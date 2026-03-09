Ένα ακόμη εύκολο αποτέλεσμα για τον μισό ΠΑΟΚ

Είναι ένας αγώνας σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και το σύνολο των ντέρμπι όλης της χρονιάς. Δύο διαφορετικές υποθέσεις για τις οποίες ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισθάνεται καλά… Πολύ καλά!Όταν ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που με κανονική σύνθεση έχει κάνει… παρέλαση σε Καραϊσκάκη και Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο σε πρωτάθλημα ή κύπελλο, κατεβαίνει χθες καταταλαιπωρημένος να παίξει με τον ξεκούραστο και πλήρη Ολυμπιακό χωρίς Γιακουμάκη-Κένι-Παβλένκα, όταν χάνει και τον Ζίβκοβιτς 15 λεπτά πριν τη σέντρα σε ένα ακόμη σοκαριστικό γεγονός και όταν στον πάγκο βρίσκονται Μεϊτέ-Ντέλιας-Τάισον, προφανώς μπορεί να φεύγει ικανοποιημένος από την ισοπαλία. Έστω κι αν εκείνος έχασε τις πιο καθαρές ευκαιρίες με τον Γερεμέγεφ και τον Κωνσταντέλια μόνους απέναντι στον Τζολάκη!Στο πρώτο μέρος αυτός ο ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να επιτεθεί εύκολα παίζοντας στην επίθεση με Μπιάνκο-Χατσίδη-Ιβανούσετς και Γερεμέγεφ, αλλά και χωρίς τον Μεϊτέ στο κέντρο, ανάγκασε με την αμυντική του οργάνωση να στηριχθεί στα πάρα πολλά απευθείας γεμίσματα του Τζολάκη προς τον Ελ Κααμπί! Στην επανάληψη το σχέδιο ήταν να μπουν μαζί ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον, ακολούθησε και ο Γάλλος χαφ, σε φάση όπου ναι μεν επιτέθηκε καλύτερα, αλλά σαφώς έχασε την απόλυτη αμυντική αυτοσυγκέντρωσή του. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις από κάθε κατάσταση, απόφαση και επιλογή.Αυτός ο ΠΑΟΚ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πήρε λοιπόν σχετικά εύκολο πόντο, από την άλλη έδειξε και πάλι ότι στο σύνολο των ντέρμπι έχει την καλύτερη ομάδα και τον καλύτερο απολογισμό. Έχει δεχθεί γκολ μόνο στα δύο από τα εννιά ντέρμπι με τους τρεις της Αθήνα/! Απέναντι στον Ολυμπιακό που δεν έχει ιδέες να επιτεθεί και να σκοράρει, αμύνθηκε σωστά με την μισή του ομάδα, ενώ σε όλα τα ντέρμπι -πολλά από τα οποία τα έδωσε και πλήρης- έχει σαφώς το ξεκάθαρα ανώτερο ταβάνι απόδοσης. Ένα σύνολο με τέτοια αμυντική λειτουργία, με τον δεύτερο τερματοφύλακα να παίζει καλύτερα και από τον πρώτο, με Μεϊτέ στο κέντρο έχοντας και αυτόν τον Ζαφείρη να ενισχύει το σύνολο και από εκεί και πέρα με κανονική μεσοεπιθετική γραμμή Ντέλια-Τάισον και Ζίβκοβιτς, αλλά και τον Γιακουμάκη μπροστά, θα είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα, ακόμη κι αν ξεκινήσει δύο βαθμούς κάτω από την πρώτη θέση. Αν είναι δύο βαθμούς πίσω…Ο ΠΑΟΚ περνάει την κρίση των πολλών ντέρμπι και των πολλών απουσιών μόνο δύο βαθμούς από την κορυφή, με τους αντιπάλους να ξέρουν δύο πράγματα. Αρχικά ότι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου παίζει το πιο ολοκληρωτικό και ισορροπημένο ποδόσφαιρο και από την άλλη ότι εκείνοι με τόσες απουσίες, σε τέτοιο πρόγραμμα, δεν θα είχαν σταθεί τόσο όρθιοι!Γιατί να μην είναι αισιόδοξοι στον ΠΑΟΚ μετά από όλα αυτά για την συνέχεια και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και του νταμπλ; Ένας Οργανισμός που ξέρει καλά πώς να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα…