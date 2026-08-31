«Θα πληρώσουν οι ΗΠΑ»: Απειλές του Ιράν μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Λαράκ με νεκρούς και τραυματίες
«Θα πληρώσουν οι ΗΠΑ»: Απειλές του Ιράν μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Λαράκ με νεκρούς και τραυματίες
Οι Φρουροί της Επανάστασης προαναγγέλλουν αντίποινα μετά το χτύπημα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες
Νεκρούς και τραυματίες μεταξύ Ιρανών μαχητών και αμάχων προκάλεσε αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν και θα «τιμωρήσουν» όσους ευθύνονται. Η Τεχεράνη δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι από την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν αρκετοί Ιρανοί μαχητές και άμαχοι, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.
Στην ανακοίνωσή τους δεν έδωσαν ακριβή αριθμό θυμάτων, ωστόσο δεσμεύτηκαν ότι θα απαντήσουν στην επίθεση και θα τιμωρήσουν όσους θεωρούν υπεύθυνους.
Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα πληρώσουν» για την επίθεση τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν το βράδυ της Κυριακής πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ, που βρίσκεται στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom). Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα μέσα σε έναν μήνα.
"Νωρίτερα την Κυριακή, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ" όπου "παρατηρήθηκαν Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που έφεραν θαλάσσιες νάρκες", δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, ο εκπρόσωπος της Centcom, σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος επικαλέστηκε τον ίδιο αξιωματούχο, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.
«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Ραβίντ, μεταφέροντας την τοποθέτηση του Αμερικανού αξιωματούχου.
Η πληροφορία μεταδόθηκε ενώ είχαν ήδη γίνει γνωστές οι αναφορές για το αμερικανικό πλήγμα στους δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι από την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν αρκετοί Ιρανοί μαχητές και άμαχοι, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.
Στην ανακοίνωσή τους δεν έδωσαν ακριβή αριθμό θυμάτων, ωστόσο δεσμεύτηκαν ότι θα απαντήσουν στην επίθεση και θα τιμωρήσουν όσους θεωρούν υπεύθυνους.
Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα πληρώσουν» για την επίθεση τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν το βράδυ της Κυριακής πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ, που βρίσκεται στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom). Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα μέσα σε έναν μήνα.
"Νωρίτερα την Κυριακή, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ" όπου "παρατηρήθηκαν Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που έφεραν θαλάσσιες νάρκες", δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, ο εκπρόσωπος της Centcom, σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Πλήγμα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτήρεςΝωρίτερα, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος επικαλέστηκε τον ίδιο αξιωματούχο, δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.
«Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους που μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο Ραβίντ, μεταφέροντας την τοποθέτηση του Αμερικανού αξιωματούχου.
Έκρηξη κοντά στο νησί ΛαράκΤο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε επίσης ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Λαράκ, σημειώνοντας αρχικά ότι τα αίτιά της παρέμεναν άγνωστα.
Η πληροφορία μεταδόθηκε ενώ είχαν ήδη γίνει γνωστές οι αναφορές για το αμερικανικό πλήγμα στους δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
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