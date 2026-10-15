Έκθεση ESG 2025 Ομίλου Sani/Ikos: Μετρήσιμη πρόοδος σε ενέργεια, νερό, βιοποικιλότητα και κοινωνική συνεισφορά

Από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης έως τη διαχείριση του νερού, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, η Έκθεση ESG του Ομίλου Sani/Ikos για το 2025 καταγράφει πώς η περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση ενσωματώνεται σε ένα από τα πιο δυναμικά επενδυτικά πλάνα της μεσογειακής φιλοξενίας

Ομίλου Sani/Ikos στη Μεσόγειο συνοδεύεται από μια ισχυρή δέσμευση στην αειφορία, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει, λειτουργεί και μετρά την επίδοση των 13 θερέτρων του σε Ελλάδα και Ισπανία. Η ενέργεια, η διαχείριση των πόρων, η κλιματική ανθεκτικότητα και η προστασία των οικοσυστημάτων εντάσσονται στον ίδιο σχεδιασμό με τις νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του.



Η Έκθεση ESG (Environment, Society, Governance) του Ομίλου για το 2025 αποτυπώνει αυτή την προσέγγιση μέσα από συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα: από την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την επαναχρησιμοποίηση νερού και την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης έως τις επιστημονικές συνεργασίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη στήριξη περισσότερων από 60 κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.



ΑΠΕ και απανθρακοποίηση



Με στόχο τις μηδενικές καθαρές εκπομπές Scope 1 και Scope 2 έως το 2030, ο Όμιλος επενδύει εντατικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στις ανανεώσιμες πηγές και στον εξηλεκτρισμό των λειτουργιών και των μετακινήσεων. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μετρώνται και επαληθεύονται βάσει του ISO 14064-1:2018, ενώ τα ξενοδοχεία του στην Ελλάδα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 50001:2018 για την ενεργειακή τους διαχείριση.



100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα θέρετρα Sani και Ikos καλύπτεται με Εγγυήσεις Προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές, ενώ το 2025 το 82% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε στις δραστηριότητες του Ομίλου προήλθε από ΑΠΕ. Κεντρική θέση σε αυτή τη μετάβαση έχει η Ενεργειακή Κοινότητα στη Χαλκιδική, με φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 6,76 MWp, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και συνδέθηκε στο δίκτυο τον Ιούλιο του 2025, με στόχο να καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα.



Η μετάβαση αφορά και τις μετακινήσεις. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν 181 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ το 60% του εταιρικού στόλου των Sani & Ikos Resort είναι αμιγώς ηλεκτρικό ή επαναφορτιζόμενο υβριδικό.



Την ενεργειακή στρατηγική του Ομίλου υποστηρίζει, παράλληλα, ένα εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης ενέργειας και νερού και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει 2.350 υπομετρητές και παράγει 6,8 εκατομμύρια μετρήσεις τον μήνα, επιτρέποντας λεπτομερέστερη παρακολούθηση της κατανάλωσης, πρόβλεψη αναγκών και ταχύτερο εντοπισμό αποκλίσεων.



EΔΩ ολόκληρη η Έκθεση ESG 2025 του Ομίλου



Προς την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης



Κλείσιμο Triple Zero Goal του Ομίλου: μηδενικές καθαρές εκπομπές Scope 1 και Scope 2 έως το 2030, μηδενικά πλαστικά μίας χρήσης και μηδενικά απόβλητα προς ταφή. Το 2025, τα πλαστικά μίας χρήσης καταργήθηκαν πλήρως στους χώρους εξυπηρέτησης των επισκεπτών και στο μεγαλύτερο μέρος των χώρων υποστήριξης της λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι περιορισμένες εξαιρέσεις αφορούν κυρίως είδη που απαιτούνται για λόγους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και συσκευασίες προμηθευτών για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη εναλλακτική.



Η αλλαγή αφορά ολόκληρη την αλυσίδα λειτουργίας: επαναχρησιμοποιούμενα γυάλινα μπουκάλια νερού, επαναγεμιζόμενες συσκευασίες προϊόντων περιποίησης, μη πλαστικές συσκευασίες φαγητού, επαναχρησιμοποιούμενες ή βιοδιασπώμενες σακούλες, έλεγχο των πλαστικών ειδών μέσω του συστήματος ERP και συνεργασία με τους προμηθευτές για τον περιορισμό της συσκευασίας. Από το 2023, ο Όμιλος συμμετέχει, επίσης, στην Global Tourism Plastics Initiative.



Παράλληλα, το 96,5% των αποβλήτων εκτράπηκε από την ταφή το 2025, έναντι 95% το 2024, μέσα από ένα σύστημα που συνδυάζει ανακύκλωση, κομποστοποίηση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου. Πρακτικές με στόχο τα μηδενικά απόβλητα προς ταφή εφαρμόζονται πλέον σε όλα τα θέρετρα του Ομίλου.



370 εκατ. λίτρα νερού επιστρέφουν στον κύκλο



Σε μια περιοχή όπου η ζήτηση νερού κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, η διαχείρισή του αποτελεί κρίσιμο μέρος της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Το 2025, ο Όμιλος ανακύκλωσε 370.302 κυβικά μέτρα νερού, που αντιστοιχούν στο 23,86% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ στα θέρετρα με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού το επεξεργασμένο νερό επαναχρησιμοποιείται 100% για την άρδευση των κήπων.



Η ταχεία ανάπτυξη τουσυνοδεύεται από μια ισχυρή δέσμευση στην, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει, λειτουργεί και μετρά την επίδοση των. Η ενέργεια, η διαχείριση των πόρων, η κλιματική ανθεκτικότητα και η προστασία των οικοσυστημάτων εντάσσονται στον ίδιο σχεδιασμό με τις νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του.(Environment, Society, Governance) του Ομίλου για τοαποτυπώνει αυτή την προσέγγιση μέσα από συγκεκριμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα: από την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, την επαναχρησιμοποίηση νερού και την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης έως τις επιστημονικές συνεργασίες για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη στήριξη περισσότερων απόΜε στόχο τις, ο Όμιλος επενδύει εντατικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στις ανανεώσιμες πηγές και στον εξηλεκτρισμό των λειτουργιών και των μετακινήσεων. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μετρώνται και επαληθεύονται βάσει του, ενώ τα ξενοδοχεία του στην Ελλάδα είναι πιστοποιημένα κατάγια την ενεργειακή τους διαχείριση.Τοπου καταναλώνουν τα θέρετρα Sani και Ikos καλύπτεται με Εγγυήσεις Προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές, ενώ το 2025 τοπου χρησιμοποιήθηκε στις δραστηριότητες του Ομίλου προήλθε από ΑΠΕ. Κεντρική θέση σε αυτή τη μετάβαση έχει η, με φωτοβολταϊκό έργο ισχύος, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και συνδέθηκε στο δίκτυο τον Ιούλιο του 2025, με στόχο να καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα.Η μετάβαση αφορά και τις μετακινήσεις. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσαντων Sani & Ikos Resort είναι αμιγώςΤην ενεργειακή στρατηγική του Ομίλου υποστηρίζει, παράλληλα, ένα εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης ενέργειας και νερού και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει, επιτρέποντας λεπτομερέστερη παρακολούθηση της κατανάλωσης, πρόβλεψη αναγκών και ταχύτερο εντοπισμό αποκλίσεων.Η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης είναι μέρος τουτου Ομίλου: μηδενικές καθαρές εκπομπές Scope 1 και Scope 2 έως το 2030, μηδενικά πλαστικά μίας χρήσης και μηδενικά απόβλητα προς ταφή. Το 2025, τα πλαστικά μίας χρήσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι περιορισμένες εξαιρέσεις αφορούν κυρίως είδη που απαιτούνται για λόγους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και συσκευασίες προμηθευτών για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη εναλλακτική.Η αλλαγή αφορά ολόκληρη την αλυσίδα λειτουργίας: επαναχρησιμοποιούμενα γυάλινα μπουκάλια νερού, επαναγεμιζόμενες συσκευασίες προϊόντων περιποίησης, μη πλαστικές συσκευασίες φαγητού, επαναχρησιμοποιούμενες ή βιοδιασπώμενες σακούλες, έλεγχο των πλαστικών ειδών μέσω του συστήματος ERP και συνεργασία με τους προμηθευτές για τον περιορισμό της συσκευασίας. Από το 2023, ο Όμιλος συμμετέχει, επίσης, στηνΠαράλληλα, τοέναντι 95% το 2024, μέσα από ένα σύστημα που συνδυάζει ανακύκλωση, κομποστοποίηση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου.Σε μια περιοχή όπου η ζήτηση νερού κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, η διαχείρισή του αποτελεί κρίσιμο μέρος της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Το 2025, ο Όμιλος ανακύκλωσε, ενώ στα θέρετρα με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού το επεξεργασμένο νερό επαναχρησιμοποιείται 100% για την άρδευση των κήπων.

Παράλληλα, το δίκτυο μέτρησης νερού αυξήθηκε κατά 60% το 2025, φτάνοντας τους 1.630 μετρητές, επιτρέποντας την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών. Περιοριστές ροής, αεριστήρες και xeriscaping στους κήπους συμπληρώνουν ένα σύστημα που συνδυάζει εξοικονόμηση, παρακολούθηση και επαναχρησιμοποίηση.



Σχεδιασμός για ένα θερμότερο κλίμα



Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον και τον σχεδιασμό των τουριστικών υποδομών. Ο Όμιλος αξιολογεί την έκθεση των ξενοδοχείων του σε κινδύνους όπως καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία και λειψυδρία, ενσωματώνοντας την κλιματική ανθεκτικότητα τόσο στις νέες αναπτύξεις όσο και στις μεγάλες ανακαινίσεις.



Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερο πράσινο και σκίαση, βελτίωση της θερμικής απόδοσης των κτιρίων, αποδοτικότερα συστήματα ψύξης και ενισχυμένη αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία. Παράλληλα, οι νέες αναπτύξεις σχεδιάζονται με βάση διεθνή πρότυπα βιώσιμων κτιρίων, όπως τα LEED και BREEAM. Το νέο Ikos Kissamos στην Κρήτη, το ανακαινισμένο Sani Asterias και το υπό ανάπτυξη Ikos Kassandra στην Χαλκιδική βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης LEED Gold (Building Design & Construction).



Στο Sani, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, με θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικές ομάδες πυροπροστασίας και συστηματική συντήρηση του δασικού δικτύου.



Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση



Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό πυλώνα της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Ομίλου Sani/Ikos, με δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στην Χαλκιδική, το Sani Environmental Observatory, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», παρακολουθεί το παράκτιο πευκοδάσος της Σάνης και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, ενώ το Thermaikos Biodiversity Project με την iSea επικεντρώνεται στην προστασία της θαλάσσιας ζωής - το 2025 πέτυχε την πρώτη καταγεγραμμένη εκκόλαψη και απελευθέρωση απειλούμενου σαλαχιού στην Ελλάδα. Παράλληλα, συνεργασίες με την Action for Wildlife και πρωτοβουλίες όπως το Parnitha BEEyond Project επεκτείνουν τις δράσεις στην προστασία της άγριας ζωής και των επικονιαστών.



Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν και οι επισκέπτες: το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.100 οικολογικές εξορμήσεις και δραστηριότητες, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2024, από περιπάτους στο δάσος και παρατήρηση πουλιών έως εξερεύνηση υγροτόπων και θαλάσσιας βιοποικιλότητας.



Ανάπτυξη που συνδέεται με τον τόπο



Η παρουσία ενός θερέτρου συνδέεται αναπόφευκτα με τον τόπο γύρω του, την τοπική οικονομία, την απασχόληση, το φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες της κοινωνίας. Το 2025, ο Όμιλος Sani/Ikos διέθεσε περισσότερα από 310.000 ευρώ σε πάνω από 60 οργανώσεις και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και την Ισπανία, με δράσεις που εκτείνονται από την υγεία και την εκπαίδευση έως την κοινωνική στήριξη και την προστασία του περιβάλλοντος.



Στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, συνεχίστηκε η συνεργασία με Το Χαμόγελο του Παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά του οργανισμού να απολαύσουν καλοκαιρινές διακοπές σε όλη την Ελλάδα, καθώς και με τους Γιατρούς του Κόσμου, με δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων σε υπηρεσίες υγείας. Στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έφερε τη γνώση γύρω από τη φύση και τη βιοποικιλότητα πιο κοντά στις νεότερες γενιές.



Η σύνδεση με τον τόπο περνά και μέσα από την ίδια την εμπειρία φιλοξενίας: στα Ikos Resorts, οι συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς και το πρόγραμμα Dine Out με επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής διοχετεύουν μέρος της τουριστικής δραστηριότητας στην τοπική οικονομία. Στο Sani, η σειρά Land of Grace αναδεικνύει Έλληνες παραγωγούς και προϊόντα, με τα έσοδα να διατίθενται εξολοκλήρου σε τράπεζες τροφίμων.



Η ανάπτυξη των προορισμών συνδέεται και με την απασχόληση. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου έφτασε τους 7.354 εργαζομένους το 2025, αυξημένο κατά 17%, ενώ οι μόνιμοι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 6%. Οι γυναίκες αποτελούν το 45% του ανθρώπινου δυναμικού και το 21% των θέσεων ανώτατης διοίκησης. Προγράμματα όπως το Hospitality Forward, σε συνεργασία με την ΑΚΜΗ, συνδέουν την επαγγελματική κατάρτιση με την πρόσβαση στην απασχόληση στον τουρισμό.



Καθώς ο Όμιλος Sani/Ikos διευρύνει την παρουσία του στη Μεσόγειο, εξελίσσονται, παράλληλα, και οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές του επιδόσεις, όπως αποτυπώνονται στην Έκθεση ESG 2025, με όραμα για ένα νέο πρότυπο μεσογειακής φιλοξενίας, που βασίζεται στην αειφορία.



Καθώς ο Όμιλος Sani/Ikos διευρύνει την παρουσία του στη Μεσόγειο, ενισχύει παράλληλα την περιβαλλοντική και κοινωνική του επίδοση. Η πρόοδος αυτή καταγράφεται στην Έκθεση ESG 2025 και αποτυπώνει το ευρύτερο όραμά του Ομίλου για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο μεσογειακής φιλοξενίας.



15.10.2026, 12:00