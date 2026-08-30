«Δεν έδωσαν σωσίβια, αν και υπήρχαν παιδιά»: Καταγγελίες επιβατών για το πλήρωμα του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια, αγωνία για 18 αγνοούμενους

Υπό κράτηση ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα

Συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Τι αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας

Σε ετοιμότητα για βοήθεια η Κύπρος

Τι αναφέρει η πλοιοκτήτρια εταιρεία

Ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση από τις κατοχικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.Σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο κύματα. Σύμφωνα με το TRT που επικαλείται δήλωσή του, το πλοίο επρόκειτο να ταξιδέψει χθες προς την Τουρκία, όμως ανεβλήθη λόγω των καιρικών συνθηκών.Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα και ενώ ο καπετάνιος προσπαθούσε να το επαναφέρει, χτυπήθηκε κι από δεύτερο, με αποτέλεσμα να εισρέουν νερά.Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι λίγο μετά τον απόπλου του καταμαράν προς τη Σελεύκεια της Μερσίνας, ο καπετάνιος διαπίστωσε ότι εισέρρεαν νερά. Αν και επιχείρησε να επιστρέψει στην κατεχόμενη Κερύνεια, δεν τα κατάφερε, αφού το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και βυθίστηκε.Σύμφωνα με τον λεγόμενο «υπουργό» μεταφορών του ψευδοκράτους, οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα. Ωστόσο, η επιχείρηση είναι δύσκολη, αφού το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων.Μέσα σε λίγες ώρες αναμένονται από την Τουρκία ένα πλοίο αλλά και δύτες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες.Το πλοίο «Filo Jet» που βυθίστηκε είχε υποβληθεί, μόλις πριν από δύο μήνες, σε έλεγχο από την εταιρεία «Türk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz». Σύμφωνα με τον υπουργό, λίγο μετά τον απόπλου, εισέρρευσε νερό και το καταμαράν βυθίστηκε. Πλέον, τα αίτια του ναυαγίου αναμένεται ότι θα φανούν από το μαύρο κουτί, που πρέπει να ανακτηθεί.Ανακοίνωση για το ναυάγιο εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών. Όπως σημειώνει, σε πλοίο που επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, άρχισαν να μπαίνουν νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα πλωτά μέσα από τα κατεχόμενα, καθώς και το επιβατηγό πλοίο AKGÜNLER 3. Από την Τουρκία στάλθηκαν επιπλέον πέντε πλωτά μέσα και δύο ελικόπτερα της Ακτοφυλακής, ενώ το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε έξι πλοία για τη στήριξη των επιχειρήσεων.Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.Παράλληλα, ο Κύπριος πρόεδρος, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θέση της Λευκωσίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς «όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο».Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά.Η Filo Denizcilik Şti. Ltd. στην οποία ανήκε το Filo Jet, το οποίο ανετράπη, ανέφερε ότι αμέσως μετά το συμβάν πραγματοποιήθηκε η σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων εντός της εταιρείας κι ότι από την πρώτη στιγμή, υπήρξε πλήρης συντονισμός με τις αρμόδιες ομάδες έρευνας και διάσωσης και κινητοποίηση των πόρων της στο πεδίο.Στην ανακοίνωση, στην οποία εκφράστηκε η κατανόηση για την ανησυχία των συγγενών των επιβατών, ανακοινώθηκε η δημιουργία ειδικής γραμμής κρίσης και ενημέρωσης με σκοπό την παροχή άμεσων και ακριβών πληροφοριών.Η Filo Denizcilik ανέφερε ότι οι σαφείς πληροφορίες που θα προκύψουν από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα μεταδοθούν στους συγγενείς των επιβατών και στο κοινό από τις αρμόδιες Αρχές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης.