Εγκληματικότητα: Η αστείρευτη ευρηματικότητα των συμμοριών Ρομά, το «γυρίζουν» από τις ληστείες στις απάτες





Από τις διαρρήξεις και τις εισβολές σε σπίτια οι εγκληματικές ομάδες στρέφονται στις





Η επίθεση ομάδας Ρομά κατά περιπτερούχου στη Γαστούνη. Ο ιδιοκτήτης έπεσε θύμα κλοπής, ξυλοδαρμού και εμπρησμού.





Στον Ασπρόπυργο «Η περιοχή μας λειτουργούσε ως αποθήκη για την εγκληματική δράση ορισμένων που ζούσαν εδώ», λέει ο κ. Δημήτρης Φουφόπουλος, δικηγόρος και πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Νεοκτίστων Ασπροπύργου. Η οικογένειά του, που ζει στην περιοχή, έχει ζήσει με πολύ σκληρό τρόπο την εγκληματικότητα που σε μεγάλο βαθμό εντοπιζόταν στις ομάδες των Ρομά. Η γιαγιά του είχε βασανιστεί και δολοφονηθεί μέσα στο σπίτι της το 2011 και οι δράστες δεν βρέθηκαν ποτέ, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο πατέρας και ο αδελφός του έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από Ρομά που απλώς δεν ήθελαν να ανοίξουν έναν δρόμο τον οποίο αυθαίρετα είχαν κλείσει για να κάνουν ένα γλέντι. Από τη στιγμή που οι γονείς του δεν ήθελαν να αφήσουν το σπίτι τους για να μετακινηθούν σε μια «ασφαλέστερη» περιοχή, η ενεργοποίηση του κ. Φουφόπουλου ώστε τα Νεόκτιστα να γίνουν πιο ασφαλή ήταν μονόδρομος.



«Σχεδόν έναν χρόνο μετά την απόφαση να μπουν ομάδες της Αστυνομίας μέσα στους οικισμούς και τους καταυλισμούς η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά», λέει και εξηγεί ότι η περιοχή του Ασπροπύργου αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο μια «αποθήκη» των συμμοριών τόσο για τη διακίνηση ναρκωτικών όσο και για άλλα εγκλήματα, όπως το εμπόριο όπλων: «Τι να πω; Πώς βρέθηκαν όπλα κρυμμένα, κρεμασμένα επιμελώς, ακόμη και μέσα σε βόθρους; Το βασικό αποτέλεσμα, όμως, είναι ότι μειώθηκε η πιο βαριά εγκληματικότητα όπως και οι συμμορίες που συνήθως κρύβονταν ανάμεσα στους φτωχότερους ομόφυλούς τους, που κατά κανόνα δεν ενοχλούν και αρκετοί έχουν και σχέσεις με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες στην περιοχή. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα», λέει ο κ.Φουφόπουλος.

Κλείσιμο Ο Δημήτρης Φουφόπουλος, δικηγόρος και πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Νεοκτίστων Ασπροπύργου

«Πριν από λίγο καιρό οργανώσαμε υπαίθρια εκδήλωση, ένα πανηγύρι με μουσική που ανάλογο είχε να γίνει πάνω από 20 χρόνια εδώ γιατί απλά οι άνθρωποι φοβόντουσαν να συμμετέχουν. Σκέφτονταν ότι θα έβρισκαν σπασμένα τα αυτοκίνητά τους και ότι στα άδεια σπίτια τους θα γινόταν γιουρούσι. Εμείς, ως σύλλογος, πήραμε άδεια για την εκδήλωση, η Αστυνομία έκανε περιπολίες συνεχώς και στον χώρο στάθμευσης δεν είχαμε το παραμικρό παρατράγουδο. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται να μένει πάντα κάποιος πίσω στο σπίτι, βγαίνουν τα μέλη των οικογενειών όλοι μαζί, αφού έως πρότινος κάποιος έπρεπε να μείνει πίσω να καλέσει βοήθεια αν έμπαιναν κλέφτες».



Οι κάτοικοι των Νεόκτιστων ζούσαν την εγκληματικότητα σε πολλές μορφές στην καθημερινότητά τους. Οι περιγραφές τους, μάλιστα, σε ψήφισμα-καταγγελία που είχαν καταθέσει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνδυασμό με περιστατικά βίας συνδεδεμένα με τη δράση ομάδων Ρομά, αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία των ομάδων που πλέον λειτουργούν μέσα σε οικισμούς και καταυλισμούς. Σε αυτό το ψήφισμα που έφτασε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη οι κάτοικοι των Νεόκτιστων ζητούσαν μόνιμη παρουσία αστυνομικών στην περιοχή με περιπολίες και ελέγχους.



Στροφή σε μορφές εγκληματικότητας μικρότερου ρίσκου διαπιστώνει η Αστυνομία στη δράση των οργανωμένων συμμοριών των Ρομά , σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της προσπάθειας να μπει η ΕΛ.ΑΣ. συστηματικά στους καταυλισμούς -και ειδικότερα σε εκείνους που είχε διαπιστωθεί ότι αποτελούσαν ορμητήρια κακοποιών.Από τις διαρρήξεις και τις εισβολές σε σπίτια οι εγκληματικές ομάδες στρέφονται στις απάτες : οι πόρτες ανοίγουν πιο εύκολα από τους εύπιστους πολίτες που δίνουν οι ίδιοι χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, οι κακοποιοί εναλλάσσονται μειώνοντας τον κίνδυνο πολλαπλών συλλήψεων που οδηγούν στη φυλακή λόγω υποτροπής, τα τηλεφωνικά κέντρα από τα οποία εντοπίζονται τα θύματα μεταφέρονται από τον έναν καταυλισμό στον άλλον και τα μέλη των συμμοριών αποδεικνύεται ότι έχουν αστείρευτη φαντασία όχι μόνο στα παραμύθια που λένε, αλλά και στο κρυφτούλι με τις διωκτικές αρχές.Πριν από έναν χρόνο, η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξήγγειλε ένα φιλόδοξο σχέδιο: να μπει η ΕΛ.ΑΣ. στους καταυλισμούς των Ρομά και πέρα από τη φυσική της αποστολή, την καταστολή της εγκληματικότητας, να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Ο έως τώρα απολογισμός είναι μάλλον ενθαρρυντικός, αν και περιστατικά όπως αυτά στη Γαστούνη θολώνουν σημαντικά αυτή την εικόνα. Στην κωμόπολη των περίπου 8.000 κατοίκων, στην Ηλεία, ομάδες Ρομά εξακολουθούν να σπέρνουν τον φόβο: τόσο ξυλοκοπώντας και καταστρέφοντας το κατάστημα ενός περιπτερά που είχε «τολμήσει» να καλέσει την Αστυνομία όταν ανήλικοι Ρομά πήγαν να τον κλέψουν, όσο και πιο πρόσφατα που, ξεπερνώντας κάθε όριο, εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα για να απελευθερώσουν ομόφυλό τους που είχε προσαχθεί.Μία μέρα μετά η Αστυνομία αντέδρασε με εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ στη μία ομάδα Πρόληψης - Διαμεσολάβησης (ΟΠΔΙ), προστέθηκε άλλη μία.Η Πελοπόννησος, σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία της έως τώρα δράσης αυτών των ομάδων της Αστυνομίας, κρατάει πλέον τα σκήπτρα της εγκληματικότητας από ομάδες Ρομά. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο η εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων, αφού τόσο η ίδια η Αστυνομία και οι διαμεσολαβητές της εντός των οικισμών όσο και οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι εγκληματικοί πυρήνες μετακινούνται προς άλλες περιοχές και οικισμούς προκειμένου να βρουν καταφύγιο, αλλά και νέο ορμητήριο.«Η περιοχή μας λειτουργούσε ως αποθήκη για την εγκληματική δράση ορισμένων που ζούσαν εδώ», λέει ο κ. Δημήτρης Φουφόπουλος, δικηγόρος και πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Νεοκτίστων Ασπροπύργου. Η οικογένειά του, που ζει στην περιοχή, έχει ζήσει με πολύ σκληρό τρόπο την εγκληματικότητα που σε μεγάλο βαθμό εντοπιζόταν στις ομάδες των Ρομά. Η γιαγιά του είχε βασανιστεί και δολοφονηθεί μέσα στο σπίτι της το 2011 και οι δράστες δεν βρέθηκαν ποτέ, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο πατέρας και ο αδελφός του έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από Ρομά που απλώς δεν ήθελαν να ανοίξουν έναν δρόμο τον οποίο αυθαίρετα είχαν κλείσει για να κάνουν ένα γλέντι. Από τη στιγμή που οι γονείς του δεν ήθελαν να αφήσουν το σπίτι τους για να μετακινηθούν σε μια «ασφαλέστερη» περιοχή, η ενεργοποίηση του κ. Φουφόπουλου ώστε τα Νεόκτιστα να γίνουν πιο ασφαλή ήταν μονόδρομος.«Σχεδόν έναν χρόνο μετά την απόφαση να μπουν ομάδες της Αστυνομίας μέσα στους οικισμούς και τους καταυλισμούς η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά», λέει και εξηγεί ότι η περιοχή του Ασπροπύργου αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο μια «αποθήκη» των συμμοριών τόσο για τη διακίνηση ναρκωτικών όσο και για άλλα εγκλήματα, όπως το εμπόριο όπλων: «Τι να πω; Πώς βρέθηκαν όπλα κρυμμένα, κρεμασμένα επιμελώς, ακόμη και μέσα σε βόθρους; Το βασικό αποτέλεσμα, όμως, είναι ότι μειώθηκε η πιο βαριά εγκληματικότητα όπως και οι συμμορίες που συνήθως κρύβονταν ανάμεσα στους φτωχότερους ομόφυλούς τους, που κατά κανόνα δεν ενοχλούν και αρκετοί έχουν και σχέσεις με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες στην περιοχή. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα», λέει ο κ.Φουφόπουλος.«Πριν από λίγο καιρό οργανώσαμε υπαίθρια εκδήλωση, ένα πανηγύρι με μουσική που ανάλογο είχε να γίνει πάνω από 20 χρόνια εδώ γιατί απλά οι άνθρωποι φοβόντουσαν να συμμετέχουν. Σκέφτονταν ότι θα έβρισκαν σπασμένα τα αυτοκίνητά τους και ότι στα άδεια σπίτια τους θα γινόταν γιουρούσι. Εμείς, ως σύλλογος, πήραμε άδεια για την εκδήλωση, η Αστυνομία έκανε περιπολίες συνεχώς και στον χώρο στάθμευσης δεν είχαμε το παραμικρό παρατράγουδο. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται να μένει πάντα κάποιος πίσω στο σπίτι, βγαίνουν τα μέλη των οικογενειών όλοι μαζί, αφού έως πρότινος κάποιος έπρεπε να μείνει πίσω να καλέσει βοήθεια αν έμπαιναν κλέφτες».Οι κάτοικοι των Νεόκτιστων ζούσαν την εγκληματικότητα σε πολλές μορφές στην καθημερινότητά τους. Οι περιγραφές τους, μάλιστα, σε ψήφισμα-καταγγελία που είχαν καταθέσει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνδυασμό με περιστατικά βίας συνδεδεμένα με τη δράση ομάδων Ρομά, αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία των ομάδων που πλέον λειτουργούν μέσα σε οικισμούς και καταυλισμούς. Σε αυτό το ψήφισμα που έφτασε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη οι κάτοικοι των Νεόκτιστων ζητούσαν μόνιμη παρουσία αστυνομικών στην περιοχή με περιπολίες και ελέγχους.

«Μετά τη δύση δεν κυκλοφορούμε» Η καθημερινότητά τους περιγραφόταν: «Εγκληματικά στοιχεία -πολλές φορές ανήλικοι δράστες- στήνουν καθημερινά ενέδρες και οδοφράγματα στους δρόμους των Νεόκτιστων χρησιμοποιώντας βράχους, τσιμεντόλιθους και πέτρες, ώστε να αναγκάζουν τα διερχόμενα οχήματα να σταματούν όπου στη συνέχεια τους επιτίθενται και τους ληστεύουν! Ιδίως μετά τη δύση του ηλίου οι κάτοικοι αδυνατούμε να κυκλοφορήσουμε ακόμη και στους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την οδό Ηρώων».



Οι ίδιοι συνέχιζαν: «Τα περισσότερα σπίτια μας θυμίζουν αυτοσχέδια φρούρια προκειμένου να προστατευθούμε από διαρρήξεις και επιθέσεις. Ακόμη, οι πιο κεντρικοί δρόμοι των Νεόκτιστων έχουν μετατραπεί σε αυτοσχέδιες πίστες αγώνων ταχύτητας, όπου τις περισσότερες φορές ανήλικοι συγκεκριμένων μειονοτήτων επιδίδονται σε επικίνδυνη οδήγηση αλλά και κλείνουν τους δρόμους με το έτσι θέλω, προκειμένου να μη διέρχονται άλλα αυτοκίνητα. Ο ίδιος φόβος υπάρχει για τους πυροβολισμούς όπου δικαιολογημένα φοβούνται να εξέλθουν στα Νεόκτιστα κι έτσι φωτιές καίνε καθημερινά ιδίως από καύσεις καλωδίων, λάστιχων κ.λπ.».



Ηταν, όμως, τόσο απλό; Χρειαζόταν μόνο εντατική αστυνόμευση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε περιοχές όπως τα Νεόκτιστα και είναι, τελικά, μόνο ζήτημα αστυνόμευσης; Τόσο η ίδια η Αστυνομία, σύμφωνα με όσα λένε στελέχη της, όσο και οι κάτοικοι συμφωνούν ότι ναι μεν η κατάσταση έχει βελτιωθεί, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Κυρίως γιατί οι εντατικοί έλεγχοι, εκτός από τα προφανή οφέλη, έχουν και άλλες συνέπειες.



Το έγκλημα εξελίσσεται Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι μπορεί να μην «άλλαξαν επάγγελμα» στις ελεγχόμενες ομάδες, όμως είναι πλέον εμφανής η μείωση της δραστηριότητας σε συγκεκριμένες μορφές εγκληματικότητας, ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών και τις διαρρήξεις-εισβολές σε σπίτια. Ωστόσο, δύο διαπιστώσεις που γίνονται από τους ίδιους τους διαμεσολαβητές της Αστυνομίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πρώτη είναι ότι οι κατά σύστημα εγκληματίες και οι συμμορίες μετακινούνται σε άλλες περιοχές, μεταφέροντας κι εκεί τη δράση τους, η δεύτερη ότι το έγκλημα εξελίσσεται και αλλάζει κατεύθυνση. Και ενώ τα προηγούμενα χρόνια η Δυτική Αττική ήταν το κατεξοχήν «ορμητήριο» κακοποιών προς όλο το Λεκανοπέδιο για ληστείες και κλοπές - διαρρήξεις, πλέον οι ίδιες συμμορίες στρέφονται στις απάτες κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων, τους οποίους πείθουν είτε σαν «υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ», είτε σαν «λογιστές», είτε σαν «γιατροί» να δώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Δεκαπενταύγουστο φέτος, οι Ομάδες Πρόληψης - Διαμεσολάβησης έχουν κάνει 231.140 ελέγχους στις περιοχές που υπάρχουν οικισμοί και καταυλισμοί Ρομά. Μάλιστα, όπως λένε στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων και της συνεχούς παρουσίας των αστυνομικών είναι ότι «πλέον δεν υπάρχουν άβατα. Η Αστυνομία μπορεί να επιχειρήσει παντού, όλο το 24ωρο». Στο πλαίσιο των ελέγχων έχουν γίνει 3.329 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.



Από το σύνολο των συλληφθέντων, όμως, οι 686 ήταν ανήλικοι, περίπου ο ένας στους πέντε. Οι συλλήψεις για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών είναι ψηλά στη λίστα, ενώ μεγάλο ποσοστό των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι έκαναν ρευματοκλοπή. Οπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία, σχεδόν 700 από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν είχαν ταυτότητα.



Οι ομάδες των αστυνομικών στους καταυλισμούς και τους οικισμούς Ρομά ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο με περισσότερους από 18.000 ελέγχους. Τους επόμενους μήνες ο αριθμός αυτός ανήλθε σταθερά πάνω από τις 25.000 - τον Ιούλιο έφτασαν τους 28.263.



Ο φόβος κυριαρχεί Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πάντως, ο φόβος των περιοίκων να καταγγείλουν εγκληματικές δράσεις για να αποφύγουν αντίποινα εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ των παρανόμων. Στη Γαστούνη, για παράδειγμα, ο φόβος εντάθηκε ύστερα από όσα υπέστη ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που κατήγγειλε την απόπειρα κλοπής στην Αστυνομία. Και ναι μεν, η Αστυνομία λέει ότι για τα αδικήματα που έγιναν -όπως και για την πρόσφατη εισβολή στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής- οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη, ωστόσο το μήνυμα ότι ορισμένοι λειτουργούν ως κράτος εν κράτει έχει μεταδοθεί.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πάντως, η αποτελεσματικότητα των Ομάδων Πρόληψης - Διαμεσολάβησης (ΟΠΔΙ), δεν μπορεί να αποτιμηθεί ενιαία, καθώς κάθε οικισμός έχει διαφορετικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και διαφορετικό επίπεδο παραβατικότητας. «Σε γενικές γραμμές, όπου η παρουσία των Ομάδων είναι σταθερή, οι έλεγχοι συστηματικοί και υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές και αυτοδιοικητικές αρχές, καταγράφεται πιο ελεγχόμενο περιβάλλον και ομαλοποίηση της καθημερινότητας», λένε.



Θετικά αποτελέσματα στην Αττική Στην Αττική θετικά αποτελέσματα αναφέρονται σε περιοχές όπως ο Βληχός Μεγάρων, ο Ασπρόπυργος, η Αγία Βαρβάρα, το Νομισματοκοπείο, ο Γέρακας και το Κορωπί. Παράλληλα, η λειτουργία χαρακτηρίζεται ικανοποιητική και στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής, λόγω της θέσης ορισμένων ευάλωτων οικισμών εντός του αστικού ιστού. Σημαντική παρουσία, παρά τις αυξημένες επιχειρησιακές δυσκολίες λόγω της γεωγραφικής θέσης των οικισμών, υπάρχει στα Μέγαρα, στον Ασπρόπυργο, στο Μενίδι, στα Ανω Λιόσια και στη Φυλή.



Οι δυσκολίες συνδέονται κυρίως με τη μεγάλη γεωγραφική έκταση, την υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, τους αυξημένους δείκτες παραβατικότητας και την ανάγκη συχνής συνδρομής άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών. Για τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας, όπου λειτουργούν ΟΠΔΙ -μεταξύ άλλων, Αγία Σοφία και Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, Δροσερό Ξάνθης, περιοχές της Ημαθίας και των Σερρών, Τύρναβο Λάρισας και Σοφάδες Καρδίτσας- η γενική εικόνα περιγράφεται ως θετική. Συνολικά, οι επιμέρους διαφοροποιήσεις δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα εξαρτάται κυρίως από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε οικισμού και απαιτεί συνεχή παρουσία, προσαρμογή και συνεργασία με άλλους φορείς.