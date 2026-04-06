Ο ΠΑΟΚ Απριλίου εκεί που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός…

Η ΑΕΚ είναι αυτή: Ξέρει να κερδίζει με… μισό-μηδέν. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός: Μετά από... 253 σέντρες και γεμίσματα δεν βάζει γκολ σε κανέναν! Ο Παναθηναϊκός έτσι είναι: Έγινε απλά πιο συμπαγής, δεν μπορεί να κυριαρχήσει απέναντι σε κανέναν μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ όμως;Κρίμα γι αυτή την ομάδα που όλη η Ελλάδα είδε το ταβάνι της επί μήνες, όταν με ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο κέρδισε καθαρά, δίκαια και άνετα με δύο γκολ διαφορά ως επί το πλείστο, όλους τους μεγάλους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα! Τι σχέση έχει εκείνος ο ΠΑΟΚ με αυτόν που παρουσιάζεται από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά όταν το σύνολο λύγισε από πρόγραμμα και τραυματισμούς;Έτσι και χθες στην Τούμπα: Με ευθύνη του ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας… ορισμός του 0-0. Μία φάση ο Δικέφαλος, μισή ο Παναθηναϊκός και μία ισορροπία στην εικόνα με απόλυτη ευθύνη του καλύτερου! Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ Μαρτίου και Απριλίου έχει πέσει στο επίπεδο που είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με τον Μπενίτεθ τελευταία έχει απλά μία καλύτερη οργάνωση και… μέχρι εκεί.Χάθηκε για τον Δικέφαλο η ποικιλία στην ανάπτυξη από τη δεξιά πλευρά των Κένι- Ζίβκοβιτς, ένα δίδυμο που κατάφερε να γίνει πιο σημαντικό και από Μπάμπα-Τάισον σε επίθεση και άμυνα!Η ομάδα απώλεσε εδώ και καιρό την ασφάλεια και την απόλυτη ισορροπία που προσφέρει ο Μεϊτέ, για τον οποίο όλοι γνωρίζουν ότι είναι ο πολυτιμότερος.Ο φορ του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό δεν συμμετέχει σε κάθε φάση πρέσινγκ και δημιουργίας όπως προ διμήνου!Όλοι οι υπόλοιποι που παίζουν συνέχεια για να καλύψουν τις απώλειες έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους στο ποδοσφαιρικό σχέδιο που ήταν τέλειο, αλλά τώρα δεν μπορούν να αποδώσουν.Από το 45΄ μέχρι το 60΄ χθες στην Τούμπα είδαμε έναν ΠΑΟΚ που σε λειτουργία και εντάσεις και πίστη, πλησίαζε στον κανονικό ΠΑΟΚ μέχρι τον Φεβρουάριο. Μέχρι εκεί! Προφανώς αυτό το διάστημα δεν φθάνει. Όσο περνούσε η ώρα μάλιστα προς το τέλος, τόσο η ομάδα έχανε μέτρα αφού καταλάβαιναν ότι στο παραμικρό λάθος θα έχαναν το ματς, όπως έγινε και με το Βόλο στην χειρότερη φετινή ήττα της ομάδας του Λουτσέσκου.Αυτή είναι η κατάσταση πέντε μόλις παιχνίδια πριν λήξει το πρωτάθλημα! Είναι το γεγονός. Είναι το δεδομένο και όχι δικαιολογία. Είδαμε τον πλήρη ΠΑΟΚ σε τι επίπεδο τους έπαιζε όλους, βλέπουμε και τώρα. Τελείωσε κάτι; Όχι! Είναι λίγα ματς, αλλά πολλές εβδομάδες αν σκεφτούμε ότι τα playoffs θα τελειώσουν στις 17 Μαΐου. Εννοείται βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ των τελευταίων αγώνων ΔΕΝ παίρνει πρωτάθλημα. Αν εμφανιστεί η ομάδα των περασμένων εβδομάδων, κάτι γίνεται ειδικά με τον αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που το σύνολο του Λουτσέσκου θα έχει ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο.* Ο ΠΑΟΚ δικαίως κατηγορεί την ΚΕΔ για το ότι σε τόσο μεγάλο ματς ΔΕΝ έφερε elite διαιτητή. Πράγματι ο Πολωνός ήταν λίγος και κουραστικός. Από εκεί και πέρα προσέξτε τι γράφει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια». Και ολοκληρώνει: «Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν».