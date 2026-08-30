Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στο κέντρο της Αθήνας
Η ένδειξη στο αλκοτέστ έδειξε το 0,63 mg/l - Ο μουσικός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο
Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα, έπειτα από έλεγχο της Τροχαίας κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία σταμάτησε τον γνωστό μουσικό στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, καθώς φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ.
Η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε το 0,63 mg/l, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που είναι 0,25 mg/l.
Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία σταμάτησε τον γνωστό μουσικό στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, καθώς φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ.
Η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε το 0,63 mg/l, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που είναι 0,25 mg/l.
Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
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