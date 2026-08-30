Δύο στα δύο για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη, πέταξε βαθμούς στη Λεωφόρο η ΑΕΚ στη 2η ημέρα της Stoiximan Super League, δείτε όλα τα γκολ
Δύο στα δύο για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη, πέταξε βαθμούς στη Λεωφόρο η ΑΕΚ στη 2η ημέρα της Stoiximan Super League, δείτε όλα τα γκολ
Ο Ολυμπιακός 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Άρης 2-1 τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» - Η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε (1-1) στις καθυστερήσεις από την Κηφισιά - Την Δευτέρα κάνει πρεμιέρα στη Λειβαδιά ο Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης προστέθηκαν στον Παναιτωλικό και είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το δύο στα δύο στην αρχή της Stoiximan Super League.
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 1-0 του Αστέρα στην Τρίπολη ενώ «διπλό» έκανε και ο ΠΑΟΚ και μάλιστα με ανατροπή. Βρέθηκε να χάνει 1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αλλά με δύο γκολ του Πέλκα γύρισε το ματς και νίκησε 2-1.
Ο Άρης κέρδισε για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του και επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ.
Στη Λεωφόρο η ΑΕΚ κρατούσε έως και το έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων τη νίκη με γκολ του Βάργκα. Η Κηφισιά, ωστόσο, βρήκε την ισοφάριση και πλήγωσε την ευρωπαία ομάδα του Νίκολιτς.
Την Δευτέρα (19:30) ο Παναθηναϊκός κλείνει τη 2η αγωνιστική παίζοντας εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό.
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 0-1
Δύο στα δύο με το ίδιο σκορ για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πειραιά ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι αλλά δεν ήταν εύστοχη. Το μοναδικό γκολ του αγώνα ήρθε στο 31'. Ο Μανώλης Σάλιακας έβγαλε σέντρα και ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο.
Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου, στο 46', με τον Ελ Κααμπί αλλά στη συνέχεια δέχτηκε πίεση από τον Αστέρα. Η ομάδα του Χοσέ Μεντιλίμπαρ άντεξε και είχε δοκάρι με Γκονσάλες στο 90+1'. Ο Μεξικανός άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες.
Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1
Έπαιξε με τη φωτιά η ΑΕΚ και τελικά... κάηκε, έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς, τους οποίους κρατούσε μέχρι το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ καλά στο ματς, πιέζοντας ψηλά την ΑΕΚ, δημιουργώντας της πολλά προβλήματα στις μεταβάσεις. Η ομάδα του Λέτο απείλησε στα πρώτα 30 λεπτά, δύο φορές με τον Πόμπο και μια με τον Σαγάλ.
Στο τέλος του πρώτου μέρους η Ένωση έχασε δύο σημαντικές φάσεις, μια με τον Γιόβιτς και μια με τον Μάριν, και στις δύο περιπτώσεις ο Ραμίρες είπε «όχι».
Στην επανάληψη η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά και ευτύχισε να προηγηθεί με τον Βάργκα στο 63' μετά από υπέροχη κάθετη πάσα του Μάριν.
Η Ένωση δεν καθάρισε το ματς και η Κηφισιά όλο και ανέβαινε ξανά μέτρα στο χορτάρι.
Έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες, μια το δοκάρι του Θεοδωρίδη στο 74' και δέκα λεπτά μετά ο Πόμπο από το σημείο του πέναλτι έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Τελικά η επιμονή της Κηφισιάς επέφερε καρπούς, ο Μπενί έκανε κούρσα στο κέντρο του γηπέδου χωρίς να τον ακολουθεί κανείς, σούταρε στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα τους Στρακόσα.
Το σκορ έμεινε μέχρι τέλους και η πρωταθλήτρια υπέπεσε στην πρώτη της «γκέλα» μόλις στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2
Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη με την ήττα στη Νορβηγία από την Μπραν, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση στο Περιστέρι. Ο «Δικέφαλος» αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ και μάλιστα πριν το 20λεπτο, κατάφερε με πρωταγωνιστή τον Πέλκα να φύγει με τη νίκη.
Ο Καραμάνης από δεξιά έκανε εξαιρετική ενέργεια και ο Νούνιες με γυριστό άνοιξε το σκορ στο 19'. Λίγο αργότερα ο Μπάμπα προειδοποίησε με σουτ που έσκασε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού και στη συνέχεια πήρε την σκυτάλη ο Πέλκας.
Τρύπωσε στην άμυνα και ισοφάρισε στο 43' με κεφαλιά μετά από σέντρα του Άλι. Έτρεξε στον πάγκο και σήκωσε τη φανέλα που έγραφε «περαστικά Κωνσταντέλια». Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δε γινόταν να ξεχάσουν τον «Ντέλια».
Ο Πέλκας ολοκλήρωσε την ανατροπή με ψύχραιμο πλασέ στο 64'. Είχε τις ευκαιρίες η ομάδα του Λίσι και για τρίτο γκολ αλλά και ο Ατρόμητος το πάλεψε και κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο έως το τέλος.
Ο Μουτουσαμί στις καθυστερήσεις σούταρε μέσα από την περιοχή ψηλά άουτ. Γκολ και για τον Πέλκα όπως και στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό. Είχε σκοράρει μια φορά στο 4-0.
Άρης - ΟΦΗ 2-1
Δύο στα δύο και για τον Άρη, που επικράτησε του ευρωπαίου ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης». Το ματς ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους.
Μόλις στο 3' ο Μανού Γκαρθία εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα και με πλασέ άνοιξε το σκορ. Γκολ με την επιστροφή του ο Μανού Γκαρθία.
Ο Άρης φάνηκε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, ο ΟΦΗ είχε μια ευκαιρία με τον Νους μέχρι να φτάσει το 68' όταν ο Κουάμε εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Χριστογεώργου και με πλασέ έξω από την περιοχή σκόραρε.
Στο 86' ο πορτιέρε του ΟΦΗ έβγαλε το πέναλτι του Ράτσιτς αλλά η ομάδα του δεν είχε αρκετό χρόνο. Ο Κόντρο έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα με γκολ αλλά στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και απλά έγραψε το τελικό 2-1.
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Η ομάδα του Αγρινίου έγινε η πρώτη στη φετινή Stoiximan Super League που πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε δύο παιχνίδια. Ο Παναιτωλικός επικράτησε και της Καλαμάτας στην έδρα του με 2-0.
Είχε νικήσει 3-1 τον Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα.
Είχε ρυθμό το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ με τον Γκράναθ με κεφαλιά στο 26', είχαν φάσεις και για δεύτερο. Στο τέλος του ημιχρόνου η Καλαμάτα απείλησε με ισοφάριση σε δοκάρι του Μπονέτο.
Δοκάρι είχε και ο Παναιτωλικός στο 81' με τον Άλεξιτς και το ματς έκλεισε με γκολ του Σουμά, που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως ο Γκέλιος είχε βγει σε φάουλ για να βοηθήσει την ομάδα του και το τέρμα δεν είχε πορτιέρε.
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Στο Χ έμειναν ο Βόλος με τον Ηρακλή, καθώς σε ένα επεισοδιακό ματς το ταμπλό στο 90' έγραψε 1-1.
Ο Ηρακλής μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς απειλώντας την εστίας του Σιαμπάνη και τελικά κατάφερε να την παραβιάσει στο 27' με φοβερό σουτ του Νανού στο παραθυράκι του Έλληνα γκολκίπερ. Το σκηνικό στο Πανθεσσαλικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους με τον γηραίο να έχει τις ευκαιρίες του για δεύτερο τέρμα.
Όλα άλλαξαν με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μιρ δέχθηκε βαθιά μπαλιά με τον Σιαμπάνη να κάνει έξοδο και τον Βραζιλιάνο να τον βρίσκει με τις τάπες στον μηρό.
Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης πήγε στο βαρ και στη συνέχεια έδωσε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τον Ηρακλή με δέκα. Ο Βάλτερ Ματσάρι έξαλλος αποβλήθηκε και αυτός για διαμαρτυρία βλέποντας το υπόλοιπο του ματς από την κερκίδα.
Το σκηνικό στο ματς άλλαξε και ο Βόλος πήρε τα ηνία πιέζοντας ασφυκτικά για την ισοφάριση την οποία τελικά πέτυχε στο 84' με τον Γκονζάλεζ.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Άρης - ΟΦΗ 2-1
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2
Αστέρας ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός 0-1
Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1
Δευτέρα 31/8
19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ 6-1 6
2. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-1 6
3. ΑΡΗΣ 5-3 6
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0 6
5. ΑΕΚ 5-1 4
6. ΟΦΗ 3-2 3
7. ΒΟΛΟΣ 1-3 1
8. ΗΡΑΚΛΗΣ 1-5 1
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 1-1 1
10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 0
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-3 0
12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-5 0
13. ASTERAS AKTOR 1-4 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-4 0
* Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγώνα και ο Λεβαδειακός με την Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 5/9
19:00 Βόλος - Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ - Άρης
Κυριακή 6/9
19:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ - Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Δευτέρα 7/9
18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 1-0 του Αστέρα στην Τρίπολη ενώ «διπλό» έκανε και ο ΠΑΟΚ και μάλιστα με ανατροπή. Βρέθηκε να χάνει 1-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αλλά με δύο γκολ του Πέλκα γύρισε το ματς και νίκησε 2-1.
Ο Άρης κέρδισε για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του και επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ.
Στη Λεωφόρο η ΑΕΚ κρατούσε έως και το έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων τη νίκη με γκολ του Βάργκα. Η Κηφισιά, ωστόσο, βρήκε την ισοφάριση και πλήγωσε την ευρωπαία ομάδα του Νίκολιτς.
Την Δευτέρα (19:30) ο Παναθηναϊκός κλείνει τη 2η αγωνιστική παίζοντας εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό.
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 0-1
Δύο στα δύο με το ίδιο σκορ για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πειραιά ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι αλλά δεν ήταν εύστοχη. Το μοναδικό γκολ του αγώνα ήρθε στο 31'. Ο Μανώλης Σάλιακας έβγαλε σέντρα και ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο.
Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου, στο 46', με τον Ελ Κααμπί αλλά στη συνέχεια δέχτηκε πίεση από τον Αστέρα. Η ομάδα του Χοσέ Μεντιλίμπαρ άντεξε και είχε δοκάρι με Γκονσάλες στο 90+1'. Ο Μεξικανός άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες.
Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1
Έπαιξε με τη φωτιά η ΑΕΚ και τελικά... κάηκε, έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς, τους οποίους κρατούσε μέχρι το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ καλά στο ματς, πιέζοντας ψηλά την ΑΕΚ, δημιουργώντας της πολλά προβλήματα στις μεταβάσεις. Η ομάδα του Λέτο απείλησε στα πρώτα 30 λεπτά, δύο φορές με τον Πόμπο και μια με τον Σαγάλ.
Στην επανάληψη η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά και ευτύχισε να προηγηθεί με τον Βάργκα στο 63' μετά από υπέροχη κάθετη πάσα του Μάριν.
Η Ένωση δεν καθάρισε το ματς και η Κηφισιά όλο και ανέβαινε ξανά μέτρα στο χορτάρι.
Έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες, μια το δοκάρι του Θεοδωρίδη στο 74' και δέκα λεπτά μετά ο Πόμπο από το σημείο του πέναλτι έστειλε τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Τελικά η επιμονή της Κηφισιάς επέφερε καρπούς, ο Μπενί έκανε κούρσα στο κέντρο του γηπέδου χωρίς να τον ακολουθεί κανείς, σούταρε στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα τους Στρακόσα.
Το σκορ έμεινε μέχρι τέλους και η πρωταθλήτρια υπέπεσε στην πρώτη της «γκέλα» μόλις στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2
Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη με την ήττα στη Νορβηγία από την Μπραν, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση στο Περιστέρι. Ο «Δικέφαλος» αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ και μάλιστα πριν το 20λεπτο, κατάφερε με πρωταγωνιστή τον Πέλκα να φύγει με τη νίκη.
Ο Καραμάνης από δεξιά έκανε εξαιρετική ενέργεια και ο Νούνιες με γυριστό άνοιξε το σκορ στο 19'. Λίγο αργότερα ο Μπάμπα προειδοποίησε με σουτ που έσκασε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού και στη συνέχεια πήρε την σκυτάλη ο Πέλκας.
Τρύπωσε στην άμυνα και ισοφάρισε στο 43' με κεφαλιά μετά από σέντρα του Άλι. Έτρεξε στον πάγκο και σήκωσε τη φανέλα που έγραφε «περαστικά Κωνσταντέλια». Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δε γινόταν να ξεχάσουν τον «Ντέλια».
Ο Πέλκας ολοκλήρωσε την ανατροπή με ψύχραιμο πλασέ στο 64'. Είχε τις ευκαιρίες η ομάδα του Λίσι και για τρίτο γκολ αλλά και ο Ατρόμητος το πάλεψε και κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο έως το τέλος.
Ο Μουτουσαμί στις καθυστερήσεις σούταρε μέσα από την περιοχή ψηλά άουτ. Γκολ και για τον Πέλκα όπως και στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό. Είχε σκοράρει μια φορά στο 4-0.
Άρης - ΟΦΗ 2-1
Δύο στα δύο και για τον Άρη, που επικράτησε του ευρωπαίου ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης». Το ματς ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους.
Μόλις στο 3' ο Μανού Γκαρθία εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα και με πλασέ άνοιξε το σκορ. Γκολ με την επιστροφή του ο Μανού Γκαρθία.
Ο Άρης φάνηκε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, ο ΟΦΗ είχε μια ευκαιρία με τον Νους μέχρι να φτάσει το 68' όταν ο Κουάμε εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Χριστογεώργου και με πλασέ έξω από την περιοχή σκόραρε.
Στο 86' ο πορτιέρε του ΟΦΗ έβγαλε το πέναλτι του Ράτσιτς αλλά η ομάδα του δεν είχε αρκετό χρόνο. Ο Κόντρο έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα με γκολ αλλά στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων και απλά έγραψε το τελικό 2-1.
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Η ομάδα του Αγρινίου έγινε η πρώτη στη φετινή Stoiximan Super League που πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε δύο παιχνίδια. Ο Παναιτωλικός επικράτησε και της Καλαμάτας στην έδρα του με 2-0.
Είχε νικήσει 3-1 τον Αστέρα AKTOR στην πρεμιέρα.
Είχε ρυθμό το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ με τον Γκράναθ με κεφαλιά στο 26', είχαν φάσεις και για δεύτερο. Στο τέλος του ημιχρόνου η Καλαμάτα απείλησε με ισοφάριση σε δοκάρι του Μπονέτο.
Δοκάρι είχε και ο Παναιτωλικός στο 81' με τον Άλεξιτς και το ματς έκλεισε με γκολ του Σουμά, που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως ο Γκέλιος είχε βγει σε φάουλ για να βοηθήσει την ομάδα του και το τέρμα δεν είχε πορτιέρε.
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Στο Χ έμειναν ο Βόλος με τον Ηρακλή, καθώς σε ένα επεισοδιακό ματς το ταμπλό στο 90' έγραψε 1-1.
Ο Ηρακλής μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς απειλώντας την εστίας του Σιαμπάνη και τελικά κατάφερε να την παραβιάσει στο 27' με φοβερό σουτ του Νανού στο παραθυράκι του Έλληνα γκολκίπερ. Το σκηνικό στο Πανθεσσαλικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους με τον γηραίο να έχει τις ευκαιρίες του για δεύτερο τέρμα.
Όλα άλλαξαν με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μιρ δέχθηκε βαθιά μπαλιά με τον Σιαμπάνη να κάνει έξοδο και τον Βραζιλιάνο να τον βρίσκει με τις τάπες στον μηρό.
Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης πήγε στο βαρ και στη συνέχεια έδωσε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας τον Ηρακλή με δέκα. Ο Βάλτερ Ματσάρι έξαλλος αποβλήθηκε και αυτός για διαμαρτυρία βλέποντας το υπόλοιπο του ματς από την κερκίδα.
Το σκηνικό στο ματς άλλαξε και ο Βόλος πήρε τα ηνία πιέζοντας ασφυκτικά για την ισοφάριση την οποία τελικά πέτυχε στο 84' με τον Γκονζάλεζ.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Βόλος - Ηρακλής 1-1
Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0
Άρης - ΟΦΗ 2-1
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 1-2
Αστέρας ΑΚΤΟΡ - Ολυμπιακός 0-1
Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1
Δευτέρα 31/8
19:30 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1. ΠΑΟΚ 6-1 6
2. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-1 6
3. ΑΡΗΣ 5-3 6
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0 6
5. ΑΕΚ 5-1 4
6. ΟΦΗ 3-2 3
7. ΒΟΛΟΣ 1-3 1
8. ΗΡΑΚΛΗΣ 1-5 1
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 1-1 1
10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 0
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-3 0
12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-5 0
13. ASTERAS AKTOR 1-4 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-4 0
* Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγώνα και ο Λεβαδειακός με την Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 5/9
19:00 Βόλος - Ολυμπιακός
21:00 ΑΕΚ - Άρης
Κυριακή 6/9
19:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ - Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Δευτέρα 7/9
18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής
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