Θρησκευτικός όρκος με βαρύ τίμημα: Ινδουιστής μοναχός δεν έχει καθίσει πέντε χρόνια, βίντεο

❗️ Ένας από τους βασικούς κανόνες της καθημερινότητας είναι να καθίσει κάποιος και να ξεκουραστεί. Αλλά ένας Ινδός μοναχός έχει επιλέξει εδώ και πέντε χρόνια να παραμένει διαρκώς όρθιος, στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού όρκου που σκοπεύει να τηρήσει για 12 χρόνια. ▪️Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ δεν έχει καθίσει από το 2021 αφού ανήκει στους ινδουιστές «όρθιους μπάμπα» (Khareshwari). Τα μέλη των «όρθιων μπάμπα» δίνουν όρκο να παραμένουν όρθια, κάτι που πιστεύουν ότι θα βοηθήσει στον καθαρισμό των ψυχών τους και θα τους φέρει πιο κοντά στον θεό Σίβα. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok