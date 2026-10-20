Πώς κυβερνιέται ο κόσμος*;

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Ο Τραμπ όχι μόνο δεν κατάργησε την απαγόρευση, αλλά στις 6 Αυγούστου 2025 υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα επιβάλλοντας πρόσθετο δασμό 25% στα εισαγόμενα ινδικά προϊόντα, στις ΗΠΑ! Ο λόγος; Η Ινδία αγόραζε ρωσικό πετρέλαιο. Οι δασμοί της διπλασιάστηκαν.Στις 9 Οκτωβρίου 2026, η συμφωνία των προέδρων Τραμπ - Πούτιν, για πώληση, μεταφορά, παράδοση και εισαγωγή του ρωσικού αργού πετρελαίου στη διεθνή αγορά, ακόμη και στις ΗΠΑ, έως τις 7 Απριλίου 2027, έγινε αποδεκτή με ποικίλα σχόλια. Πώς επετεύχθη; «Μετά από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν», όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Ηταν τόσο απλό; Κάτι ανάμεσα σε φίλους...Το ερώτημα, όμως, που τέθηκε ήταν: «Ποιο όφελος προσπορίζει στη Διεθνή Αγορά και στις ΗΠΑ αυτή η συμφωνία σε σύγκριση με την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ;». Οι ποσότητες που θα παραδοθούν από τα ρωσικά διυλιστήρια είναι: τον Οκτώβρη 300.000 τόνοι πετρελαίου, ήτοι 2,24 εκατομμύρια βαρέλια. Τον Νοέμβρη 500.000 τόνοι, ήτοι 3,73 εκατομμύρια βαρέλια. Τον Δεκέμβριο, με τον βαρύ χειμώνα, η Μόσχα θα ρίξει στην αγορά 1 εκατομμύριο τόνους πετρέλαιο και ενδέχεται να προσθέσει ακόμη 3 εκατομμύρια τόνους.Από τα Στενά του Oρμούζ περνά ημερησίως το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου! Χονδρικά, 2,7 εκατομμύρια τόνοι ημερησίως. Επιδέχονται σύγκριση τα μεγέθη;Σε συνέχεια της πρώτης δήλωσης του προέδρου Τραμπ1, εντός του Λευκού Οίκου, ότι τα πλήγματα Ζελένσκι στα ρωσικά διυλιστήρια επιβαρύνουν τις διεθνείς τιμές του ντίζελ, ήρθε και η δεύτερη «επεξήγηση», έξω από τον Λευκό Οίκο, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στους ηγέτες της Ε.Ε.: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο». Οι εκλογές στις Δημοκρατίες είναι πάντα ζήτημα υψηλού συμβολισμού. Μπορεί να συμπορεύεται κήρυξη στρατιωτικού νόμου με εκλογές; Η Κάγια Κάλας, στις 12 Οκτωβρίου, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στο Λουξεμβούργο, δήλωσε: «Οι εκλογές σε χώρα που δέχεται εξωτερική επίθεση προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση». Εστω κι έτσι, η κήρυξη εκλογών, σε εμπόλεμη χώρα, αφορά τρίτους; Δεν αποφασίζει το κυρίαρχο κράτος; Ασχολίαστο...Ο Ζελένσκι, στις 11 Οκτωβρίου 2026, δήλωσε ότι μπορεί να οργανώσει εκλογές, «αν συμφωνηθεί πλήρης εκεχειρία 60 ημερών». Η Ρωσία αμέσως απέρριψε την πρόταση. Ο Τραμπ επιχείρησε να λογικέψει τον Πούτιν; Οχι. Οι πρόεδροι στη στρατηγική τους βάζουν προτεραιότητες Ανακοίνωσε στο Truth Social2 ότι συμφώνησαν και οι δύο πλευρές για άμεση εκεχειρία παύσης πυρός, στα διυλιστήρια των δύο χωρών. Και έκλεινε η χαρμόσυνη αναγγελία με την εντολή του: «Μην την παραβιάσετε». Το περίεργο είναι ότι ο Ζελένσκι δεν ήξερε τίποτα για τη συμφωνία εκεχειρίας, αλλά ευπειθής «ανέμενε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά». Ακόμη πιο περίεργο: Ο Πούτιν, λίγη ώρα μετά, βομβάρδισε το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο. Βέβαια, τη... ΔΕΗ της Ουκρανίας δεν τη λες και πετρελαιοπηγή. Αλλά ούτε αυτός ήξερε; Τέτοια sui generis εκεχειρία, αναγγελθείσα σε προσωπική πλατφόρμα, δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε, φυσικά, ανάλογη προσβολή Πούτιν προς πλανητάρχη...Η αναγγελία του προέδρου Τραμπ για τη μερική, έστω, άρση της απαγόρευσης για το ρωσικό ντίζελ θεωρήθηκε προεκλογική κίνηση -επίκεινται οι ενδιάμεσες εκλογές, midterm elections- που θα εξασφάλιζε στους πολίτες της Αμερικής έναν ζεστό χειμώνα και στους αγρότες της τις καλλιέργειές τους, χωρίς προβλήματα, όπως θα έχει ο υπόλοιπος κόσμος. Οπότε το ρωσικό πετρέλαιο θα εμφανιστεί στις γεωργικές περιοχές3, ως επίτευγμα του προέδρου. Πού είναι το πρόβλημα; Προσθέτοντας τους τόνους ρωσικού πετρελαίου που θα διατεθούν, στο επόμενο τρίμηνο, στη Διεθνή Αγορά και τις ΗΠΑ,- συν τους ενδεχόμενους 3 εκατομμύρια τόνους- έχουμε συνολικά 4,8 εκατ. τόνους. Ενας τόνος αργού πετρελαίου δίνει 7,33 βαρέλια. Επομένως, οι 4,8 εκατομμύρια τόνοι είναι περίπου 35,2 εκατ. βαρέλια, υπολογίζοντας ότι ο ακριβής αριθμός έχει σχέση με την πυκνότητα του πετρελαίου.Αν συμβουλευτούμε τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA, International Energy Agency, με έδρα το Παρίσι) μαθαίνουμε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαϊκών προϊόντων είναι περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Για να έχουμε ένα μέτρο: το 2025, οι ΗΠΑ κατανάλωναν 20,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων, ημερησίως. Επομένως, το ρωσικό πετρέλαιο που εξασφάλισε ο πρόεδρος Τραμπ φτάνει να καλύψει τη ζήτηση στις ΗΠΑ περίπου 41 ώρες. Ούτε καν δύο μέρες!Το επιτακτικό ερώτημα είναι: Η επάρκεια πετρελαίου, μετρημένη σε ώρες, άξιζε μία ακόμη προσβολή του Τραμπ στον Ζελένσκι; Αξιζε και τη δραματική απογοήτευση -δεν γράφω απόρριψη- που προκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ στους συμμάχους του, στην Ευρώπη; Θα είναι η τελευταία;Συνοψίζω: Η κατάλυση της απαγόρευσης πώλησης ρωσικού πετρελαίου χρηματοδοτεί, επίσημα, τον πόλεμο του Γολιάθ κατά του Δαβίδ. Φυσικά, όχι... με το σταγονόμετρο που επιδαψίλευσε ο Πούτιν στον πρόεδρο Τραμπ. Τα συμφωνηθέντα 4,3 εκατομμύρια τόνων ρωσικού πετρελαίου, ως προπέτασμα, νομιμοποιούν εκείνα τα πολλά, τα οποία διακινούνται «μυστικά» στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά, από τη Ρωσία. Ο κόσμος το ’χει τούμπανο. Θα μου πείτε: Και τι είναι το Διεθνές Δίκαιο;4 Ελα μου ντε...* Ο αν. προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ δήλωσε στο CNN, 5/1/2026: «Ο πραγματικός κόσμος κυβερνιέται από την ισχύ, η οποία κυβερνιέται από τη βία, και αυτή από την εξουσία. Αυτοί είναι οι σιδηροί νόμοι του κόσμου, από την αρχή του χρόνου».1 Στις 10 Οκτωβρίου, στον Λευκό Οίκο, μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε: «Ο Ζελένσκι δημιουργεί προβλήματα για τον κόσμο, για τους Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους»2 Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, συνδεδεμένη με την εταιρεία Trump Media & Technology Group.3 Ιδίως, στο Midwest, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μπορεί να χάσει το Μίσιγκαν, την Αϊοβα, το Οχάιο, από τους δυσαρεστημένους καλλιεργητές καλαμποκιού, σόγιας και σιτηρών. Αν ο πρόεδρος Τραμπ χάσει τη Βουλή ή τη Γερουσία, θα δυσκολευτεί, έως τη λήξη της θητείας του, να περάσει νόμους, προϋπολογισμούς και τις πολιτικές επιλογές του.4 Ο Τραμπ στους «New York Times», 8/1/2026, δήλωσε: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο. Η Ουκρανία πρέπει να συνάψει συμφωνία. Η Ρωσία είναι μεγάλη δύναμη, ενώ η Ουκρανία δεν είναι».