12χρονη από τη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με όγκο ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα και χειρουργήθηκε με επιτυχία στο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ο καλοήθης όγκος δεν είχε εντοπιστεί στις ΗΠΑ παρότι το παιδί είχε ιατρική παρακολούθηση λόγω άσθματος - «Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς», γράφει σε ανάρτησή του ο Μάριος Θεμιστοκλέους





Πρόκειται για την περίπτωση της 12χρονης Μαρίας, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη και βρέθηκε στην Ελλάδα για διακοπές μαζί με την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα εντοπίστηκε ένας







«Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.



Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους του Παίδων «Η Αγία Σοφία» για τη συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού. «Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην Υγεία. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μάριος Θεμιστοκλέους.





Η οικογένεια αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα

Κλείσιμο Γιώργο Καλαβρουζιώτη, διευθυντή του καρδιοχειρουργικού τμήματος στο νοσοκομείο, η επέμβαση έγινε στις 14 Αυγούστου και το κορίτσι προσήλθε στο νοσοκομείο την Παρασκευή για αφαίρεση ραμμάτων.



Σε ανάρτησή του, ο κ. Καλαβρουζιώτης εξηγεί: «Σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) ήρθε στο Νοσοκομείο μας για αφαίρεση ραμμάτων η Μαρία, 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα, που ζει στη Νέα Υόρκη. Φέτος το καλοκαίρι, η Μαρία ήρθε με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Εμφανίζει χαμηλό πυρετό που επιμένει για 20 ημέρες.



Στις 11/8 πηγαίνει στο Νοσοκομείο του νησιού. Βγάζει ακτινογραφία θώρακα και κάνει αξονική τομογραφία, που δείχνουν κατειλημμένο όλο, σχεδόν, το αριστερό ημιθωράκιο από “μάζα”. Διακομίζεται ξημερώματα της 12/8 στο Παίδων "Αγία Σοφία".



Γίνεται μαγνητική τομογραφία και αποφασίζεται χειρουργική επέμβαση: βιοψία και, αναλόγως με το αποτέλεσμα, αφαίρεση του όγκου. Οι γονείς σαστισμένοι αναρωτιούνται πώς δεν διαγνώστηκε τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, αφού το παιδί είχε παιδιατρική παρακολούθηση κ νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω άσθματος, όπου είχε βγάλει ακτινογραφία θώρακα.



Μια ιδιαίτερη ιστορία που, όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους , αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού συστήματος υγείας, ήρθε στο φως μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.Πρόκειται για την περίπτωση της 12χρονης Μαρίας, η οποία ζει στηκαι βρέθηκε στην Ελλάδα για διακοπές μαζί με την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα εντοπίστηκε ένας όγκος , με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.Οι γονείς της, όπως αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους, αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς και το χειρουργείο να πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» . Η επέμβαση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και διήρκεσε 6,5 ώρες, με τη μικρή ασθενή να υποβάλλεται σε μια δύσκολη χειρουργική διαδικασία από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου.«Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους του Παίδων «Η Αγία Σοφία» για τη συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού. «Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην Υγεία. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μάριος Θεμιστοκλέους.Σύμφωνα με τονδιευθυντή του καρδιοχειρουργικού τμήματος στο νοσοκομείο, η επέμβαση έγινε στις 14 Αυγούστου και το κορίτσι προσήλθε στο νοσοκομείο την Παρασκευή για αφαίρεση ραμμάτων.Σε ανάρτησή του, ο κ. Καλαβρουζιώτης εξηγεί: «Σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) ήρθε στο Νοσοκομείο μας για αφαίρεση ραμμάτων η Μαρία, 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα, που ζει στη Νέα Υόρκη. Φέτος το καλοκαίρι, η Μαρία ήρθε με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Εμφανίζει χαμηλό πυρετό που επιμένει για 20 ημέρες.Στις 11/8 πηγαίνει στο Νοσοκομείο του νησιού. Βγάζει ακτινογραφία θώρακα και κάνει αξονική τομογραφία, που δείχνουν κατειλημμένο όλο, σχεδόν, το αριστερό ημιθωράκιο από “μάζα”. Διακομίζεται ξημερώματα της 12/8 στο Παίδων "Αγία Σοφία".Γίνεται μαγνητική τομογραφία και αποφασίζεται χειρουργική επέμβαση: βιοψία και, αναλόγως με το αποτέλεσμα, αφαίρεση του όγκου. Οι γονείς σαστισμένοι αναρωτιούνται πώς δεν διαγνώστηκε τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, αφού το παιδί είχε παιδιατρική παρακολούθηση κ νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω άσθματος, όπου είχε βγάλει ακτινογραφία θώρακα.

Οι γονείς στέλνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε γιατρό τους στη Ν. Υόρκη. Αυτός συμφωνεί με την επέμβαση, λέει δε στους γονείς ότι βρίσκονται στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας!



Στις 14/8 πραγματοποιείται η χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αποδείχθηκε τεράτωμα, καλοήθης όγκος, ο οποίος υπάρχει στον άνθρωπο εκ γενετής και μεγαλώνει μαζί του!!! Λόγω του μεγέθους, της θέσης και της στενής συνάφειας του όγκου με ευαίσθητα όργανα και δομές του θώρακα, η ριζική εξαίρεση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και επιτεύχθηκε μετά από 6,5 ώρες χειρουργείου.



Αν η διάγνωση είχε γίνει σε νεώτερη ηλικία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Η Μαρία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής που έχουμε χειρουργήσει με τέτοια διάγνωση (μάλιστα σε 1 περίπτωση η διάγνωση είχε γίνει προγεννητικά). Η Μαρία έμεινε 2 ημέρες στη ΜΕΘ και 8 στον θάλαμο.



Σχόλιο: Παρά τα μεγάλα προβλήματα του ΕΣΥ, κυρίως σε θέματα στελέχωσης και δη νοσηλευτικού προσωπικού, παραμένει ένα αξιόπιστο σύστημα προσφοράς υπηρεσιών υγείας, ανώτερο κι από συστήματα πλέον προηγμένων χωρών. ΥΓ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η περιπέτεια της μικρής Μαρίας, αλλά οι γονείς της αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα»