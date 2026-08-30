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Νέα εξέγερση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών, πέταξαν πέτρες κατά αστυνομικών και προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις
Νέα εξέγερση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών, πέταξαν πέτρες κατά αστυνομικών και προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις
Οι μετανάστες προσπάθησαν να ρίξουν τμήμα της περίφραξης για να διαφύγουν – Συνελήφθη 22χρονος Αιγύπτιος ως υποκινητής
Νέα εξέγερση σημειώθηκε χτες το βράδυ στη κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν οι μετανάστες άρχισαν να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται ενώ κατάφεραν να κάνουν ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να ρίξουν και τμήμα της περίφραξης με σκοπό να αποδράσουν από τη δομή.
Οι αστυνομικές δυνάμεις όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος «κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση με την χρήση χημικών».
Ως υποκινητής του χτεσινοβραδινού επεισοδίου συνελήφθη ένας 22χρονος Αιγύπτιος ενώ μετά και την καταμέτρηση των μεταναστών κανείς δεν κατάφερε να αποδράσει.
Η κατάσταση στην κλειστή δομή μεταναστών είναι έκρυθμη εδώ και αρκετό καιρό καθώς οι μετανάστες διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή ενώ ζητούν να φύγουν από τη δομή καθώς πολλοί εξ αυτών βρίσκονται σε αυτή πάνω από ένα χρόνο.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην προηγούμενη εξέγερση που έγινε το Σάββατο 22/8 τα επεισόδια ήταν σοβαρά και κατάφεραν και διέφυγαν από τη δομή περί τα 40 άτομα ενώ 13 εξ αυτών δεν έχουν εντοπιστεί ως σήμερα από την αστυνομία. Σοβαρά επεισόδια είχαν σημειωθεί στη δομή και τον περασμένο Νοέμβριο.
«Μετά την προηγούμενη σοβαρή εξέγερση, στεγάζονται 350 άτομα σε μία πτέρυγα, γιατί οι άλλες έχουν καταστραφεί, είναι υπερπληθυσμός σε μια πτέρυγα που χωρά 200 άτομα και είναι σήμερα 350 άτομα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κούνιος προσθέτοντας ότι η πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών είναι να διακοπεί η λειτουργία της δομής καθώς έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές οι υποδομές της.
«Έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά δεν είναι δυνατόν πλέον να φυλάμε τους μετανάστες με ανθρώπινα σώματα αστυνομικών καθώς έχουν καταστραφεί οι υποδομές» είπε ο κ. Κούνιος.
Στη δομή σήμερα επικρατεί ηρεμία ενώ παραμένουν σε αυτή ιδιαίτερα ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Σιντικής Γιώργος Τάτσιος αμέσως μετά τα σοβαρά επεισόδια του Σαββάτου 22 Αυγούστου ζήτησε το κλείσιμο της δομής ενώ υπάρχει και ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου που ζητά το κλείσιμο της. Αντίθετος στο κλείσιμο της δομής ζητώντας μάλιστα να γίνει ανοιχτού τύπου όπως ήταν στο παρελθόν ζήτησε με επιστολή του στον υπουργό Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θ. Πλεύρη, ο μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, Μακάριος.
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν οι μετανάστες άρχισαν να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται ενώ κατάφεραν να κάνουν ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να ρίξουν και τμήμα της περίφραξης με σκοπό να αποδράσουν από τη δομή.
Οι αστυνομικές δυνάμεις όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος «κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση με την χρήση χημικών».
Ως υποκινητής του χτεσινοβραδινού επεισοδίου συνελήφθη ένας 22χρονος Αιγύπτιος ενώ μετά και την καταμέτρηση των μεταναστών κανείς δεν κατάφερε να αποδράσει.
Η κατάσταση στην κλειστή δομή μεταναστών είναι έκρυθμη εδώ και αρκετό καιρό καθώς οι μετανάστες διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή ενώ ζητούν να φύγουν από τη δομή καθώς πολλοί εξ αυτών βρίσκονται σε αυτή πάνω από ένα χρόνο.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην προηγούμενη εξέγερση που έγινε το Σάββατο 22/8 τα επεισόδια ήταν σοβαρά και κατάφεραν και διέφυγαν από τη δομή περί τα 40 άτομα ενώ 13 εξ αυτών δεν έχουν εντοπιστεί ως σήμερα από την αστυνομία. Σοβαρά επεισόδια είχαν σημειωθεί στη δομή και τον περασμένο Νοέμβριο.
«Μετά την προηγούμενη σοβαρή εξέγερση, στεγάζονται 350 άτομα σε μία πτέρυγα, γιατί οι άλλες έχουν καταστραφεί, είναι υπερπληθυσμός σε μια πτέρυγα που χωρά 200 άτομα και είναι σήμερα 350 άτομα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κούνιος προσθέτοντας ότι η πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών είναι να διακοπεί η λειτουργία της δομής καθώς έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές οι υποδομές της.
«Έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά δεν είναι δυνατόν πλέον να φυλάμε τους μετανάστες με ανθρώπινα σώματα αστυνομικών καθώς έχουν καταστραφεί οι υποδομές» είπε ο κ. Κούνιος.
Στη δομή σήμερα επικρατεί ηρεμία ενώ παραμένουν σε αυτή ιδιαίτερα ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Σιντικής Γιώργος Τάτσιος αμέσως μετά τα σοβαρά επεισόδια του Σαββάτου 22 Αυγούστου ζήτησε το κλείσιμο της δομής ενώ υπάρχει και ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου που ζητά το κλείσιμο της. Αντίθετος στο κλείσιμο της δομής ζητώντας μάλιστα να γίνει ανοιχτού τύπου όπως ήταν στο παρελθόν ζήτησε με επιστολή του στον υπουργό Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θ. Πλεύρη, ο μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, Μακάριος.
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