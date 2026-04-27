Η κατάρρευση του ΠΑΟΚ σαν case study για τα επόμενα χρόνια

Για έναν τελικό κυπέλλου πέρα από την ιστορία, τη φανέλα, το μπάτζετ, τη δυναμική, τις προσωπικότητες, κάπου-κάπου «παίζει» και η φόρμα των ομάδων. Ποιος παρατηρούσε προσεκτικά τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες πολλές εβδομάδες και δεν καταλάβαινε τι γίνεται; Τελευταίο κανονικό του παιχνίδι στις 11 Φεβρουαρίου με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και μετά και όσο περνάει ο καιρός, ο ΠΑΟΚ καλό και γεμάτο 90λεπτο ΔΕΝ έχει κάνει. Μόνο κάτι 20λεπτα έχει η ομάδα του Λουτσέσκου, που συνήθως μπαίνει καλά στα ματς, αλλά από ένα σημείο και μετά που συναντά δυσκολία από τον εκάστοτε αντίπαλο, από εκεί αρχίζει και καταρρέει! Ξανά και ξανά! Μόνιμα… Κάθε εβδομάδα όλο και πιο φανερά. Αυτή η άρρωστη πνευματικά ομάδα πώς είχε τον πρώτο λόγο απέναντι σε έναν φορμαρισμένο και πιο αποφασισμένο αντίπαλο;Αλήθεια είναι βέβαια ότι για να πάρει το κύπελλο ο ΟΦΗ, έγιναν και μυθικά πράγματα. Σαν μία αόρατη δύναμη έδειχνε από ένα σημείο και μετά πώς… θα έβρισκε τον τρόπο να ορίσει τη μοίρα του αγώνα. Και μόνο ότι από το 60΄ και μετά δεν έχουμε ούτε πλάνο του τερματοφύλακα της ομάδας του ΠΑΟΚ (ενώ κουραστήκαμε με τις καθυστερήσεις) και μόνο ότι δεν έχουμε την παραμικρή υποψία επίθεσης του ΟΦΗ, αυτό το γεγονός λέει πολλά. Για να γίνει το 2-3 έπρεπε ο Ζαφείρης να πετάξει την μπάλα κόρνερ από το κέντρο και χωρίς κανένα λόγο, ενώ στην εξέλιξη να κολλήσει το μυαλό του νεαρού Χατσίδη που έδωσε δώρο το πέναλτι!Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει και καλά κάνει για την ιστορία που έγραψε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ στον ΠΑΟΚ επέστρεψε η… Μεγάλη Παρασκευή. Μετά και από αυτό το σοκ με τον τρόπο που έκαναν δώρο και το κύπελλο, η κατάρρευση είναι ολοκληρωτική και δεν δείχνει να υπάρχει προσωπικότητα με καθαρό μυαλό για να γυρίσει η κατάσταση. Αλήθεια τι σχέση έχει αυτή η ομάδα σε προσωπικότητες με το σύνολο του 2019;Το χειρότερο ΔΕΝ είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει φέτος ικανός να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Το πιο μεγάλο πρόβλημα για τον Δικέφαλο έχει να κάνει με την υποθήκευση και της νέας αγωνιστικής περιόδου! Ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει 23 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και είναι υποχρεωμένος να κάνει δύο ή τρεις προκρίσεις για να έχει Ευρώπη του χρόνου! Όλα αυτά αφού αποφασίσει αρκετά νωρίς τι ομάδα θα έχει κι αν υλοποιηθεί ένα αρχικό πλάνο που υπήρχε ΠΡΙΝ όμως την κατάρρευση. Τώρα ποιο θα είναι ένα πλάνο γρήγορης υλοποίησης;Εννοείται ότι μέσα σε όλο αυτό τον αγωνιστικό και πνευματικό κατήφορο, που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για τα επόμενα ποδοσφαιρικά σχέδια, επωφελούνται όσοι εδώ και μήνες έχουν άλλους στόχους στον ΠΑΟΚ. Ήδη βάζουν κόσμο να γράφει για απλήρωτους (!) παίκτες, όταν όμως «τρώνε» τα εξώδικα, βάζουν την ουρά στα σκέλια, κατεβάζουν τα κείμενα και ετοιμάζονται για την επόμενη αλητεία.Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ όμως και τώρα αναζητείται προσωπικότητα. Η κατάσταση είναι δύσκολη μέσα και έξω από την ομάδα με πάρα πολλά ανοικτά ζητήματα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα μόνιμο πένθος που έχει πλήξει και τους ηγέτες ΠΑΕ και αγωνιστικού!