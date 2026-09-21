Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Το νέο Mitsubishi L200 έρχεται στην Ευρώπη
Το Mitsubishi L200 είναι διαθέσιμο για αγορά στη Γερμανία, σε τετρακίνητες εκδόσεις με χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Θα το δούμε άραγε και στην Ελλάδα;
Κίνηση δίνει το twin-turbo diesel μοτέρ 2,4 λίτρων, που αποδίδει 204 άλογα και 470 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς, με τις επιλογές να είναι δύο: Στη βάση έχουμε το σύστημα Easy Select 4WD με επιλεκτική τετρακίνηση, χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κλείδωμα πίσω διαφορικού, ενώ μετά υπάρχει το σύστημα Mitsubishi Super Select 4WD-II. Εδώ ο οδηγός έχει και πάλι τη δυνατότητα να διαλέξει μεταξύ πίσω κίνησης ή τετρακίνησης, με το κιβώτιο να είναι αυτόματο έξι σχέσεων και τα οδηγικά προφίλ, αναλόγως των συνθηκών, να είναι επτά.
Στη γερμανική αγορά, το ιαπωνικό pickup διατίθεται με εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού την Diamant, που διαθέτει σύστημα κλιματισμού, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, σύστημα ευστάθειας τρέιλερ, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, αλλά και πόρτα χώρου φόρτωσης που κλειδώνει, καθώς και ρεζέρβα κανονικού μεγέθους.
Η πιο πλούσια έκδοση Diamant Top έχει επιπλέον έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών με Android Auto και Apple CarPlay, LED φώτα, έλεγχο τυφλού σημείου, διατήρηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, περιμετρικές κάμερες 360 μοιρών, επενδύσεις από τεχνητό δέρμα, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, σκαλοπάτια, φιμέ τζάμια, καθώς και αμορτισέρ στην πόρτα της καρότσας.
Στη Γερμανία, το Mitsubishi L200 Diamant με χειροκίνητο κιβώτιο έχει τιμή από 39.990 ευρώ, ενώ το Diamant Top με αυτόματο κιβώτιο ξεκινά από τα 52.990 ευρώ. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, στην εκεί αγορά το Toyota Hiliux κοστίζει από 46.746 ευρώ, και το Ford Ranger από 46.590 ευρώ.
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