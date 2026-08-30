Μαρία Μπονέλου: Η διαδρομή της ηθοποιού με τον ευρωπαϊκό αέρα, οι επιτυχίες, η σχέση ζωής με τον Μουστάκα και το συγκινητικό φινάλε

Το απότομο τέλος στην καλλιτεχνική της πορεία

Σκηνή από την ταινία «Τα Δυο Πόδια σ’ ένα… Παπούτσι!»

Τρεις μήνες διαφορά στη ζωή και στο θάνατο

Η αυγή του 21ου αιώνα έφερε την ανατροπή στη ζωή της Μαρίας Μπονέλου. Το 2000, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Μιλένιουμ 2000» στο θέατρο Περοκέ, η διάγνωσή της με Αλτσχάιμερ έβαλε απότομο τέλος στην καλλιτεχνική της πορεία.Τότε ξεκίνησε ένας μακρύς Γολγοθάς για την οικογένεια. Πατέρας και κόρη, βρισκόντουσαν συνέχεια στο πλευρό της. Μάλιστα, λέγεται, πως ο Σωτήρης Μουστάκας από εκείνη την στιγμή, έβαζε ειδικό όρο στα συμβόλαια που υπέγραφε όταν έκλεινε περιοδείες, να παίρνει άδεια κάθε τρεις μέρες για να είναι στο πλευρό της Μαρίας του.» είχε πει η κόρη τους, Αλεξία Μουστάκα σε συνέντευξή της.Ακόμη κι όταν εκείνος προσβλήθηκε από καρκίνο το 2004, η φροντίδα και η λατρεία για τη «Μαρία του» παρέμειναν αδιάλειπτες και βασική προτεραιότητα της ζωής του. Ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουνίου 2007 και η γυναίκα της ζωής του, που ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι λόγω της ασθένειας, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία του για να του πει το δικό της «αντίο».Λίγο μετά, το θάνατό του, η Μαρία Μπονέλου μεταφέρθηκε στην στην κλινική Αγία Φωτεινή στη Λάρισα, όπου άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της 30ης Αυγούστου 2007.Η Μαρία Μπονέλου πήγε να βρει τον «Σώτο της» όπως τον αποκαλούσε σε όλη τους την κοινή πορεία, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του. Τόση ακριβώς ήταν και η διαφορά ηλικίας που είχαν. Τρεις μήνες διαφορά στη ζωή, τρεις μήνες διαφορά και στο θάνατο.