Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Κωνσταντέλια: Ρήξη χιαστού, μένει για αρκετούς μήνες εκτός
Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Κωνσταντέλια: Ρήξη χιαστού, μένει για αρκετούς μήνες εκτός
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο 54ο λεπτό του αγώνα με το Αμβούργο και αποχώρησε υποβασταζόμενος
Η Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τελικά υπέστη ρήξη χιαστού και τίθεται νοκ-άουτ για τους επόμενους μήνες
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε το Σάββατο (29/08) στη νίκη της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού.
Οι φόβοι για ρήξη χιαστού ήταν έντονοι από την αρχή στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον αθλητικό διευθυντή, Όλε Μπουκ και τον γενικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, να δείχνουν αναστατωμένοι στις δηλώσεις τους μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Βεστφάλεν για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε ντεμπούτο όνειρο στη Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο. Πέτυχε γκολ στο 45+1' ανοίγοντας λογαριασμό στο πρωτάθλημα.
Στο 54ο λεπτό προσπαθώντας να κλέψει μπάλα από τον αντίπαλό του, το πόδι του στραβοπάτησε, στη συνέχεια έπεσε κάτω και έπιανε το γόνατό του.
Το ιατρικό τιμ έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, βγάζοντάς τον υποβασταζόμενο εκτός γηπέδου.
Ο προπονητής του, Νίκο Κόβατς από χθες το βράδυ αποκάλυψε ότι φοβόταν τα χειρότερα που τελικά επιβεβαιώθηκαν.
H ανακοίνωση της ομάδας:
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά το ντεμπούτο του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου το περασμένο Σάββατο και, ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Ολόκληρη η οικογένεια της BVB είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε το Σάββατο (29/08) στη νίκη της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού.
Οι φόβοι για ρήξη χιαστού ήταν έντονοι από την αρχή στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον αθλητικό διευθυντή, Όλε Μπουκ και τον γενικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, να δείχνουν αναστατωμένοι στις δηλώσεις τους μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Βεστφάλεν για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε ντεμπούτο όνειρο στη Bundesliga κόντρα στο Αμβούργο. Πέτυχε γκολ στο 45+1' ανοίγοντας λογαριασμό στο πρωτάθλημα.
Στο 54ο λεπτό προσπαθώντας να κλέψει μπάλα από τον αντίπαλό του, το πόδι του στραβοπάτησε, στη συνέχεια έπεσε κάτω και έπιανε το γόνατό του.
Το ιατρικό τιμ έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, βγάζοντάς τον υποβασταζόμενο εκτός γηπέδου.
Ο προπονητής του, Νίκο Κόβατς από χθες το βράδυ αποκάλυψε ότι φοβόταν τα χειρότερα που τελικά επιβεβαιώθηκαν.
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H ανακοίνωση της ομάδας:
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά το ντεμπούτο του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου το περασμένο Σάββατο και, ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Ολόκληρη η οικογένεια της BVB είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!
😕 Giannis Konstantelias hat sich bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV am gestrigen Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird somit mehrere Monate ausfallen.— Borussia Dortmund (@BVB) August 30, 2026
Die gesamte BVB-Familie steht hinter Dir, Giannis! Du wirst stärker zurückkommen! 🙏💛 pic.twitter.com/diW0i5NIX8
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