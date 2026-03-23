Το αυτογκόλ του ΠΑΟΚ και η επιστροφή στα μεγάλα ματς

Στο ελληνικό… καφενείο θα κυριαρχούσε η έκφραση «τελειωμένο είναι». Τελικά… πρέπει να γράψουμε ξεκάθαρα ότι ο Βόλος κέρδισε δίκαια τον ΠΑΟΚ!Η ομάδα του Λουτσέσκου η οποία μετά από 25 ματς κυριαρχεί στα ντέρμπι των «μεγάλων», αλλά επειδή έχει χάσει βαθμούς από τον Παναιτωλικό εντός και από Αστέρα, Λάρισα, Ατρόμητο εκτός είναι μαζί με τους άλλους και απλά με νίκη στο Βόλο παίρνει ένα προβάδισμα ισοβαθμίας.Κι ενώ πλέον δίνει ένα ματς την εβδομάδα ξεπερνώντας την δοκιμασία (ή δικαιολογία) Ελλάδας-Ευρώπης, ενώ έχει λίγες επιστροφές όπως του Κωνσταντέλια και του Τάισον, ενώ παίζει με το Βόλο ο οποίος δεν έχει κερδίσει επί 11 σερί ματς (καμία επιτυχία μέσα στο 2026) «καταφέρνει» η ομάδα του Λουτσέσκου να χάσει ΔΙΚΑΙΑ από το Βόλο των πρώην δικών του, Σιαμπάνη, Κάργα, Λάμπρου και των Γρόσδη-Τασιούρα που μέχρι πέρσι έπαιζαν στον ΠΑΟΚ Β! Αν όλη αυτή η συνθήκη δεν αποτελεί τον ορισμό του αυτογκόλ στην προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος, τότε τι είναι; Τεράστιο πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα!Τίποτα δεν είναι τυχαίο και φυσικά υπάρχουν ποδοσφαιρικές εξηγήσεις γι αυτό το κάζο του ΠΑΟΚ στο Βόλο και την απώλεια κρίσιμων βαθμών στην προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος. Κατ’ αρχάς ο ΠΑΟΚ είχε παρόμοια εικόνα σε πρόσφατα ματς του στην Λάρισα και στην έδρα της Κηφισιάς. Προηγήθηκε νωρίς, αλλά από κάποια στιγμή και μετά έβγαζε ανασφάλεια και έδινε δικαιώματα στους αντιπάλους που τον ισοφάριζαν (όχι τυχαία) στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Έτσι έγινε και χθες, όπου το ματς αρχίζει με 0-1 και κατοχή 10-90! Από την ώρα όμως που ξεκινούν τα πρώτα αβίαστα λάθη από Κεντζιόρα και Λόβρεν, μία ομάδα που λέει ότι διεκδικεί πρωτάθλημα αρχίζει σταδιακά και χάνει την αυτοπεποίθησή της. Μία απίθανη ανασφάλεια την οποία εκμεταλλεύεται η ομάδα του Μπράτσου. Αλήθεια είναι ότι μετά το 20΄ και όσο περνούσε η ώρα, ο Βόλος έδειχνε πιο επικίνδυνος, παρά ο απίστευτα φλύαρος και ανασφαλής ΠΑΟΚ του οποίου οι παίκτες ούτε απλά κοντρόλ δεν μπορούσαν να βγάλουν με σιγουριά!Έτσι ακριβώς έγινε και στη Λάρισα πριν λίγες εβδομάδες, έτσι και με τη Κηφισιά! Καμία δικαιολογία για Λουτσέσκου και παίκτες που δεν εξηγείται ενώ «πετάνε» στα ντέρμπι, παρουσιάζουν μία επαναλαμβανόμενη εικόνα ανασφάλειας στο κρίσιμο τελείωμα της κανονικής περιόδου. Δεν είναι δυνατόν να παίζεις την κρίσιμη πρωτιά να έχει απέναντι σου το Βόλο που τελευταία φορά κέρδισε πέρσι και ενώ προηγείσαι, να παρουσιάζεις τέτοιο φόβο και ανεπάρκεια στην πορεία με αποκορύφωμα την εμφάνιση των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο! Τραγική εικόνα…Αυτό όμως έγινε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζεται πλέον πεντακάθαρα στην Ελλάδα (και Ολυμπιακός-ΑΕΛ 0-0) και όπως είπε ο Λουτσέσκου… «εμείς μια ζωή φέρνουμε τον εαυτό μας σε δύσκολη θέση» και εμείς πρέπει να βγούμε από αυτή. Ο ΠΑΟΚ παίζοντας με τους μεγάλους έχει αποδείξει ότι είναι καλύτερος και τώρα οφείλει από το μείον τρία να επιστρέψει.