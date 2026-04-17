Πόσες φάσεις θα γίνουν σε Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο;

Το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τη βαθμολογία και το ξεκάθαρο προβάδισμα της ΑΕΚ. Από εκεί ξεκινάμε και όλα τα άλλα έπονται. Ένα από αυτά έχει να κάνει με τη φόρμα των ομάδων που φυσικά σχετίζεται άμεσα και με την επιθετική τους λειτουργία. Εδώ που φθάσαμε βέβαια στο τέλος της χρονιάς και με τόσο μεγάλη πίεση στις ομάδες, αλήθεια είναι ότι το θέαμα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Στα playoffs παίζεται το πρωτάθλημα. Για να μην ξεχνιόμαστε παίζεται και μία πολύτιμη δεύτερη θέση για τα προκριματικά του Champions League! Όλα λογικά και αναμενόμενα, όχι όμως να έχουμε τρεις φάσεις στα δύο πρώτα ντέρμπι αυτής της διαδικασίας…Κατά την εκτίμησή μου και στα ματς της προσεχούς Κυριακής η κατάσταση δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Από τη μία η διακοπή που βγάζει και πάλι τις ομάδες από όποιο ρυθμό, από την άλλη η σημασία των αγώνων, αλλά και το γεγονός ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο όλοι «βράζουν» στο ίδιο καζάνι, θα μας οδηγήσουν και πάλι σε πολύ σφικτά και ισορροπημένα ματς που θα κριθούν σε μικρές και λίγες λεπτομέρειες. Πώς πήγε το Μπάγερν-Ρεάλ προχθές; Καμία σχέση… Γιατί αλήθεια είναι ότι και αυτή η ματσάρα σε λεπτομέρειες κρίθηκε (μαζί και η αποβολή για παράδειγμα) αλλά ήταν τόσες πολλές που πραγματικά μείναμε καθηλωμένοι.Η ΑΕΚ που έχει πέντε πόντους πλεονέκτημα ΔΕΝ είναι πολύ καλύτερη των άλλων, φυσικά και του ΠΑΟΚ με τον οποίο παίζει την Κυριακή. Εξάλλου στον ΠΑΟΚ ούτε γκολ δεν έχει βάλει φέτος. Παρολ’ αυτά τους βαθμούς που έπρεπε να πάρει τους πήρε, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι παρόμοιο σε πολλά ματς με μικρομεσαίους και έτσι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Τώρα όλα είναι πιο απλά:- Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει θα ξαναέχουμε πρωτάθλημα και για τον πρωταθλητή!- Αν χάσει, ο τίτλος τελειώνει για τον ΠΑΟΚ.- Με την ισοπαλία η ΑΕΚ θα έχει ακόμη περισσότερες ελπίδες απ’ ότι σήμερα.Σε μικρές και λίγες λεπτομέρειες θα πάει το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και έχω την αίσθηση ότι το παιχνίδι της Φιλαδέλφειας θα έχει μπόλικη… ισοπαλία, κάτι που θα ικανοποιεί την ΑΕΚ. Είναι μία ομάδα που κρατάει το μηδέν, ξέρει και αποδέχεται να παίζει και για το μισό-μηδέν. Εκεί θα το πάει η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που πριν τρεις μήνες τους κέρδιζε όλους καθαρά με 2-0, έχει χαθεί μαζί με τις απουσίες του. Άρα και με βάση τη φόρμα τους πάμε σε ένα ματς… όποιος το βάλει. Αν το βάλει κανείς…Χθες η ΑΕΚ επέλεξε να αντιμετωπίσει το man to man των Ισπανών με πάρα πολλές ατομικές ενέργειες και οδηγήματα κάτι που μαζί με το 3-0 που (δικαίως) τους δημιούργησε αίσθηση πρόκρισης, τους οδήγησε να ξοδέψουν πολλή ενέργεια. Θα επηρεάσει την Κυριακή σε αγώνα που κρίνει πρωτάθλημα; Ποιος ξέρει;