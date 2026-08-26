Το παράκαναν

Προφανώς στο Δημόσιο έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουμε δουλειά ή ότι περισσεύουν 200-300 ευρώ για αμοιβές μηχανικών. Αφού πανηγυρίσαμε την ολοκλήρωση και ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, αφού κάθε χρόνο υποβάλλουμε δηλώσεις Ε9, αφού περάσαμε τις διαδικασίες ώστε τα τετραγωνικά που δηλώνουμε να ταυτίζονται με τα στοιχεία των δήμων για την πληρωμή των δημοτικών τελών, τώρα πρέπει να ασχοληθούμε και με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ, το αποκαλούμενο ΜΙΔΑ. Υποτίθεται ότι οι δηλώσεις ΜΙΔΑ θα ξεκινούσαν τέλη Ιουλίου (οφθαλμοφανώς εσφαλμένο χρονοδιάγραμμα, οπότε και αναβλήθηκε) από τα αγροτικά ακίνητα ενώ θα ακολουθήσουν κατοικίες, εξοχικά και οικόπεδα. Ο στόχος είναι το ΜΙΔΑ να συγκεντρώνει πληροφορίες για την περιγραφή του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα, την πραγματική χρήση και τη διαχείρισή του.Αναρωτιέμαι, όλα τα παραπάνω δεν τα έχουμε δηλώσει και βρίσκονται στο Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων – E-Registries του Ελληνικού Κτηματολογίου; Δεν κάνουμε κάθε χρόνο φορολογικές δηλώσεις με Ε9; Δεν αναρτούμε στο taxis τα μισθωτήρια; Για να γίνει μεταβίβαση ακινήτου δεν είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου; Γιατί πρέπει τώρα να ξαναμπούμε στην ταλαιπωρία να δηλώσουμε για μια ακόμη φορά, σε έναν άλλο φορέα τα ακίνητα; Οι δηλώσεις Ε9 που κάνουμε, οι φάκελοι που καταθέσαμε στο Κτηματολόγιο είναι άχρηστοι και πρέπει να τους επιβεβαιώσουμε και πάλι; Δουλειά τους δεν είναι να συγκρίνουν τα στοιχεία;Οι πολίτες για χατίρι του ΜΙΔΑ καλούνται να δημιουργήσουν για κάθε ακίνητο έναν φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει συμβόλαιο, τοπογραφικό, οικοδομική άδεια και σχέδια, πιστοποιητικό μεταγραφής ή κτηματολογική εγγραφή, Ε9, ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, δηλώσεις αυθαιρέτων, Ηλεκτρονική Ταυτότητα, μισθωτήριο και αριθμό παροχής. Και αφού τα συγκεντρώσουν όλα αυτά να ελέγξουν επιφάνεια, θέση, δικαίωμα και χρήση του ακινήτου. Ψιλοπράγματα δηλαδή, κι αν δεν έχεις τοπογραφικό θα σου κοστίσει 800-900 ευρώ. Κι αν το ακίνητο είναι παλιό και η Πολεοδομία δεν βρίσκει την άδεια, υπομονή μέχρι να βγάλει εγκύκλιο η ΑΑΔΕ να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε.Κι αν δεν κάνουμε εγκαίρως τη δήλωση στο ΜΙΔΑ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Αν χρησιμοποιηθεί ανακριβής δήλωση τότε το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ. Πριν από τη δήλωση στο ΜΙΔΑ πρέπει να έχει υποβληθεί το Ε9, ενώ σε περίπτωση μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, η δήλωση στο ΜΙΔΑ πρέπει να υποβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την έναρξή της κ.λπ. κ.λπ.Το έχουν παρακάνει ή είναι ιδέα μου;