Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Είχαν υπέρταση αλλά το αγνοούσαν 235.000 Έλληνες – Πώς τους εντόπισε το «Προλαμβάνω»
Είχαν υπέρταση αλλά το αγνοούσαν 235.000 Έλληνες – Πώς τους εντόπισε το «Προλαμβάνω»
Περισσότεροι από 3,5 εκατ. πολίτες έχουν υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» - Προωθείται η δημιουργία Εθνικού Σχεδίου για την καρδιαγγειακή υγεία
Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω», με 235.000 να διαγιγνώσκονται με υπέρταση χωρίς να το γνωρίζουν από πριν. Επιπλέον, μέσω των δωρεάν εξετάσεων, 1.163 πολίτες πρόλαβαν στο «και πέντε» το έμφραγμα και το εγκεφαλικό.
Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο διαλόγου με τίτλο «Η Καρδιαγγειακή Υγεία στην Ελλάδα: Από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε ένα Ολοκληρωμένο Εθνικό Πλαίσιο Δράσης» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) την Παρασκευή στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο διαλόγου με τίτλο «Η Καρδιαγγειακή Υγεία στην Ελλάδα: Από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική σε ένα Ολοκληρωμένο Εθνικό Πλαίσιο Δράσης» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) την Παρασκευή στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα