Μητσοτάκης: Στο τέλος του 2026 διαγωνισμός για την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη - Τι ανέφερε για το Μετρό και την οικονομία

«Ένα χρωστούμενο λιγότερο στη Θεσσαλονίκη» είπε για το Μετρό - «Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποιήσαμε στο έπακρο» είπε αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης - «Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στη ΔΕΘ όπου θα έχουμε πολλά να πούμε»