Η Καλλιμάνης ενισχύει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξής της με σημαντική ενεργειακή επένδυση

Στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη παραγωγή, η Καλλιμάνης ολοκλήρωσε την εγκατάσταση δύο σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της στο Αίγιο. Η επένδυση περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5 MWp, τα οποία αναπτύσσονται σε συνολική επιφάνεια στεγών 9.000 τ.μ.Με την ολοκλήρωση του έργου, ουσιαστικά το σύνολο των ετήσιων ενεργειακών αναγκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της εταιρείας από την παραγωγή έως και τους πέντε ψυκτικούς θαλάμους με περισσότερες από 5.000 παλετοθέσεις που διαθέτει, καλύπτεται από καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσω των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή αυτονομία της και τη συνεχή προσπάθεια της για πιο βιώσιμη λειτουργία.Η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,98 εκατομμύρια kWh, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων και στην αποφυγή έκλυσης περίπου 410 τόνων CO₂ ετησίως σε σύγκριση με τη συμβατική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Καλλιμάνης για την ενίσχυση της βιώσιμης λειτουργίας της, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην υπεύθυνη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και στη δημιουργία αξίας με θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την τοπική κοινωνία.