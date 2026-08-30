Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην ΕΕ: To «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην ΕΕ: To «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ θα «παγώσει» τουλάχιστον έως το 2028

Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην ΕΕ: To «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
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Η Ισλανδία απέρριψε την επανέναρξη των συνομιλιών για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στρατόπεδο του «Όχι» επικράτησε οριακά στο δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να επαναληφθούν οι ανασταλείσες διαπραγματεύσεις, όπως επιβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν ότι 105.399 ψηφοφόροι (47,2%) τάχθηκαν υπέρ του «Ναι», ενώ 118.040 (52,8%) ψήφισαν «Όχι». Συνολικά καταμετρήθηκαν 225.031 ψήφοι, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 82,5%.

«Η χώρα απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ», αναγγέλλει η RÚV στην ιστοσελίδα της.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για την ΕΕ, η οποία αντιμετώπιζε θετικά μια υποψηφιότητα της Ισλανδίας και φαινόταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς την ένταξη της χώρας στους κόλπους της.

Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ θα «παγώσει» τουλάχιστον έως το 2028.
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