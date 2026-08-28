Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής αποστόμωσαν τους αμφισβητίες

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Πέρα από τα μετάλλια, τις σπουδαίες επιδόσεις και τη σταθερότητά τους και οι δύο πέτυχαν να κερδίσουν επανειλημμένα σπουδαίους αντιπάλους. Αποκορύφωμα όλων αυτών, ήταν η χθεσινή (27/8/2026) πρώτη θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, με άλμα στα 845 μέτρα και η εκπληκτική επίδοση (νέο πανελλήνιο ρεκόρ), 6,20 μέτρα του Μανόλο (ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω το όνομα με το οποίο είναι ευρύτερα γνωστός ο πρωταθλητής μας), που δεν πέτυχε για λίγο το παγκόσμιο ρεκόρ, στα 6,32 μέτρα και πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον παγκόσμιο ρεκορντμαν Άρμαντ Ντουπλάντις, που έκανε άλμα στα 6,25 μέτρα.Πρόκειται για δύο παιδιά που μας κάνουν περήφανους και διακρίνονται για την εκπληκτική σταθερότητά της. Αθλητές - κομήτες έχει αναδείξει κατά καιρούς η χώρα μας, με τον Μίλτο και τον Μανόλο να αποδεικνύονται αθλητές μεταλλίων (αυτά μένουν για πάντα άλλωστε), αλλά και αθλητές επιδόσεων. Βέβαια τα ρεκόρ γίνονται για να καταρρίπτονται, έστω και μετά από δεκαετίες.Ας ξεκινήσω από τον... παρκουρίστα από τα Γρεβενά, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος απογειώθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά, όταν ανέλαβε προπονητής του ο Γιώργος Πομάσκι. Στις αρχές του 2022 συνέπεσε να βρεθώ στον ίδιο χώρο με τον Γιώργο Πομάσκι. Παρακολουθώντας από τα μικράτο μου στίβο και γνωρίζοντας αρκετά πράγματα για αυτόν πήρα το θάρρος (ή θράσος) να του μιλήσω. Ο Γιώργος, έτσι μου ζήτησε να τον αποκαλώ, Πομάσκι ήταν πολύ φιλικός και καταδεχτικός μαζί μου. Η βασική απορία μου ήταν: "μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Τεντόγλου;". Όπως μου είπε ο Πομάσκι, δεν μπορεί να κάνει προπόνηση στο 100%.Κάποιοι εφηβικοί τραυματισμοί στα γόνατα από το παρκούρ δεν το επιτρέπουν. Αυτό φαντάζομαι ισχύει μέχρι σήμερα. Θεωρώ, με βάση τις λίγες γνώσεις που διαθέτω, αλλά κυρίως με κριτήριο τα λεγόμενα του Γιώργου Πομάσκι, ότι αν δεν είχε αυτά τα προβλήματα ο Τεντόγλου θα έφτανε, ίσως και τα 8,90 μέτρα.Θα γράψουν ορισμένοι: "Έγινες ειδικός και στον στίβο Στούκα;". Όχι βέβαια, αλλά η άποψή μου ενισχύεται από τα λεγόμενα του μυθικού Μάικ Πάουελ. Σε ερώτηση για τον Τεντόγλου απάντησε:"Είναι σαν throwback. Αυτός είναι όπως ήμασταν κι εμείς τότε. Είναι πολύ καλός άλτης, αλλά είναι και πολύ δυνατός στο μυαλό. Μπορεί να βγάλει άλμα στα 8.50μ. ή 8.60μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθεια αν χρειαστεί, αυτός είναι ένας πραγματικός άλτης. Όταν είσαι πίσω και κάνεις την ανατροπή με ένα τέτοιο άλμα, ξέρεις πως να πηδήξεις 8.60μ. Και αν μπορείς να πηδήξεις αρκετές φορές πάνω από 8.60μ., μπορείς να πηδήξεις και 8.90μ. "Για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί Μάικ Πάουελ, πρόκειται για τον άνθρωπο που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα σε μήκος, από το 1991 (!), με 8,95 μέτρα, επίδοση που είχε πετύχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.Πρόκειται πραγματικά για ένα στοιχειωμένο ρεκόρ. Ο Πάουελ με τη σειρά του είχε καταρρίψει ένα άλλο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε πετύχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968 ο επίσης Αμερικανός Μπομπ Μπίμον με 8,90 μέτρα. Για το ρεκόρ αυτό είχαν ειπωθεί διάφορα, όπως ότι το υψόμετρο της πόλης του Μεξικού βοήθησε τον Μπίμον να φτάσει τόσο μακριά. Οι κανονισμοί του μήκους υπολογίζουν μόνο τον άνεμο (επιτρεπόμενο όριο έως +2 μέτρα) και όχι το υψόμετρο, οπότε το ρεκόρ είχε μετρήσει κανονικά.Βέβαια υπάρχουν πολλοί επαΐοντες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον Μάικ Πάουελ τα μυστικά του άλματος σε μήκος. Ζουν όλοι στην Ελλάδα και σχολιάζουν τα πάντα. Από τις/τους ινφλουένσερ μέχρι... τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί έχουν σχολιάσει από την αλυσίδα στο πόδι του Μίλτου Τεντόγλου και τα παπούτσια του, μέχρι την περυσινή μέτρια ως κακή χρονιά γι' αυτόν. Δεν ήταν λίγοι όσοι έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν τελειωμένο, αποτυχημένο κ.λπ.Ο Τεντόγλου, "μίλησε στο σκάμμα" φέτος, κατάφερε να ισοφαρίσει, έστω, το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, με 8,66 μέτρα και σάρωσε τα πάντα. Ακόμα κι όταν φαίνεται ότι δεν είναι σε καλή μέρα καταφέρνει, έστω και με ένα άλμα, να καταλάβει την πρώτη θέση. Και βέβαια είναι απολαυστικός στις δηλώσεις του. Κορυφαία φυσικά, η φετινή στην ΕΡΤ, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε ξεχάσει να πάρει το μετάλλιο. Έγινε βάιραλ και μάλλον θα "παίζει" για πολύ καιρό.Ας έρθω τώρα στον καλό φίλο του Μίλτου Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλή. Ένα παιδί που αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και απαξιωτική - ρατσιστική συμπεριφορά, από εθνικό (ομοσπονδιακό) προπονητή του ΣΕΓΑΣ (επίσημες καταγγελίες του Καραλή το 2017 και το 2019). Ο εικοσάχρονος το 2019 (γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1999 είναι 1,5 χρόνο νεότερος του γεννημένου τον Μάρτιο του 1998 Τεντόγλου) ήταν αδύνατο να αντέξει τις προσβολές αυτές. Έπεσε σε κατάθλιψη και αντιμετώπισε κρίσεις πανικού. Το 2022 μίλησε δημόσια για όλα αυτά. Μπορεί να τον θεωρούσαν κάποιοι ξεγραμμένο, αλλά ο Μανόλο έκανε ακόμα και τους πιο αισιόδοξους λάτρεις του στίβου να μείνουν έκπληκτοι από την πορεία του. Όχι μόνο επέστρεψε σε άλματα στα ψηλά, αλλά φέτος έδειξε ότι τα 6 μέτρα, κάτι αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια είναι υπόθεση ρουτίνας για αυτόν.Χθες εκτόξευσε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20 μέτρα. Αν δεν υπήρχε ο... εξωγήινος Ντουπλάντις, ο Καραλής θα ήταν αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος άλτης του επί κοντώ στον κόσμο.