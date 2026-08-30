Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συνελήφθη οδηγός που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών στη Λέσβο
Συνελήφθη οδηγός που δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών στη Λέσβο
Ο συλληφθείς κινήθηκε με το αυτοκίνητο αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός οικισμού, πραγματοποιώντας και επικίνδυνους ελιγμούς
Συνελήφθη στην Καλλονή της Λέσβου ημεδαπός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή της Αρίσβης στη Λέσβο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών, κινήθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός οικισμού, πραγματοποιώντας και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας έτσι με την οδηγική του συμπεριφορά σε κίνδυνο και τυχόν λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή της Αρίσβης στη Λέσβο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης αστυνομικών, κινήθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός οικισμού, πραγματοποιώντας και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας έτσι με την οδηγική του συμπεριφορά σε κίνδυνο και τυχόν λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.
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