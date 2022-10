Πρωταγωνιστές και κομπάρσοι

Κλείσιμο

Τελικά τι αποδείχθηκε; Πως ο Ταγίπ, μέσα στην παραζάλη του και το προσωπικό του αδιέξοδο. Αλλά και με τις παραινέσεις της αντιπολίτευσης, τροχίζει και ακονίζει βαλλιστικούς πυραύλους. Οι οποίοι, βαλλιστικοί πύραυλοι έτσι και εκτοξευθούν με κατεύθυνση την Αίγινα (φερ ειπείν) θα τα κάνουν όλα κρανίου τόπο!Τι λένε οι επαίοντες περί γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών σχεδιασμών; Ο, τι ο Ταγίπ πρόκειται να σχεδιάσει και να σκηνοθετήσει προβοκάτσια. Πως; Ας πούμε κάποιο τουρκικό «πλεούμενο» θα εμποδίσει ελληνικό έξω από τα χωρικά ύδατα κάποιου νησιού του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Με το πρόσχημα πως απαγορεύεται η μεταφορά στρατιωτικού υλικού σ αυτά τα νησιά επειδή έπρεπε να ήταν αποστρατιωτικοποιημένα!Με απλά λόγια κορυφώνεται η αντιπαράθεση. Με απλά λόγια το καζάνι βράζει. Με απλά λόγια είναι ζήτημα χρόνου πότε το όποιο «περιστατικό» θα συμβείΠοια η αλήθεια; Η αλήθεια φίλοι μου είναι ότι σ αυτό το έργο, που παίζεται χρόνια, υπάρχουν οι πρωταγωνιστές και οι κομπάρσοι. Η αλήθεια είναι ό, τι πρωταγωνιστές είναι οι «φίλοι» μας οι Αμερικανοί της Ουάσιγκτον. Η αλήθεια είναι ό, τι η Ελλάδα και άλλες χώρες είναι κατηγορίας «κομπάρσων». Και η αλήθεια είναι πως αν οι πρωταγωνιστές θέλουν τότε το έργο τελειώνει με Happy end. Αν δεν το θέλουν το έργο τελειώνει ως δράμα. Μαύρο και θεοσκότεινοΑυτή η αλήθεια. Επομένως οι Αμερικανοί οι πρωταγωνιστές που ρυθμίζουν την τύχη των φουκαράδων Ελλήνων. Η αλήθεια είναι πως ακόμα υπάρχουμε χωρίς γρατζουνιά της σωματικής ακεραιότητας της χώρας, επειδή προσκυνάμε. Η αλήθεια είναι ό, τι αυτή την «σωματική ακεραιότητα» την εξασφαλίζουμε ακριβά. Η αλήθεια είναι ό, τι πληρώσαμε και πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά σε εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία εκπληρώνονται, κυρίως, με τις αγορές από αμερικανικές, πολεμικές βιομηχανίεςΕπομένως είναι ζήτημα επιθυμίας και σχεδιασμών της Ουάσιγκτον και των άλλων ηγετικών ομάδων. Και είναι βέβαιο, λένε οι επαίοντες περί γεωστρατηγικών θεμάτων, πως έτσι και συμβεί θερμό επεισόδιο, οι Αμερικανοί όχι μόνο δεν θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν, αλλά από πάνω θα παίξουν το ρόλο του διαιτητήΓιατί ναι μεν ο Τούρκος δεν είναι παγκόσμιος πρωταγωνιστής, όμως ούτε κομπάρσος είναι. Ο Τούρκος, λόγω θέσεως και δυνάμεως, είναι την κατηγορίας των «δευτεραγωνιστών». Πως λέμε Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο πρωταγωνιστής, και Στάνλει Τούτσι ο ηθοποιός του δεύτερου ρόλου; Κάπως έτσιΚάθε ιμπεριαλισμός ο κυρίαρχος και το αφεντικό. Και κάθε γεωγραφική περιοχή, όπως η Ελλάδα η μικρή, ο κομπάρσος, ο εξαρτημένος και ο υποτελής. Πετάει ο γάιδαρος; Yes sir what ever you wish !