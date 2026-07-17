To SUPERSTAR επιστρέφει στη Ραφήνα με καθημερινά δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο

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επιστρέφει στο λιμάνι τηςμε το οποίο έχει συνδεθεί ιδιαίτερα και έχει αγαπηθεί από το επιβατικό κοινό για πολλά χρόνια με το όνομαΑπό το, το πλήρως ανακαινισμένοθα εκτελεί καθημερινά δρομολόγια —εκτός Τρίτης— στη γραμμήΣτο πλαίσιο της εκτεταμένης αναβάθμισής του, όλα τα σαλόνια του πλοίου έχουν ανακαινιστεί, ενώ έχει αυξηθεί και ο αριθμός των διαθέσιμων καμπινών με νέες κατασκευές, προσφέροντας στους επιβάτες ακόμη μεγαλύτερη άνεση και περισσότερες επιλογές.Τοπροσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης και σύγχρονη αισθητική, διαθέτοντας κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες, παιδότοπο, καμπίνες και ειδικά διαμορφωμένες υποδομές για άτομα με αναπηρία.Αναβαθμισμένες παροχές σεσχεδιασμένες για τηνΜε ταχύτητα περίπου 20 κόμβων, δυνατότητα μεταφοράς 1.510 επιβατών, 240 οχημάτων, χαμηλές τιμές και ιδανικό ωράριο αναχώρησης (ιδιαίτερα από το λιμάνι της Ραφήνας όπου αναχωρεί σε ωράριο που ήδη έχουν αποπλεύσει όλα τα άλλα πρωινά πλοία), το SUPERSTAR αποτελεί την καλύτερη λύση για τις σύντομες χρονικά αποδράσεις, αλλά και τις διακοπές διαρκείας στις Κυκλάδες.Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια:Για πληροφορίες και κρατήσεις,