Βίντεο: Πανικός και αγωνία στο καταμαράν όταν άρχισε να βυθίζεται ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας
Βίντεο: Πανικός και αγωνία στο καταμαράν όταν άρχισε να βυθίζεται ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας
Δραματικές εικόνες - Υπό κράτηση ο καπετάνιος κι άλλα 7 άτομα - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους αγνοουμένους
Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες του καταμαράν που άρχισε να βυθίζεται καθώς εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης αποτυπώνει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.
Το βίντεο καταγράφει τις δραματικές αντιδράσεις των επιβατών στο εσωτερικό του καταμαράν, τη στιγμή που το νερό άρχισε να εισέρχεται στο σκάφος. Αρκετοί επιβάτες εμφανίζονται να φορούν τα σωσίβιά τους, ενώ άλλοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον χώρο. Την ίδια ώρα, ακούγονται φωνές και κραυγές αγωνίας, αποτυπώνοντας τον πανικό που επικράτησε λίγα λεπτά πριν από την ανατροπή του πλοίου.
Το νερό άρχισε να εισέρχεται στο καταμαράν από την πλώρη και σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από την ακτή. Αν και ο καπετάνιος φέρεται να προσπάθησε να επιστρέψει στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Το σκάφος πήρε μεγάλη κλίση και αναποδογύρισε, ενώ οι επιβάτες πάλευαν για να διασωθούν.
Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ, σύμφωνα με τον τον λεγόμενο «υπουργό Μεταφορών» του ψευδοκράτους, Ερχάν Αρικλί, 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, 243 επιβάτες έχουν διασωθεί.
Οι κατοχικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τον καπετάνιο κι άλλα επτά πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.
Στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται επιβάτες να βρίσκονται πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος και να περιμένουν βοήθεια, ενώ άλλοι φαίνεται πως αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να κατακλύζει το εσωτερικό του πλοίου.
Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας και, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανατράπηκε.
Το βίντεο καταγράφει τις δραματικές αντιδράσεις των επιβατών στο εσωτερικό του καταμαράν, τη στιγμή που το νερό άρχισε να εισέρχεται στο σκάφος. Αρκετοί επιβάτες εμφανίζονται να φορούν τα σωσίβιά τους, ενώ άλλοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον χώρο. Την ίδια ώρα, ακούγονται φωνές και κραυγές αγωνίας, αποτυπώνοντας τον πανικό που επικράτησε λίγα λεπτά πριν από την ανατροπή του πλοίου.
Το νερό άρχισε να εισέρχεται στο καταμαράν από την πλώρη και σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από την ακτή. Αν και ο καπετάνιος φέρεται να προσπάθησε να επιστρέψει στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Το σκάφος πήρε μεγάλη κλίση και αναποδογύρισε, ενώ οι επιβάτες πάλευαν για να διασωθούν.
Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ, σύμφωνα με τον τον λεγόμενο «υπουργό Μεταφορών» του ψευδοκράτους, Ερχάν Αρικλί, 17 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, 243 επιβάτες έχουν διασωθεί.
Υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλοι επτά
Οι κατοχικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τον καπετάνιο κι άλλα επτά πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.
Στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται επιβάτες να βρίσκονται πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος και να περιμένουν βοήθεια, ενώ άλλοι φαίνεται πως αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να κατακλύζει το εσωτερικό του πλοίου.
Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας και, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανατράπηκε.
Διαφορετικοί αριθμοί για τους επιβαίνοντες
Ο λεγόμενος «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» των κατεχομένων Ερχάν Αρικλί ο οποίος είναι ένας εκ των καταζητουμένων για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, ανέφερε ότι το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή.
Άλλες τοπικές πηγές τοποθετούν το σημείο της ανατροπής κοντά στην περιοχή Diana Beach, περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από την Κερύνεια. Η ακριβής θέση αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
Στην επιχείρηση και ιδιωτικά σκάφη
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά τρία σκάφη της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής και τουλάχιστον τρία ιδιωτικά σκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αλιευτικά και άλλα παραπλέοντα πλοία, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ζητήθηκε συνδρομή από μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής στη Μερσίνη και την Αττάλεια.
Ασθενοφόρα, "αστυνομικές" δυνάμεις και σωστικά συνεργεία συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Κερύνειας για την υποδοχή όσων μεταφέρονται στη στεριά. Το λεγόμενο «υπουργείο Υγείας» των κατεχομένων ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ έχει κινητοποιηθεί επιπλέον υγειονομικό προσωπικό.
Άγνωστη ακόμη η αιτίαΗ αιτία εισροής υδάτων παραμένει άγνωστη. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ολόκληρη η Κύπρος επηρεάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη διαπίστωση ότι η ανατροπή προκλήθηκε από την κακοκαιρία.
Σύμφωνα με διεθνείς βάσεις δεδομένων πλοίων, το Filo Jet είναι ταχύπλοο επιβατηγό μήκους περίπου 40,5 μέτρων και πλάτους 10,4 μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε το 2000. Εκτελούσε τακτικά το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτζού, με χρόνο ταξιδιού περίπου δύο ώρες. Η κατάσταση του σκάφους, οι συνθήκες υπό τις οποίες επετράπη ο απόπλους και η αιτία της εισροής υδάτων αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.
Θλίψη για το δυστύχημα από τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη
Τη θλίψη του για το ναυτικό δυστύχημα εξέφρασε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να βοηθήσει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.
«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας. Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες. Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», αναφέρει σε ανάρτξησή του στο Χ.
Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) August 30, 2026
Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες.
Η…
Ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να βοηθήσει στη διάσωση
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Φιλελεύθερος", από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, UNFICYP, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.
Επίσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Η θέση της κυβέρνησης, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, στον "Φιλελεύθερο" είναι ξεκάθαρη: «Όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα».
Συλλυπητήρια για το ναυάγιο από την τουρκική ηγεσία
Τα συλλυπητήρια της τουρκικής ηγεσίας για το ναυάγιο εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διασωθούν οι επιβάτες και το πλήρωμα.
Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ σημείωσε στο Χ ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ότι προτεραιότητα παραμένει η διάσωση των επιβατών και του πληρώματος.
Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πλωτών και εναέριων μέσων μετά την ενημέρωση για το περιστατικό με το επιβατηγό πλοίο FİLOJET, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερύνειας προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας.
Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στις 30 Αυγούστου 2026 το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερα πλωτά μέσα από τα κατεχόμενα, καθώς και το επιβατηγό πλοίο AKGÜNLER 3. Από την Τουρκία στάλθηκαν επιπλέον πέντε πλωτά μέσα και δύο ελικόπτερα της Ακτοφυλακής.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε έξι πλοία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην περιοχή. Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με προσεκτικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.
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