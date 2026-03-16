Ο ΠΑΟΚ και στο πένθος του συνεχίζει να πείθει όλη την Ελλάδα

Ένα μόνιμο πένθος πάνω από την Τούμπα που προσπαθεί να ζωντανέψει όταν αγωνίζεται η ομάδα του Λουτσέσκου.Πρέπει να γράφεις και να ασχολείσαι με την μπάλα τώρα μάλιστα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σεζόν και κρίνεται το πρωτάθλημα, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν βλέπεις τόσο συχνά γονείς να κηδεύουν τα παιδιά τους να συγκεντρωθείς στα δευτερεύοντα. Όπως και να το κάνουμε το ποδόσφαιρο για τη ζωή μας ήταν, είναι και θα είναι δευτερεύων, ίσως το πιο ωραίο βέβαια…Το ποδόσφαιρο παίζεται για τον κόσμο και αυτή την περίοδο η κατάσταση είναι πάρα- μα πάρα πολύ δύσκολη. Τα τελευταία χρόνια η βία που εξαπλώνεται παντού ειδικά μεταξύ των νεαρών, σημαδεύει και τους οπαδούς σε χώρους μακριά από τα γήπεδα με αποτέλεσμα να μετράμε τόσα πολλά περιστατικά. Εντελώς τυχαία έχουμε τόσο λίγους νεκρούς, αφού τα μαχαιρώματα είναι πολλά περισσότερα.Την Πέμπτη δολοφονήθηκε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ από έναν οπαδό του Άρη και αμέσως από τις Αρχές έγινε προσπάθεια να μη φανεί ότι το κίνητρο ήταν οπαδικό! Αρχές που επέτρεψαν επί χρόνια την μεθοδευμένη εργαλειοποίηση της άλλης τραγικής δολοφονίας του Άλκη, τότε που τσουβαλιάστηκε και στοχοποιήθηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τον όρο… «δολοφόνοι». Οι Αρχές που αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση και να προλάβουν γεγονότα, προσπαθούν τώρα να μειώσουν ένα γεγονός (ούτε ανακοίνωση δεν έβγαινε τις πρώτες ώρες) με σκοπό να αποφευχθούν αντιδράσεις και τελικά καταφέρνουν το ακριβώς αντίθετο! Χθες ο υπουργός Χρυσοχοΐδης δηλώνει… «είχε οπαδικό υπόβαθρο η δολοφονία» σήμερα και για τρίτη φορά η εκπρόσωπος κ. Δημογλίδου, συνεχίζει σε άλλους τόνους: «Δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια της επίθεσης». Γιατί τέτοια διαφορά υπουργού και εκπροσώπου; Ποιος ο λόγος;Μέσα στο γήπεδο η ομάδα του Λουτσέσκου προσπαθεί ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της. Τα καταφέρνει και μένει όρθια μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, έχοντας ακόμη αρκετά γεμάτο το ιατρικό δελτίο με σοβαρές απουσίες. Απέναντι στον Λεβαδειακό ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα όχι γιατί ήταν εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, αλλά γιατί αμύνθηκε τέλεια και μέσα από την άμυνά του έκλεψε μπάλες για να φθάνει σε θέση βολή με τους αντιπάλους ανοργάνωτους. Όπως στο μπάσκετ… «η άμυνα δίνει ενέργεια και στην επίθεση» έτσι και ο ΠΑΟΚ σε δύσκολη φάση της περιόδου όπου οι απουσίες έχουν αλλοιώσει κάπως το παιχνίδι του, καταφέρνει και βρίσκει άλλους τρόπους.Ένας ΠΑΟΚ που στέκεται χωρίς τον Μεϊτέ ο οποίος ήταν αναντικατάστατος, ομάδα που ήδη καταφέρνει και παίρνει πολλά από τις χειμερινές μεταγραφές της. Πρωταγωνιστής ο Ζαφείρης του οποίου τα 10-12 χιλιόμετρα σε κάθε ματς είναι πολύ πιο ποιοτικά. Πρωταγωνιστής ο Γερεμέγεφ που δικαιώνει απολύτως όσα ο Λουτσέσκου δήλωνε όταν η ομάδα τον αποκτούσε. Πρωταγωνιστής πλέον και ο Σάντσεζ που με άλλα χαρακτηριστικά καλύπτει πολλά απ’ όσα έκανε ο Κένι.Έτσι πορεύεται ο ΠΑΟΚ και μέσα σε τέτοιο κλίμα καταφέρνει να πείθει τη φίλαθλη Ελλάδα ότι πράγματι έχει πολλές πιθανότητες να κατακτήσει κι αυτό το πρωτάθλημα.