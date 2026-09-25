Προγράμματα απασχόλησης που απαντούν στις ανάγκες των ανέργων

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Αυτό είναι το παράδοξο που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι πολιτικές απασχόλησης.Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα ακόμη οριζόντιο πρόγραμμα. Χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις, σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα ανέργων. Αυτή είναι η αλλαγή που επιχειρούμε στη ΔΥΠΑ: ακούμε την αγορά εργασίας, αξιοποιούμε τα δεδομένα και μετατρέπουμε όσα διαπιστώνουμε σε συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης.Στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερα εμπόδιαΜε αυτή τη λογική σχεδιάστηκε ο νέος κύκλος προγραμμάτων που ξεκινά το επόμενο διάστημα. Περιλαμβάνει περισσότερες από 27.000 θέσεις για ανέργους 30 ετών και άνω, αυξημένη επιδότηση για άνεργες γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών, επιπλέον θέσεις για γυναίκες και μητέρες, καθώς και ενίσχυση των δράσεων για τα άτομα με αναπηρία.Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις γυναίκες και κυρίως στις μητέρες που επιχειρούν να επιστρέψουν στην εργασία μετά την περίοδο ανατροφής των παιδιών τους. Γνωρίζουμε ότι η επιστροφή αυτή δεν είναι πάντοτε εύκολη. Οι απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής, τα κενά στην επαγγελματική διαδρομή και η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία δημιουργούν πραγματικά εμπόδια, τα οποία μια πολιτική απασχόλησης δεν μπορεί να αγνοεί.Γι’ αυτό το πρόγραμμα για 10.000 άνεργες γυναίκες, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων, συνδύασε 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Η μεγάλη ανταπόκριση και η κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων μας οδήγησαν στην ενίσχυση της δράσης με 5.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης.Την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και το νέο ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 279,6 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Η επιδότηση αυξάνεται για τις άνεργες γυναίκες και τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω, φτάνοντας περίπου τα 985 ευρώ τον μήνα, επειδή αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στην εργασία.Από τα ενεργά προγράμματα στο επόμενο βήμαΠαράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις. Το πρόγραμμα για ανέργους 55 ετών και άνω έχει ενισχυθεί με 8.000 επιπλέον επιδοτούμενες θέσεις, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω.Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση για τα άτομα με αναπηρία. Η μεγάλη ανταπόκριση στη δράση για την απασχόλησή τους στους δήμους οδήγησε στην απόφαση για ουσιαστική διεύρυνσή της. Στόχος είναι περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση στην εργασία και όχι απλώς να καταγραφούν ως συμμετέχοντες σε ένα ακόμη πρόγραμμα.Στις επαφές μας με επιχειρήσεις και ανέργους βλέπουμε καθημερινά ότι καμία ομάδα δεν αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Άλλες ανάγκες έχει μια μητέρα που επιστρέφει στην εργασία, άλλες ένας άνεργος άνω των 50 και άλλες ένας άνθρωπος με αναπηρία. Γι’ αυτό η στόχευση δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι η προϋπόθεση για να έχει μια δράση πραγματικό αποτέλεσμα.Σχεδόν 300.000 ωφελούμενοι σε επτά χρόνια