Ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του αρκεί να κάνουν όλοι τη δουλειά τους…

Τελευταίος αγώνας του ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια αυτός που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στον Βόλο απέναντι σε ομάδα που έχει πείσει φέτος σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ότι είναι από τις πιο δυσκολοκατάβλητες, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Όπως συμβαίνει μόνιμα το τελευταίο δίμηνο η ομάδα του Λουτσέσκου θα παίξει και πάλι με σημαντικές απουσίες, συνθήκη στην οποία έχει συνηθίσει. Όσοι και αν λείπουν όμως είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παρουσιάσει την ποδοσφαιρική του ταυτότητα μέσα στο γήπεδο, να κάνει το κυριαρχικό του παιχνίδι και να πάρει άλλο ένα τρίποντο που θα τον οριστικοποιήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ενόψει playoffs.Το πλεονέκτημα αυτό δείχνει μικρό, έχει αποδειχθεί όμως σημαντικό σε κάθε διαδικασία playoffs. Ειδικά για τον φετινό ΠΑΟΚ έχει αξία, αφού πέρασε ένα διάστημα πάρα πολλών προβλημάτων και τελικά καταλήγει πρώτος, μπαίνοντας στην έξτρα διαδικασία με όλο σχεδόν το ρόστερ του διαθέσιμο. Όπως όλη η Ελλάδα γνωρίζει, όταν ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης, έχει και το υψηλότερο ταβάνι απόδοσής από όλους!Όλα τα αγωνιστικά εξελίσσονται σε άλλη μια δύσκολη περίοδο για τον σύλλογο που θρηνεί άλλο ένα θύμα μέσα στο 2026. Έναν 20χρονο που δολοφονήθηκε (Κλεομένης Αλήτσιος το όνομά του) από οπαδό του Άρη. Γράφονται όλα γιατί δεν πρέπει να ξεχνιούνται και γιατί είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια να αντιμετωπίζονται και να παρουσιάζονται διαφορετικά κάποια γεγονότα.Τα ερωτηματικά είναι πολλά:- Γιατί η αστυνομία τις πρώτες ώρες δεν ενημέρωσε με ανακοίνωση όπως πάντα κάνει;- Γιατί η εκπρόσωπός της επί πολλές μέρες απέφευγε να παραδεχθεί πώς ήταν γεγονός με οπαδικό κίνητρο;- Πώς εκτίθεται έτσι το Σώμα με τον υπουργό να λέει άλλα και να αδειάζει την εκπρόσωπο με τέτοιο τρόπο δημοσίως;- Πώς γίνεται ο κατηγορούμενος για δολοφονία σε τέτοιο επεισόδιο να ΜΗΝ αντιμετωπίζει κατηγορίες και με τις διατάξεις του νόμου περί αθλητικής βίας, κάτι που γίνεται για τους άλλους εμπλεκόμενους;- Γιατί μετά το συγκεκριμένο έγκλημα οι έρευνες για τους οπαδούς του Άρη και στους χώρους τους, έγιναν εφτά μέρες μετά; Το ίδιο καθυστερημένα και για τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσε ο κατηγορούμενος!Ο δικηγόρος της πλευράς του θύματος μιλάει πλέον για προσπάθεια συγκάλυψης και θέλει να παρουσιάσει πολλά στοιχεία. Κι αυτό να μην συμβαίνει, η προχειρότητα που αντιμετωπίζεται η κατάσταση, σαφώς και η διαφορά με άλλες περιπτώσεις, βάζουν σε πολύ έντονες σκέψεις, εντείνοντας την καχυποψία της κοινωνίας.Χάθηκε μια ζωή, άλλος ένας νεαρός σε τέτοιο επεισόδιο και το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει είναι πόσο ανόητη ακούγεται η ευχή… «ποτέ ξανά». Μα πώς; Αφού είμαστε βέβαιοι ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες όπου και η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τη βία μέσα στις τάξεις των νέων (αυτό είναι το γενικό θέμα) το επόμενο θέμα είναι ζήτημα μερικών εβδομάδων ή μηνών…