Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Θρησκευτικός όρκος με βαρύ τίμημα: Ινδουιστής μοναχός δεν έχει καθίσει πέντε χρόνια, βίντεο
Θρησκευτικός όρκος με βαρύ τίμημα: Ινδουιστής μοναχός δεν έχει καθίσει πέντε χρόνια, βίντεο
Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει από το 2021 αφού ανήκει στους ινδουιστές «όρθιους μπάμπα» - Στόχος του είναι να παραμείνει για 12 χρόνια όρθιος
Ένας από τους βασικούς κανόνες της καθημερινότητας είναι να καθίσει κάποιος και να ξεκουραστεί. Αλλά ένας Ινδός μοναχός έχει επιλέξει εδώ και πέντε χρόνια να παραμένει διαρκώς όρθιος, στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού όρκου που σκοπεύει να τηρήσει για 12 χρόνια.
Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει από το 2021 αφού ανήκει στους ινδουιστές «όρθιους μπάμπα» (Khareshwari). Τα μέλη των «όρθιων μπάμπα» δίνουν όρκο να παραμένουν όρθια, κάτι που πιστεύουν ότι θα βοηθήσει στον καθαρισμό των ψυχών τους και θα τους φέρει πιο κοντά στον θεό Σίβα.
Η κατάσταση της υγείας του μοναχού έχει προκαλέσει ανησυχία στους γιατρούς αφού τα πόδια του έχουν πρηστεί και έχουν μαυρίσει. Σύμφωνα με το ladbible.com, ο Μαχαράτζ εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στην αναζήτηση της πνευματικής φώτισης, κάτι που πιστεύει ότι θα επιτευχθεί μόνο μετά από ακραία ταλαιπωρία και θυσία.
Δυστυχώς, αυτό ακριβώς βιώνει αυτή τη στιγμή, καθώς βασίζεται εξ ολοκλήρου σε κούνιες και ιμάντες για να διατηρηθεί όρθιος όταν τα πόδια του είναι τραυματισμένα ενώ οι γιατροί τον προειδοποιούν πως τα συμπτώματα θα επιδεινωθούν.
Μια ματιά στο βίντεο δίνει την εικόνα για τη βλάβη στα πόδια του Μαχαράτζ, με ειδικούς στον τομέα της υγείας να επισημαίνουν ότι το να στέκεται κανείς όρθιος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αύξηση της φλεβικής πίεσης, η οποία αρχικά οδηγεί σε οίδημα και πόνο, αλλά μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, όπως η θρόμβωση.
Σε κάθε περίπτωση, ο μοναχός δηλώνει αποφασισμένος να ολοκληρώσει τα 12 χρόνια ορθοστασίας, ελπίζοντας ότι οι εθελοντές που τον φροντίζουν θα τον βοηθήσουν να εκπληρώσει την αποστολή του.
Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει από το 2021 αφού ανήκει στους ινδουιστές «όρθιους μπάμπα» (Khareshwari). Τα μέλη των «όρθιων μπάμπα» δίνουν όρκο να παραμένουν όρθια, κάτι που πιστεύουν ότι θα βοηθήσει στον καθαρισμό των ψυχών τους και θα τους φέρει πιο κοντά στον θεό Σίβα.
@protothema.gr
❗️ Ένας από τους βασικούς κανόνες της καθημερινότητας είναι να καθίσει κάποιος και να ξεκουραστεί. Αλλά ένας Ινδός μοναχός έχει επιλέξει εδώ και πέντε χρόνια να παραμένει διαρκώς όρθιος, στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού όρκου που σκοπεύει να τηρήσει για 12 χρόνια. ▪️Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει από το 2021 αφού ανήκει στους ινδουιστές «όρθιους μπάμπα» (Khareshwari). Τα μέλη των «όρθιων μπάμπα» δίνουν όρκο να παραμένουν όρθια, κάτι που πιστεύουν ότι θα βοηθήσει στον καθαρισμό των ψυχών τους και θα τους φέρει πιο κοντά στον θεό Σίβα. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η κατάσταση της υγείας του μοναχού έχει προκαλέσει ανησυχία στους γιατρούς αφού τα πόδια του έχουν πρηστεί και έχουν μαυρίσει. Σύμφωνα με το ladbible.com, ο Μαχαράτζ εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στην αναζήτηση της πνευματικής φώτισης, κάτι που πιστεύει ότι θα επιτευχθεί μόνο μετά από ακραία ταλαιπωρία και θυσία.
Δυστυχώς, αυτό ακριβώς βιώνει αυτή τη στιγμή, καθώς βασίζεται εξ ολοκλήρου σε κούνιες και ιμάντες για να διατηρηθεί όρθιος όταν τα πόδια του είναι τραυματισμένα ενώ οι γιατροί τον προειδοποιούν πως τα συμπτώματα θα επιδεινωθούν.
Μια ματιά στο βίντεο δίνει την εικόνα για τη βλάβη στα πόδια του Μαχαράτζ, με ειδικούς στον τομέα της υγείας να επισημαίνουν ότι το να στέκεται κανείς όρθιος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αύξηση της φλεβικής πίεσης, η οποία αρχικά οδηγεί σε οίδημα και πόνο, αλλά μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, όπως η θρόμβωση.
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Σε κάθε περίπτωση, ο μοναχός δηλώνει αποφασισμένος να ολοκληρώσει τα 12 χρόνια ορθοστασίας, ελπίζοντας ότι οι εθελοντές που τον φροντίζουν θα τον βοηθήσουν να εκπληρώσει την αποστολή του.
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