμια, καθώς και αμορτισέρ στην πόρτα της καρότσας.

Στη Γερμανία, το Mitsubishi L200 Diamant με χειροκίνητο κιβώτιο έχει τιμή από 39.990 ευρώ, ενώ το Diamant Top με αυτόματο κιβώτιο ξεκινά από τα 52.990 ευρώ. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, στην εκεί αγορά το Toyota Hiliux κοστίζει από 46.746 ευρώ, και το Ford Ranger από 46.590 ευρώ.

Το εμπορικό λανσάρισμα στη Γερμανία θα ξεκινήσει στα τέλη του 2026, ή στις αρχές τις επόμενης χρονιάς, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και για την αγορά της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση για το αν θα λανσαριστεί το Mitsubishi L200 στην Ελλάδα.