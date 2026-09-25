Προγράμματα απασχόλησης που απαντούν στις ανάγκες των ανέργων
Γιάννα Χορμόβα
Προγράμματα απασχόλησης που απαντούν στις ανάγκες των ανέργων
Οι επιχειρήσεις μάς λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες άνθρωποι, ιδίως γυναίκες, άνεργοι άνω των 50 και πολίτες που έχουν μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός εργασίας, συναντούν σοβαρά εμπόδια στην επιστροφή τους
Αυτό είναι το παράδοξο που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι πολιτικές απασχόλησης.
Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα ακόμη οριζόντιο πρόγραμμα. Χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις, σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα ανέργων. Αυτή είναι η αλλαγή που επιχειρούμε στη ΔΥΠΑ: ακούμε την αγορά εργασίας, αξιοποιούμε τα δεδομένα και μετατρέπουμε όσα διαπιστώνουμε σε συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης.
Στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερα εμπόδια
Με αυτή τη λογική σχεδιάστηκε ο νέος κύκλος προγραμμάτων που ξεκινά το επόμενο διάστημα. Περιλαμβάνει περισσότερες από 27.000 θέσεις για ανέργους 30 ετών και άνω, αυξημένη επιδότηση για άνεργες γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών, επιπλέον θέσεις για γυναίκες και μητέρες, καθώς και ενίσχυση των δράσεων για τα άτομα με αναπηρία.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις γυναίκες και κυρίως στις μητέρες που επιχειρούν να επιστρέψουν στην εργασία μετά την περίοδο ανατροφής των παιδιών τους. Γνωρίζουμε ότι η επιστροφή αυτή δεν είναι πάντοτε εύκολη. Οι απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής, τα κενά στην επαγγελματική διαδρομή και η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία δημιουργούν πραγματικά εμπόδια, τα οποία μια πολιτική απασχόλησης δεν μπορεί να αγνοεί.
Γι’ αυτό το πρόγραμμα για 10.000 άνεργες γυναίκες, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων, συνδύασε 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Η μεγάλη ανταπόκριση και η κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων μας οδήγησαν στην ενίσχυση της δράσης με 5.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και το νέο ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 279,6 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Η επιδότηση αυξάνεται για τις άνεργες γυναίκες και τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω, φτάνοντας περίπου τα 985 ευρώ τον μήνα, επειδή αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στην εργασία.
Από τα ενεργά προγράμματα στο επόμενο βήμα
Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις. Το πρόγραμμα για ανέργους 55 ετών και άνω έχει ενισχυθεί με 8.000 επιπλέον επιδοτούμενες θέσεις, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση για τα άτομα με αναπηρία. Η μεγάλη ανταπόκριση στη δράση για την απασχόλησή τους στους δήμους οδήγησε στην απόφαση για ουσιαστική διεύρυνσή της. Στόχος είναι περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση στην εργασία και όχι απλώς να καταγραφούν ως συμμετέχοντες σε ένα ακόμη πρόγραμμα.
Στις επαφές μας με επιχειρήσεις και ανέργους βλέπουμε καθημερινά ότι καμία ομάδα δεν αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Άλλες ανάγκες έχει μια μητέρα που επιστρέφει στην εργασία, άλλες ένας άνεργος άνω των 50 και άλλες ένας άνθρωπος με αναπηρία. Γι’ αυτό η στόχευση δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι η προϋπόθεση για να έχει μια δράση πραγματικό αποτέλεσμα.
Σχεδόν 300.000 ωφελούμενοι σε επτά χρόνια
Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα ακόμη οριζόντιο πρόγραμμα. Χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις, σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα ανέργων. Αυτή είναι η αλλαγή που επιχειρούμε στη ΔΥΠΑ: ακούμε την αγορά εργασίας, αξιοποιούμε τα δεδομένα και μετατρέπουμε όσα διαπιστώνουμε σε συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης.
Στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερα εμπόδια
Με αυτή τη λογική σχεδιάστηκε ο νέος κύκλος προγραμμάτων που ξεκινά το επόμενο διάστημα. Περιλαμβάνει περισσότερες από 27.000 θέσεις για ανέργους 30 ετών και άνω, αυξημένη επιδότηση για άνεργες γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών, επιπλέον θέσεις για γυναίκες και μητέρες, καθώς και ενίσχυση των δράσεων για τα άτομα με αναπηρία.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις γυναίκες και κυρίως στις μητέρες που επιχειρούν να επιστρέψουν στην εργασία μετά την περίοδο ανατροφής των παιδιών τους. Γνωρίζουμε ότι η επιστροφή αυτή δεν είναι πάντοτε εύκολη. Οι απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής, τα κενά στην επαγγελματική διαδρομή και η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία δημιουργούν πραγματικά εμπόδια, τα οποία μια πολιτική απασχόλησης δεν μπορεί να αγνοεί.
Γι’ αυτό το πρόγραμμα για 10.000 άνεργες γυναίκες, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων, συνδύασε 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Η μεγάλη ανταπόκριση και η κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων μας οδήγησαν στην ενίσχυση της δράσης με 5.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και το νέο ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 279,6 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Η επιδότηση αυξάνεται για τις άνεργες γυναίκες και τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω, φτάνοντας περίπου τα 985 ευρώ τον μήνα, επειδή αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στην εργασία.
Από τα ενεργά προγράμματα στο επόμενο βήμα
Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις. Το πρόγραμμα για ανέργους 55 ετών και άνω έχει ενισχυθεί με 8.000 επιπλέον επιδοτούμενες θέσεις, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση για τα άτομα με αναπηρία. Η μεγάλη ανταπόκριση στη δράση για την απασχόλησή τους στους δήμους οδήγησε στην απόφαση για ουσιαστική διεύρυνσή της. Στόχος είναι περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση στην εργασία και όχι απλώς να καταγραφούν ως συμμετέχοντες σε ένα ακόμη πρόγραμμα.
Στις επαφές μας με επιχειρήσεις και ανέργους βλέπουμε καθημερινά ότι καμία ομάδα δεν αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Άλλες ανάγκες έχει μια μητέρα που επιστρέφει στην εργασία, άλλες ένας άνεργος άνω των 50 και άλλες ένας άνθρωπος με αναπηρία. Γι’ αυτό η στόχευση δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι η προϋπόθεση για να έχει μια δράση πραγματικό αποτέλεσμα.
Σχεδόν 300.000 ωφελούμενοι σε επτά χρόνια
Η στρατηγική αυτή δεν ξεκινά σήμερα. Από τον Αύγουστο του 2019 έως και τον Ιούλιο του 2026, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει ή συνεχίζει να υλοποιεί 72 προγράμματα απασχόλησης. Συνολικά, 298.408 άνθρωποι είτε τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας είτε έλαβαν έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου είτε εντάχθηκαν σε δράσεις διατήρησης θέσεων εργασίας.
Η εξέλιξη είναι χαρακτηριστική. Από 13.367 ωφελουμένους το 2019, ξεπεράσαμε σταθερά τους 50.000 τον χρόνο κατά την τριετία 2023-2025, φτάνοντας τους 53.755 το 2025. Μόνο κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφονται ήδη 34.513 ωφελούμενοι.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν την έκταση της προσπάθειας, δεν αρκούν όμως από μόνοι τους. Το αποτέλεσμα μιας πολιτικής απασχόλησης κρίνεται από το αν οδηγεί σε μια σταθερή θέση εργασίας, αν βοηθά μια επιχείρηση να βρει τον άνθρωπο που χρειάζεται και αν δίνει σε έναν άνεργο τη δυνατότητα να επιστρέψει με ουσιαστικούς όρους στην παραγωγική ζωή.
Αυτός είναι ο ρόλος της σύγχρονης ΔΥΠΑ. Όχι απλώς να προκηρύσσει περισσότερα προγράμματα, αλλά να σχεδιάζει τα σωστά προγράμματα, για τους ανθρώπους που τα χρειάζονται, τη στιγμή που τα χρειάζονται.
*Η Γιάννα Χορμόβα είναι διοικήτρια Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)
Η εξέλιξη είναι χαρακτηριστική. Από 13.367 ωφελουμένους το 2019, ξεπεράσαμε σταθερά τους 50.000 τον χρόνο κατά την τριετία 2023-2025, φτάνοντας τους 53.755 το 2025. Μόνο κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφονται ήδη 34.513 ωφελούμενοι.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν την έκταση της προσπάθειας, δεν αρκούν όμως από μόνοι τους. Το αποτέλεσμα μιας πολιτικής απασχόλησης κρίνεται από το αν οδηγεί σε μια σταθερή θέση εργασίας, αν βοηθά μια επιχείρηση να βρει τον άνθρωπο που χρειάζεται και αν δίνει σε έναν άνεργο τη δυνατότητα να επιστρέψει με ουσιαστικούς όρους στην παραγωγική ζωή.
Αυτός είναι ο ρόλος της σύγχρονης ΔΥΠΑ. Όχι απλώς να προκηρύσσει περισσότερα προγράμματα, αλλά να σχεδιάζει τα σωστά προγράμματα, για τους ανθρώπους που τα χρειάζονται, τη στιγμή που τα χρειάζονται.
*Η Γιάννα Χορμόβα είναι διοικήτρια Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης)
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