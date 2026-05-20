Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν επισκέπτεται αιφνιδιαστικά την Τεχεράνη για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες
Το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε να φέρει ξανά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης Ιράν και ΗΠΑ
Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη στην Τεχεράνη μέσα σε λίγες μέρες, με στόχο την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ από διεθνείς πηγές, που επικαλείται το Al Jazeera.
Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του Νακβί στην Τεχεράνη μέσα σε μια εβδομάδα, καθώς το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, φιλοξένησε συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές τον Απρίλιο και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.
Ο Πακιστανός υπουργός είχε φτάσει στην ιρανική πρωτεύουσα το Σάββατο για μία διήμερη επίσκεψη υψηλού επιπέδου, όπου συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.
Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, ο Νακβί υποστηρίζει ότι η επίσκεψή του είναι μέρος των συνεχιζόμενων διπλωματικών ενόχων για να προωθηθούν οι συνομιλίες για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η κίνηση αυτή ακολουθεί την αποστολή υψηλόβαθμων πακιστανικών αντιπροσωπειών στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, που είχε προηγηθεί, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη διπλωματική εμπλοκή του Πακιστάν στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης.
