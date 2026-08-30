Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ένοπλες Δυνάμεις Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Λίβανος

Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες

Στη Βηρυτό παραδόθηκαν 13 ΤΟΜΠ Μ113 και 10 οχήματα STEYR 680 M μέσω του Αρματαγωγού «ΡΟΔΟΣ»

Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες
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Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου (Lebanese Armed Forces – LAF) συνέβαλε η Ελλάδα, με την παράδοση νέου πακέτου στρατιωτικού υλικού στο λιμάνι της Βηρυτού.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο και αποτελεί το δεύτερο μέρος της δωρεάς στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες
Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες


Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Βηρυτό με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ».

Στην τελετή παράδοσης παρέστησαν από ελληνικής πλευράς ο πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό, Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της πρέσβη, ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδας στη Βηρυτό, καθώς και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού, Πάνος Ανδριώτης.

Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες
Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες


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Η πρώτη φάση της δωρεάς είχε ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026 και περιλάμβανε αντίστοιχα 13 ΤΟΜΠ Μ113, 10 οχήματα STEYR 680 M, καθώς και ανταλλακτικά.

Η παροχή του στρατιωτικού υλικού εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής διπλωματίας της Ελλάδας και της σταθερής υποστήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.

Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες
Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες
Η Ελλάδα παρέδωσε νέο στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, δείτε φωτογραφίες


Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Λιβάνου, καθώς και τη δέσμευση της Αθήνας στη στήριξη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κυριαρχίας της χώρας.
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