Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Άρης Μουγκοπέτρος Αλκοτέστ Σύλληψη Αυτόφωρο

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας

Η ένδειξη στο αλκοτέστ έδειξε το 0,63 mg/l - Ο μουσικός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
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Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία σταμάτησε τον γνωστό μουσικό στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, καθώς φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ.

Η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε το 0,63 mg/l, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που είναι 0,25 mg/l.

Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
86 ΣΧΟΛΙΑ

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