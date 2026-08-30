Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Τουλάχιστον 7 νεκροί από την ανατροπή καταμαράν με 267 επιβαίνοντες στην κατεχόμενη Κερύνεια, δείτε βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Τουλάχιστον 7 νεκροί από την ανατροπή καταμαράν με 267 επιβαίνοντες στην κατεχόμενη Κερύνεια, δείτε βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Αναζητούνται ακόμη 23 άνθρωποι, 237 έχουν διασωθεί- Το πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik άρχισε να παίρνει νερά ενώ βρισκόταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές - Έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης η Κυπριακή Δημοκρατία
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή επιβατηγού καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία. Παράλληλα, αναζητούνται ακόμη 23 άνθρωποι σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, ενώ 237 έχουν διασωθεί.
Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας και, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανατράπηκε.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται επιβάτες επάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος να περιμένουν βοήθεια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι επιβάτες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να εισέρχεται στο καταμαράν.
Σύμφωνα με δήλωση του λεγόμενου «δημάρχου» της κατεχόμενης Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ στο Sözcü TV, 159 άνθρωποι έχουν διασωθεί μετά από μεγάλη κινητοποίηση της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη.
Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 279 επιβαίνοντες, ενώ ο Μουράτ Σενκούλ αναφέρθηκε αρχικά σε περίπου 270 ανθρώπους.
Νεότερη ενημέρωση από τον λεγόμενο «υπουργό Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» των κατεχομένων Ερχάν Αρικλί κατέβασε τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στους 267. Όπως δήλωσε στο "Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων", στο σκάφος επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Πρόκειται μέχρι στιγμής για τον πληρέστερο επίσημο απολογισμό.
Ο Αρικλί, ο οποίος είναι ένας εκ των καταζητουμένων για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, ανέφερε ότι το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή. Άλλες τοπικές πηγές τοποθετούν το σημείο της ανατροπής κοντά στην περιοχή Diana Beach, περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από την Κερύνεια. Η ακριβής θέση αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας και, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανατράπηκε.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται επιβάτες επάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος να περιμένουν βοήθεια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι επιβάτες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να εισέρχεται στο καταμαράν.
Σύμφωνα με δήλωση του λεγόμενου «δημάρχου» της κατεχόμενης Κερύνειας, Μουράτ Σενκούλ στο Sözcü TV, 159 άνθρωποι έχουν διασωθεί μετά από μεγάλη κινητοποίηση της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής στην περιοχή. Στη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη.
Διαφορετικοί αριθμοί για τους επιβαίνοντες
Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 279 επιβαίνοντες, ενώ ο Μουράτ Σενκούλ αναφέρθηκε αρχικά σε περίπου 270 ανθρώπους.
Νεότερη ενημέρωση από τον λεγόμενο «υπουργό Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» των κατεχομένων Ερχάν Αρικλί κατέβασε τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στους 267. Όπως δήλωσε στο "Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων", στο σκάφος επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Πρόκειται μέχρι στιγμής για τον πληρέστερο επίσημο απολογισμό.
Ο Αρικλί, ο οποίος είναι ένας εκ των καταζητουμένων για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, ανέφερε ότι το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή. Άλλες τοπικές πηγές τοποθετούν το σημείο της ανατροπής κοντά στην περιοχή Diana Beach, περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από την Κερύνεια. Η ακριβής θέση αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
Στην επιχείρηση και ιδιωτικά σκάφη
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά τρία σκάφη της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής και τουλάχιστον τρία ιδιωτικά σκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αλιευτικά και άλλα παραπλέοντα πλοία, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ζητήθηκε συνδρομή από μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής στη Μερσίνη και την Αττάλεια.
Ασθενοφόρα, "αστυνομικές" δυνάμεις και σωστικά συνεργεία συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Κερύνειας για την υποδοχή όσων μεταφέρονται στη στεριά. Το λεγόμενο «υπουργείο Υγείας» των κατεχομένων ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ έχει κινητοποιηθεί επιπλέον υγειονομικό προσωπικό.
Σύμφωνα με διεθνείς βάσεις δεδομένων πλοίων, το Filo Jet είναι ταχύπλοο επιβατηγό μήκους περίπου 40,5 μέτρων και πλάτους 10,4 μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε το 2000. Εκτελούσε τακτικά το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτζού, με χρόνο ταξιδιού περίπου δύο ώρες. Η κατάσταση του σκάφους, οι συνθήκες υπό τις οποίες επετράπη ο απόπλους και η αιτία της εισροής υδάτων αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.
Τη θλίψη του για το ναυτικό δυστύχημα εξέφρασε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να βοηθήσει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.
«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας. Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες. Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», αναφέρει σε ανάρτξησή του στο Χ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Φιλελεύθερος", από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, UNFICYP, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.
Επίσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Η θέση της κυβέρνησης, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, στον "Φιλελεύθερο" είναι ξεκάθαρη: «Όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα».
Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων στο ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. «Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας. Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί», είπε.
Νωρίτερα, τα συλλυπητήρια της τουρκικής ηγεσίας για το ναυάγιο εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διασωθούν οι επιβάτες και το πλήρωμα.
Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ σημείωσε στο Χ ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ότι προτεραιότητα παραμένει η διάσωση των επιβατών και του πληρώματος.
Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πλωτών και εναέριων μέσων μετά την ενημέρωση για το περιστατικό με το επιβατηγό πλοίο FİLOJET, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερύνειας προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στις 30 Αυγούστου 2026 το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερα πλωτά μέσα από τα κατεχόμενα, καθώς και το επιβατηγό πλοίο AKGÜNLER 3. Από την Τουρκία στάλθηκαν επιπλέον πέντε πλωτά μέσα και δύο ελικόπτερα της Ακτοφυλακής.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε έξι πλοία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην περιοχή. Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με προσεκτικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.
Ασθενοφόρα, "αστυνομικές" δυνάμεις και σωστικά συνεργεία συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Κερύνειας για την υποδοχή όσων μεταφέρονται στη στεριά. Το λεγόμενο «υπουργείο Υγείας» των κατεχομένων ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ έχει κινητοποιηθεί επιπλέον υγειονομικό προσωπικό.
Άγνωστη ακόμη η αιτίαΗ αιτία εισροής υδάτων παραμένει άγνωστη. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ολόκληρη η Κύπρος επηρεάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη διαπίστωση ότι η ανατροπή προκλήθηκε από την κακοκαιρία.
Σύμφωνα με διεθνείς βάσεις δεδομένων πλοίων, το Filo Jet είναι ταχύπλοο επιβατηγό μήκους περίπου 40,5 μέτρων και πλάτους 10,4 μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε το 2000. Εκτελούσε τακτικά το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτζού, με χρόνο ταξιδιού περίπου δύο ώρες. Η κατάσταση του σκάφους, οι συνθήκες υπό τις οποίες επετράπη ο απόπλους και η αιτία της εισροής υδάτων αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.
Θλίψη για το δυστύχημα από τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη
Τη θλίψη του για το ναυτικό δυστύχημα εξέφρασε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να βοηθήσει στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.
«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας. Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες. Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», αναφέρει σε ανάρτξησή του στο Χ.
Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) August 30, 2026
Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες.
Η…
Ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να βοηθήσει στη διάσωση
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Φιλελεύθερος", από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, UNFICYP, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.
Επίσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή. Η θέση της κυβέρνησης, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, στον "Φιλελεύθερο" είναι ξεκάθαρη: «Όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα».
Συλλυπητήρια για το ναυάγιο από την τουρκική ηγεσία
Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων στο ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. «Ελπίζουμε να λάβουμε θετικά νέα από αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την επιχείρηση, για την οποία έχουμε κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του κράτους μας. Από εδώ, για ακόμη μία φορά, εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές των αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εύχομαι περαστικά στους πολίτες μας που διασώθηκαν ζωντανοί», είπε.
Νωρίτερα, τα συλλυπητήρια της τουρκικής ηγεσίας για το ναυάγιο εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διασωθούν οι επιβάτες και το πλήρωμα.
Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ σημείωσε στο Χ ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ότι προτεραιότητα παραμένει η διάσωση των επιβατών και του πληρώματος.
Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πλωτών και εναέριων μέσων μετά την ενημέρωση για το περιστατικό με το επιβατηγό πλοίο FİLOJET, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Κερύνειας προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας.
Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στις 30 Αυγούστου 2026 το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερα πλωτά μέσα από τα κατεχόμενα, καθώς και το επιβατηγό πλοίο AKGÜNLER 3. Από την Τουρκία στάλθηκαν επιπλέον πέντε πλωτά μέσα και δύο ελικόπτερα της Ακτοφυλακής.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε έξι πλοία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην περιοχή. Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με προσεκτικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.
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