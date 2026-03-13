Πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πρόοδος στην Ευρώπη και δολοφονίες στη μέση του δρόμου

Στην Ελλάδα το πρωτάθλημα εδώ και δέκα χρόνια έπαψε να είναι υπόθεση του ενός που όλοι μα όλοι ήξεραν ότι θα το κατακτήσει ΠΡΙΝ αυτό ξεκινήσει. Στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο παίζεται -πλέον- κανονικά και ο ανταγωνισμός όλων όσων διεκδικούν την πρώτη θέση και τον τίτλο τους ανεβάζει σε πιο υψηλά επίπεδα επενδύσεων και απόδοσης. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή το ποδόσφαιρο στην χώρα μας έχει καθαρίσει σε ένα ποσοστό σε σχέση με αυτό που συνέβαινε πριν το 2016, τότε που ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης πρωτοστάτησαν και άλλαξαν την άρρωστη κατάσταση, μετά από εκείνον τον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό που ο κόσμος για πολλοστή φορά αγανάκτησε με τις διαιτητικές αποφάσεις και μπήκε μέσα στο γήπεδο!Από τότε επικρατεί ισορροπία, πολύ μεγαλύτερη ισονομία σε όλα τα επίπεδα και τις περισσότερες φορές ο καθένας παίρνει στο τέλος αυτό που του αξίζει σε σχέση με τις αθλητικές του επιδόσεις μέσα στο γήπεδο. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά σε σχέση με το τι επικρατούσε, μας φέρνει πλέον ως ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτό το φετινό σημείο που οι τέσσερις μεγάλες ομάδες μας έχουν δυναμώσει τόσο πολύ που καταφέρνουν να έχουν την όγδοη καλύτερη συγκομιδή βαθμών από όλες τις χώρες στην λίστα της UEFA! Φθάσαμε στους 13.700 βαθμούς, κάτω μόνο από Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία και Πολωνία.Ο εσωτερικός ανταγωνισμός, το ότι ο ένας τραβάει τον άλλο ψηλά με στόχο να κατακτήσει την κορυφή στην Ελλάδα, σε κάτι που είναι εφικτό και όχι άπιαστο όνειρο επειδή όλα είναι προαποφασισμένα, φέρνουν αποτελέσματα όπως αυτά τα χθεσινά του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, όπως και τα περασμένα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Όλοι μαζί δυναμώνουν, επενδύουν σε χρήματα και τεχνογνωσία, ανταγωνίζονται καθαρά και πλέον είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις ομάδες της δεύτερης ευρωπαϊκής ταχύτητας, αν και πολλές βραδιές μπορούμε και κερδίζουμε και τους πιο ισχυρούς όπως χθες ο Παναθηναϊκός, όπως ο ΠΑΟΚ τη Λίλ και την Μπέτις, η ΑΕΚ τη Φιορεντίνα και ο Ολυμπιακός την Λεβερκούζεν ή τον Άγιαξ.Κι ενώ ξεκινάς να γράψεις για κάτι αμιγώς αθλητικό και πολύ πιο υγιές σε σχέση με ό τι συνέβαινε, έρχεται άλλη μία δολοφονία εδώ στη Θεσσαλονίκη να τα σβήσει όλα. Άλλη μία δολοφονία ΠΑΟΚτσή στη μέση του δρόμου η οποία εξετάζεται για τα κίνητρα των δραστών που βάσει τελευταίων πληροφοριών δείχνουν ότι είναι οπαδικά, μια και έχει ταυτοποιηθεί και ο δράστης. Αλήθεια είναι ότι τέτοια περιστατικά γίνονται πλέον μακριά από τα γήπεδα, αλλά και πάλι αυτό το μίσος που οδηγεί στην αφαίρεση ζωής δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο κανέναν. Πριν χρόνια στη δολοφονία του Άλκη, πολλοί εμφανίστηκαν που ως μόνο στόχο είχαν την εργαλειοποίηση του θλιβερού γεγονότος για να στοχοποιήσουν όλον τον ΠΑΟΚ. Ήξεραν ότι το πρόβλημα στους δρόμους δεν σχετίζεται μόνο με ασπρόμαυρους και δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε πολλές φορές από τότε, με τελευταία άλλη μία δολοφονία στην Χαλκίδα το Νοέμβριο του 2025. Μετά κι από αυτή τη δολοφονία είδατε εσείς κανένα κίνημα κατά ομάδας ανάλογο του 2022 κατά του ΠΑΟΚ; Το μίσος πρέπει να γίνονται προσπάθειες να σβήνει και με απόδοση δικαιοσύνης και όχι να χρησιμοποιείται με σκοπό τη διαιώνισή του μέσα και από τέτοιες μεθόδους στοχοποίησης ενός ολόκληρου λαού.