Μόνο με τρεις χαφ στην Τσεχία, με έξι χαφ μετά, στο πρωτάθλημα!

Να, λοιπόν, που πωλήθηκε και ο Ανταμ Τσέριν. Ο τελευταίος της «ομάδας του Γιοβάνοβιτς» που είχε διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα της σεζόν 2022-2023, το οποίο είχε χάσει από την ΑΕΚ. Επί δύο εβδομάδες ήταν σε επαφές με την Αλ Ουάχντα, πάνω από δύο εκατ. Ευρώ θα είναι η ετήσια αμοιβή του (800.000 έπαιρνε στον Παναθηναϊκό), δεν είχε λόγο να παραμείνει στο Τριφύλλι εφόσον έβλεπε ότι θα ήταν αναπληρωματικός. Και φυσικά (για όσους έχουν απορία) δεν θα ρίσκαρε να παίξει στη ρεβάνς εναντίον της Χράντετς Κράλοβε. Άλλο ο Κάνγκουα που κάθισε και έπαιξε δύο προκριματικά ματς με τη Χράντετς Κράλοβε (και γι’ αυτό είχε ακυρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ), άλλο ο Τσέριν που δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τραυματισμό και απώλεια τόσων εκατομμυρίων: ο καθένας με τα μυαλά του και τις επιλογές του…Πάμε παρακάτω: με πόσους χαφ θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία; Με τρεις! Εχουν ήδη φύγει οι Σιώπης – Τσέριν – Ρενάτο Σάντσες (θέλει να λύσει και τα συμβόλαια των Βιλένα – Σισοκό) και έχουν μείνει οι Καμαρά – Τσιριβέγια – Κοντούρης. Αλλά – προσέξτε! – σε 15 μέρες ο Παναθηναϊκός πιθανότατα δεν θα έχει πέντε, αλλά έξι μέσους, δηλαδή τρεις επιπλέον! Τον Κινγκς Κάνγκουα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προκριματικά, το καινούριο 6-8άρι που θέλει να πάρει και τον επιπλέον δημιουργικό χαφ που θα αποκτήσει στη θέση του Τσέριν. Απίθανο, αλλά πραγματικό! Κάτι που δείχνει πόσο unique είναι για τους Πράσινους αυτή η ρεβάνς με τους Τσέχους και πόσο διαφορετική θα είναι η συνθήκη μετά απ΄ αυτό το παιχνίδι. Διότι η απόφαση για τις μεταγραφές των δυο μέσων είναι ειλημμένη και δεν εξαρτάται από το αν ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί ή θα αποκλειστεί: να ξεκαθαριστεί αυτό, διότι πολλοί θεωρούν ως αν οι Πράσινοι μείνουν στον καναπέ δεν θα πάρουν επιπλέον μέσους…Εδώ που τα λέμε, είναι πολύ πιθανό να πάρουν και δύο μέσους και επιπλέον δύο νέους παίκτες! Έναν στόπερ στη θέση του Τουμπά και έναν εξτρέμ στη θέση του Ζαρουρί, με τον οποίο ο Νίστρουπ μάλλον απογοητεύτηκε από τις εμφανίσεις του εναντίον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γι’ αυτό και τον απέκλεισε από την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του.Αν πρέπει να πάρει στόπερ και εξτρέμ στις θέσεις των δύο αυτών παικτών; Ναι, μόνο αν είναι βέβαιος ότι οι νέοι θα προσφέρουν περισσότερα! Δεν μιλάμε, άλλωστε, για βασικά στελέχη της ενδεκάδας, αλλά για συμπληρωματικούς παίκτες, στων οποίων τις θέσεις σίγουρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει καλύτερους εφόσον έχει γεμάτο πορτοφόλι και παρότι η αγορά πλέον αρχίζει να «στενεύει» διότι τα πρωταθλήματα ένα – ένα ξεκινούν…Αυτές οι «έξτρα» κινήσεις, βέβαια, έχουν ελάχιστη βαρύτητα, πολύ μικρή σημασία συγκριτικά με το αποτέλεσμα στο Κράλοβε. Εκεί στη Βοημία το βράδυ της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός θα παίξει για τρίτο εκτός έδρας «διπλό», μετά τις νίκες επί της Πάξι και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (στην παράταση), το οποίο θα του φτιάξει την εκκίνηση της σεζόν όπως δεν μπορεί να κάνει καμία απολύτως μεταγραφή.