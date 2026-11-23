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Τροχαίο με έναν 68χρονο νεκρό και δύο τραυματίες στην Κρήτη
Τροχαίο με έναν 68χρονο νεκρό και δύο τραυματίες στην Κρήτη
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που ενώνει τη Σητεία με την Ιεράπετρα
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 68χρονο να χάνει τη ζωή του και άλλα δύο άτομα να τραυματίζονται σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Κρήτη.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ στον δρόμο που ενώνει την Σητεία με την Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στη θέση Λάπιθος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο σημειώθηκε όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, όλοι άνδρες από 50 έως 70 περίπου ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Ο 68χρονος ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένα ακόμη άτομο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από πυροσβέστες έχοντας βαριά τραύματα. Το τρίτο άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρύτερα.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ στον δρόμο που ενώνει την Σητεία με την Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στη θέση Λάπιθος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης το τροχαίο σημειώθηκε όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, όλοι άνδρες από 50 έως 70 περίπου ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Ο 68χρονος ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένα ακόμη άτομο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από πυροσβέστες έχοντας βαριά τραύματα. Το τρίτο άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρύτερα.
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