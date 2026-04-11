Πόσο πολύ ο ΠΑΟΚ αγαπάει τον Ράζβαν Λουτσέσκου

Όταν η UEFA αποφασίζει να τηρήσει ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες του τριημέρου, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του Λουτσέσκου, όπως και το αποτύπωμα που άφησε στο χώρο εδώ και πολλές δεκαετίες. Βλέπουμε τις εικόνες στη Ρουμανία, διαβάζουμε και όλα τα αφιερώματα και πραγματικά αντιλαμβανόμαστε τις ιστορικές και μυθικές διαστάσεις που έλαβε η ζωή και η καριέρα του ανθρώπου στη συγκεκριμένη χώρα.Όταν λοιπόν όλη η Ρουμανία και όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη νιώθει έτσι για τον Μιρτσέα, μπορούμε να αντιληφθούμε τι σήμαινε ο άνθρωπος αυτός για τον γιο του! Ο πατέρας του, αλλά και ο μέντοράς του στο ποδόσφαιρο που και ο Ράζβαν τόσο πολύ αγαπάει. Μία πολύ-πολύ δεμένη οικογένεια, η οποία όμως έζησε χωριστά εδώ και πολλά χρόνια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τι έλεγε προχθές ο Ραζβάν στην οικογένεια Ιορντανέσκου: «Να ζήσετε όσο πιο πολύ μαζί μπορείτε. Να είστε μαζί». Είναι φανερό πόσο του έλειψε ο σοφός πατέρας του, τον οποίο την περασμένη Κυριακή έτρεχε να προλάβει εν ζωή στο Βουκουρέστι, ναυλώνοντας ιδιωτική πτήση από τη Θεσσαλονίκη.Μέσα σε όλα αυτά τα πολύ ανθρώπινα όμως, δεν γίνεται να μη σταθούμε και σε κάτι άλλο σπουδαίο αυτές τις τελευταίες ημέρες. Εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης από απλούς και οργανωμένους ΠΑΟΚτσήδες στον προπονητή της ομάδας. Όχι! Δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ο επαγγελματίας προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά. Όλα τα μηνύματα, όλα τα συλλυπητήρια μεμονωμένων και οργανωμένων και όλης της ΠΑΟΚτσήδικης οικογένειας είναι 100% ανθρώπινα, είναι μηνύματα με λέξεις, εκφράσεις και συναισθήματα που ανταλλάσσουν φίλοι ή και συγγενείς.«Είσαι ένας από εμάς, πενθούμε μαζί σου» . «Μας στήριξες στα πολύ δύσκολα, σε στηρίζουμε και εμείς Ράζβαν» λένε και γράφουν και αγκαλιάζουν τον Λουτσέσκου με αγάπη και συμπόνια τώρα που βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Απλοί ΠΑΟΚτσήδες που νιώθουν τόσο δεμένοι με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με τη συμπεριφορά του, τη δουλειά του, τον τρόπο και τη νοοτροπία του έχει μεγαλώσει -μαζί βέβαια με τον Ιβάν Σαββίδη- τόσο πολύ την αγαπημένη τους ομάδα.Οι παίκτες του ζήτησαν να είναι μαζί του στην κηδεία του Μιρτσέα! Τον λατρεύουν ως άνθρωπο και μπορείτε να παρατηρήσετε στο πέρασμα των ετών ότι είναι ένα από τα μεγάλα προτερήματά του. Καταφέρνει πάντα οι παίκτες να παίζουν για εκείνον! Είναι ο τρόπος, η προσέγγισή του που αγγίζει τους πάντες, γι αυτό και δεν θυμάμαι ποτέ κανέναν να μιλάει άσχημα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ενώ είναι εκατοντάδες εκείνοι που δηλώνουν ότι τους έχει σημαδέψει προσωπικά και επαγγελματικά στην καριέρα τους!Ο ΠΑΟΚ πενθεί μαζί με τον προπονητή του, είναι δίπλα του στο οικογενειακό αυτό δράμα και σίγουρα όλες αυτές οι ημέρες φανερώνουν το τεράστιο δέσιμο της ασπρόμαυρης οικογένειας με τον άνθρωπο Ράζβαν. Μία ιδανική κατάσταση για το σήμερα, μία παρακαταθήκη για το μέλλον. Ιστορία που γράφεται τώρα και τη σημασία της θα την αντιληφθούμε πολλά χρόνια μετά όταν ο Ράζβαν θα έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ και την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, για εκείνον και τη σύζυγό του η οποία μας αγαπάει ως Έλληνες με τον πιο ξεχωριστό τρόπο!